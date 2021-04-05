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В Москве завершили набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник лайт»
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Набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт» завершился в Москве, они получили инъекцию препарата, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник лайт». В международном исследовании из 6 тыс. добровольцев половина приходится на Москву, необходимые 3 тыс. человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе 10 городских поликлиник», – передает ТАСС слова Раковой.
По ее словам, предполагается, что «Спутник лайт» в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших. Также в Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата.
Вакцина «Спутник лайт» уже прошла начальные этапы испытаний. Препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.
«В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной «Спутник V»: электронные протоколы осмотра, мобильное приложение «Дневник добровольца» и телемедицинский центр», – добавила Ракова.
Ранее Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую из себя первый компонент «Спутника V».
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В центре Гамалеи дали совет заподозрившему у себя COVID лидеру Аргентины
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Разработчик российской вакцины против коронавируса «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил президента Аргентины Альберто Фернандеса, подозревающего у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.
В институте отметили в ответ на сообщение Фернандеса о подозрении на коронавирус, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев», потому «если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», передает РИА «Новости».
«Желаем скорейшего выздоровления!», – добавили там.
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия».
«Те симптомы (у президента Арегентины), о которых сообщается – это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», – добавил он.
После аргентинская газета Clarin сообщила в субботу со ссылкой на источники, что Фернандес якобы уже был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
Напомним, президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус.
В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России
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Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости».
«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%.
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Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V»
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Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости».
Напомним, 2 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Неделей ранее Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Академик РАН сравнил масштаб заболеваемости COVID-19 в России и Франции
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Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией во Франции напрямую связана с тем, какие меры принимает местное правительство, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он уверен, что в России такого точно не повторится.
За последние сутки во Франции выявлено более 50,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От последствий заражения погибли 314 человек. Днем ранее в стране было зарегистрировано 59 тысяч заболевших.
«Не уверен, что это уже результаты третьей волны во Франции, потому что вирус циркулирует. Это скорее связано с теми мерами, которые принимают, а точнее, не принимают власти. Думаю, у нас ничего подобного не будет», – считает Зверев.
Академик подчеркивает, что с высокой вероятностью в ближайшее время в России также не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции. «Причем вакцинация тут совсем ни при чем, у нас провакцинировались всего 2–3% населения. А вот правильные меры, своевременно принятые нашим правительством, сыграли в этом основную роль. Тем более, что значительная часть людей уже переболели в легкой форме, поэтому, скорее всего, уже не будет ничего. Во всяком случае как во Франции – точно не будет», – уверен вирусолог.
Из-за большого количества заболевших COVID-19 в стране французские врачи написали открытое письмо, в котором предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии и призвали правительство немедленно закрыть границы.
Подсчитано общее число вакцинированных от COVID россиян
С начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 миллионам, говорится в исследовании, проведенном на основании данных региональных оперштабов.
По данным РБК, почти месяц назад число жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 млн человек (3,22% от населения страны). В апреле их число увеличилось до 6,93 млн (4,74%).
Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
При этом отмечается, что в регионах Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии и Чечне – все еще сохраняются низкие показатели (доля получивших хотя бы одну дозу не превышает 2%). Дагестан остается единственным регионом, где доля ниже 1% — 0,97% (за последние три недели она выросла вдвое).
Накануне президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.
За минувшие сутки в России выявили 9 тыс. 21 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания.
Сбербанк предсказал новую волну коронавируса в России
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Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое – до 15 тысяч, подсчитали эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер.
По прогнозу, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля – число новых случаев увеличится на 198, до 8 тыс. 650. После количество инфицируемых будет расти в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тыс., передает РИА «Новости».
Оценка «СберИндекса» делается на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.
Ранее в Кремле заявили о сохранении угрозы третьей волны коронавируса.
Также врач и телеведущий Александр Мясников предрек России новые волны коронавируса.
Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе
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Власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе после ошибки при производстве вакцины Johnson & Johnson, сообщили высокопоставленные источники New York Times.
По словам источников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что привело к потере 15 млн доз вакцины. Компания AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией США над поиском альтернативного места производства препарата.
Накануне Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca для всех категорий населения из-за побочных эффектов.
