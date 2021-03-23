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Начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах из России, ОАЭ и Ганы
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В России, ОАЭ и Гане проходят международные исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», в июне могут быть опубликованы первые результаты, рассказал глава направления клинического развития Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Арсен Кубатаев.
«Мы уже запустили международное клиническое исследование третьей фазы («Спутник Лайт» – прим. ВЗГЛЯД)... Данное международное исследование вовлекает субъектов, добровольцев из РФ, ОАЭ и из Республики Гана», – об этом он рассказал во время конференции «Спутник V» в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины», сообщает РИА «Новости».
Кубатаев рассказал, что около двух тысяч субъектов было рандомизировано, то есть получили эту моновакцину. Ожидается, что будет рандомизировано до семи тысяч добровольцев. Он также уточнил, что первый промежуточный отчет по этому исследованию ожидается примерно в июне, он покажет, какова профилактическая эффективность вакцины.
«Конечно, мы не ожидаем ее эффективность такого же уровня как вакцины «Спутник V», которая составляет 91,6%, но исходя из успеха «большой вакцины» «Спутник V», ожидания достаточно оптимистичные в защитных качествах вакцины «Спутник Лайт», – рассказал он. Также Кубатаев добавил, что преимущество вакцины заключается в том, что она состоит из одного укола, что существенно упрощает логистику и вакцинацию большого количества населения.
Ранее Александр Гинцбург рассказал о том, что вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически готова к применению.
Напомним, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
В Италии не согласились с мнением ЕК о «ненужности» «Спутника V» ЕС
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Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д’Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС.
Как заявил министр столичной области Италии по вопросам здравоохранения, «Европе нужно много эффективных вакцин», поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами. К тому же, по его мнению, важно организовать производство вакцин, включая «Спутник V», в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии, передает ТАСС.
«Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», – сказал Д’Амато.
Он убежден, что в вопросах вакцинации требуется «глобальное видение». «Вакцинация продлится в ближайшие годы, примерно как от гриппа, и важно обеспечить вакцинами весь мир, чтобы истребить COVID, потому что если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится», – сказал Д’Амато. «В декабре мы будем должны начинать новый этап кампании по вакцинации. Пока ученые не пришли к единому мнению, но похоже, что эффект от вакцины длится семь-восемь месяцев. Поэтому важно защищаться от вариантов», – добавил министр.
Д’Амато выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее закончит оценку российской вакцины. Он сообщил, что в Лацио есть фармацевтическая компания, которая готова рассматривать ее производство. Министр подчеркнул, что контракты о производстве заключаются между компаниями на двусторонней основе. При этом он упомянул Reithera, компанию с государственным участием, у которой есть необходимые производственные мощности.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со «Спутником V»
Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Сулик заявил, что теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство, передает Deutsche Welle.
Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
Ранее на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
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Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
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Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.
«Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.
«Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.
«Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».
Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.
Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.
Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.
Разработчик «Спутника» заявил об эффективности ревакцинации
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Повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной, заявил директор разработавшего эту вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Ранее во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно.
«Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации – прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», – заявила Пшеничная, слова которой приводятся на сайте Роспотребнадзора.
На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Назван срок поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова», – сказала она в интервью телеканалу RT.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
«Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой», – приводит слова Меркель ТАСС. Статистика демонстрирует экспоненциальный рост, уточнила глава правительства ФРГ. Меркель сказала, что так называемый британский штамм, который является более заразным, представляет собой, «по сути, новый вирус». В этих условиях вводить послабления нельзя, добавила председатель правительства.
«С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху) – будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные», – сказала Меркель. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня – 1 и 3 апреля. Встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не учитываются.
Также правительство ФРГ призывает «по возможности отказаться от посещения богослужений». Кабмин просит проводить пасхальные службы в онлайн-режиме, добавила Меркель. Присутствовавший на мероприятии премьер Баварии Маркус Зедер назвал очередной карантин «пасхальным локдауном».
Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В прошлую пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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ОАЭ доставили в Албанию партию российской вакцины «Спутник V»
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в понедельник доставили в Албанию партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил северомакедонский журнал «Фокус».
По данным издания, прибытия самолета с российским препаратом в международном аэропорту албанской столицы Тираны ожидали министр здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлу, а также министр восстановления Арбен Ахметай, передает ТАСС.
