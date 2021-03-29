Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую из себя первый компонент «Спутника V».

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в ведомство поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», – передает его слова ТАСС.

Напомним, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.

23 марта начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах из России, ОАЭ и Ганы.