Ранее Соединенные Штаты отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами. В марте Белый дом отклонил запрос на экспорт вакцины в Евросоюз, при этом на заводе в штате Огайо были готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины AstraZeneca, еще десятки миллионов доз были произведены в Балтиморе (штат Мериленд). В самих США применение вакцины AstraZeneca еще не получило одобрение регулятора.
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Власти Чехии: Политика ЕС подталкивает к переговорам о закупке «Спутника V»
Евросоюз «непрямо вынуждает» Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, заявил премьер республики Андрей Бабиш.
«Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион «Спутников V», и что словаки уже купили 2 млн «Спутников V» (Братислава закупила в России пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.ВЗГЛЯД). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует», – приводит РИА «Новости» слова Бабиша .
Также премьер заявил о том, что ЕС «непрямо вынуждает Чехию» начать переговоры о покупке российской вакцины «Спутник V» еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора.
Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Большинство европейских стран отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия в этот список не попала, хотя в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей.
Между тем, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике «Спутника V», а заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил «Спутник V» за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину.
В РФПИ заявили, что производство «Спутника V» на полную мощность за границей выйдет в апреле.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем меди цинском журнале The Lancet.
В Киеве зарегистрирован максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии
Медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Еще 2053 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Всего (заболели за время пандемии) 166658. Еще 50 летальных случаев от вируса (всего 3545)», – написал мэр в Telegram-канале. Он также сообщил, что выздоровели 696 человек, а с начала пандемии – 107484.
По информации мэра, за сутки госпитализировали 240 больных COVID-19 и 394 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медики на Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано помимо Киева в Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 5 апреля в Киеве ужесточают карантин. В городе введут проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро, закроют школы и детские сады.
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9021 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлен 9021 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2011, Санкт-Петербурге – 717, Московской области – 594.
Всего в стране выявлено 4 572 077 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 195 869 человек, из них 9618 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 100 тыс. 17 человек.
Накануне, 2 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8792. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 229.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Немцев предупредили о жестких ограничениях на «несколько недель»
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба политика.
«Следующие несколько недель снова потребуют серьезных ограничений, вы знаете это не хуже меня. И, наоборот, я хочу вас заверить: как пандемия требует от вас многого, так и вы можете требовать многого от политики. Ваши ожидания от власть имущих ясны: соберитесь! Конечно, от пандемии нет волшебного средства. Вот почему нужен политический спор, но спор не должен становиться самоцелью», – приводит текст речи Штайнмайера РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что стране «нужны ясность и решимость», нужны понятные и прагматичные правила, чтобы люди смогли ориентироваться, «чтобы эта страна могла снова продемонстрировать то, что в ней заложено». Он назвал ситуацию вокруг пандемии «историческим кризисом», указав, что для некоторых граждан речь идет не только о потерянных из-за коронавируса доходах, а просто о выживании.
«Я все больше понимаю нетерпение, разочарование по поводу неудач последних нескольких месяцев. Многое сделано и многое достигнуто. Тем не менее, были ошибки – при тестировании, вакцинации, цифровых решениях», – заявил президент.
«Год назад мы с нетерпением ждали следующей Пасхи, весны без пандемии. Но наши надежды не оправдались. Напротив, по нам сильно ударила третья волна. Я знаю, что после 13 месяцев призывы к стойкости не помогают. В эти изнурительные времена притупляются все призывы к терпению, разуму и дисциплине. Чувство бессилия и разочарования распространяется, и поэтому к беспокойству о здоровье, школе, работе и экономике добавляется еще одно измерение: кризис доверия», – добавил Штайнмайер.
Президент ФРГ напомнил о роли вакцинации в борьбе с пандемией, подчеркнув, что вакцины от коронавируса «были разработаны в рекордно короткие сроки, и самое главное – здесь, в Германии». Штайнмайер заявил, что «поставки вакцин в ближайшие недели значительно вырастут, производство в Европе будет расширено».
«Позавчера я получил свою первую прививку, и я доверяю всем – подчеркиваю: всем – вакцинам, одобренным в Германии. Вакцинация – самый важный шаг на пути к выходу из пандемии, поэтому воспользуйтесь возможностями! Участвуйте! К сожалению, путь оказался длиннее, чем предполагалось. Не только для нас – многие из наших соседей пострадали еще сильнее. Некоторые опередили нас. В любом случае до цели еще никто не дошел», – сказал Штайнмайер.
