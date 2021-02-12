Разработчик рассказал о свойствах «Спутник V лайт»

Вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания, заявил директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что «полноценный вариант вакцины, во-первых, дает стопроцентную гарантию от тяжелых случаев, которые могут превратиться в летальные», а вариант «лайт» лишь «понижает вероятность тяжелых случаев, но полностью их не исключает», передает ТАСС.

В данный момент в Центре Гамалеи заканчивается вторая фаза клинических испытаний этого препарата.

Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.

Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России.

«На территории России, насколько я знаю, будет использоваться по-прежнему двукомпонентная вакцина «Спутник V», которая дает очень мощную, надежную и, самое главное, продолжительную иммунную защиту от возбудителя COVID-19», – сказал Гинцбург.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.