«Я спрашиваю себя: почему в Германии всегда должна быть превосходная степень – приветствовать до небес или печалиться до смерти? Правда в том, что мы не чемпионы по пандемии, но и не полные неудачники. Мы – Федеративная Республика Германия. Мы сильно сомневаемся, но и многое умеем! И теперь это вопрос способностей, а не сомнений. Мы вместе живем в этой стране и вместе хотим хорошего будущего. Итак, будем уверены в себе и будем заботиться друг о друге. Дорогие соотечественники, для христиан Пасха означает уверенность в том, что последнее слово не за смертью и угнетением, и это должен быть праздник надежды для всех людей в нашей стране. У нас есть все основания надеяться на это. Желаю вам счастливой Пасхи», – заключил президент ФРГ.
Накануне из результатов опроса, проведенного Infratest dimap для телеканала ARD, стало известно, что более двух третей граждан Германии якобы поддержали ужесточение ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
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СМИ: «Спутник V» может помочь дипломатическому сближению России и ЕС
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Россия и Запад могут преодолеть трудности в отношениях при помощи российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V», считает британское издание Spectator.
Журнал обратил внимание на конференцию президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой обсуждалась возможность регистрации «Спутник V» в ЕС, передает ТАСС.
Автор материала предположил, что в скором времени излишне политизированное отношение в некоторых странах ЕС к России может улучшиться. Он отметил, что Еврокомиссия может заключить с Москвой договоренность о поставках российского препарата на территорию ЕС, что открыло бы дорогу к «дипломатическому сближению» Брюсселя и Москвы.
Журналист отметил, что в этом заинтересованы Франция и Германия, но сопротивляются Прибалтика и Польша.
Повышенный скепсис в отношении российского препарата в свете подтверждений его эффективности выглядит «еще более политизировано», чем предыдущие сомнения, добавил автор статьи.
При этом ожидаемая регистрация «Спутник V» в Европе может стать важным сигналом для Британии о необходимости активизировать дипломатические усилия на материке, где упало доверие к британско-швейцарской разработке AstraZeneca.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Президент России Владимир Путин отмечал, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.
Повторный тест выявил у президента Аргентины коронавирус
Повторный тест подтвердил заражение президента Аргентины Альберто Фернандеса коронавирусом, сообщила администрация главы республики.
«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», – приводит текст сообщения ТАСС.
Лечащий врач президента Аргентины Федерико Сааведра сообщил, что состояние главы республики оценивается как стабильное, его анализы в норме и симптомов болезни нет. «Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины», – отметил Сааведра.
В свою очередь министерство здравоохранения южноамериканской страны сообщило, что после проведенной вакцинации коронавирусом заразились менее 0,2% аргентинцев «в случае, когда после первой прививки прошло не менее двух недель». Для иммунизации населения в Аргентине используются российский препарат «Спутник V», вакцина китайской компании Sinopharm и препарат индийского производства Covishield.
Из доклада следует, что из 2824344 человек, привившихся первой дозой вакцины, коронавирусом заразились 4212 человек. Из 650071 жителя, получившего две дозы, заболели 1003 человека. «Была получена информация о смерти 15 человек в возрасте от 61 до 94 лет, которым была введена первая доза (0,0005%). Среди тех, кто вакцинировался двумя дозами, умерших зарегистрировано не было», – отметили в Минздраве республики.
Ранее президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит президента Аргентины Альберто Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19).
Напомним, в январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V». В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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В Германии привитым от COVID пообещали привилегии при путешествиях
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, заявил, что вакцинированные от коронавируса граждане получат возможность путешествовать, не соблюдая карантин.
«Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин», – сказал Шпан в интервью BILD am Sonntag, передает РИА «Новости».
По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.
Он сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на пятнадцатый день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на коронавирус и отсутствуют симптомы болезни.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Со 2 апреля в Берлине ввели комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Кроме того, она заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
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Голикова: Уровень заболевания COVID может иметь сезонные колебания
С учетом того, что COVID также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают коронавирусом, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».
«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний. С учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», – сказано в заявлении вице-премьера, опубликованном на сайте правительства России.
Вице-премьер отметила, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.
Ранее в Роспотребнадзоре предположили, что пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год. Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал август возможным сроком окончания эпидемии коронавируса в России.