«[Партия] вакцины «Спутник V» – подарок из ОАЭ – уже прибыла, и мы продолжим вакцинацию в ускоренном темпе, – приводит журнал слова Манастирлу. – Это еще один шаг вперед на последнем километре пути к победе. Мы будем продолжать с обеспечением еще больших объемов вакцин с целью как можно быстрее начать массовую вакцинацию населения, чтобы облегчить туристический сезон».
Накануне госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович выразила надежду на заключение договора на поставку большего количества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Главный инфекционист США оценил российскую вакцину от COVID
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что данные по российской вакцине выглядят «довольно хорошо», а сам препарат довольно эффективен.
«Данные по российской вакцине, я видел некоторые отчеты, выглядят довольно хорошо», – ответил Фаучи на вопрос об эффективности российских и китайских вакцин в интервью программе Hugh Hewitt Show, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что не может точно утверждать то же самое относительно китайской вакцины, так как не видел достаточно данных. «Но я думаю, что российская вакцина довольно эффективна», – добавил Фаучи.
Ранее главный инфекционист США в интервью греческому телеканалу Skai сообщил, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Куба разработала собственные вакцины от коронавируса
Медицинские специалисты Кубы в понедельник начали третий этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса Abdala, сообщило министерство здравоохранения республики.
Вакцина Abdala является вторым кубинским препаратом, успешно дошедшим до финальной стадии исследований. По данным ведомства, в испытаниях, которые продлятся до 9 апреля, принимают участие 48 тыс. человек в возрасте от 19 до 80 лет в восточных провинциях Гранма, Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье сообщил, что с начала апреля планируется начать испытания кубинского препарата Abdala в Боливарианской Республике, передает ТАСС.
Также на Кубе начали добровольную вакцинацию от коронавируса медицинского персонала местной вакциной Soberana 02. Всего кубинские медики разработали пять вакцин.
Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 67 тыс. случаев инфицирования, 397 человек умерли, выздоровели более 63 тыс. пациентов. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в 2021 году.
Напомним, ранее из доклада американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) стало известно, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле. Между тем в понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что данные «Спутнику V» выглядят «довольно хорошо», «российская вакцина довольно эффективна». «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В России зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
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В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о повторной вакцинации «Спутником V»
Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет нельзя, заявила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», – приводит РИА «Новости» цитату из ее заявления в эфире «Соловьев LIVE».
Пшеничная уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.
На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
AstraZeneca уличили в предоставлении неполных данных о вакцине
Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.
Согласно заявлению американского института аллергии и инфекционных заболеваний, в США «обеспокоены опубликованной AstraZeneca информацией о первоначальных данных клинических испытаний ее вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости».
«DSMB выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, что могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата», – говорится в заявлении.
В институте призвали компанию AstraZeneca к сотрудничеству с Независимым советом по мониторингу данных и безопасности в США для анализа данных об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных.
Ранее AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину от коронавируса. Испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Британии
Премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет страну, он надеется, что благодаря массовой вакцинации, которая началась в стране в декабре, позволит выйти из этой ситуации с минимальным ущербом.
«Прямо сейчас на континенте, к сожалению, можно видеть третью волну (пандемии – прим. ВЗГЛЯД). Люди в Великобритании не должны испытывать иллюзий, прошлый опыт научил нас тому, что когда волна накрывает наших друзей, она также достигает наших берегов. Я ожидаю, что с течением времени мы почувствуем на себе это влияние», – сказал Джонсон. Об этом сообщает ТАСС.
19 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию.
Ранее Борис Джонсон заявил, что власти Британии рассчитывают к 21 июня снять все ограничения, введенные в стране в связи с осложнением ситуации с пандемией коронавируса.
Мурашко: Планируется привить от COVID-19 около 60% взрослого населения страны
До середины июня в России планируется привить более 30 млн жителей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.
«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V» и дополнительные поставки будут еще «Эпиваккороны». Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек [вакцинируют], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины] и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», – цитирует министра ТАСС.
По его словам, в целом в стране планируется привить от COVID-19 порядка 60% взрослого населения или 69,8 млн человек. «Надо смотреть за эпидемической ситуацией. Если необходимо, эти объемы будут увеличиваться», – отметил глава ведомства.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания.
Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один
Вакцинация россиян от коронавируса – задача номер один, заявил президент России Владимир Путин на совещании с производителями вакцины.
«Одно дело – производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело – обеспечить нужный объем производства внутри страны», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один – вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России, этот процесс должен быть максимально доступным и удобным.
В понедельник президент рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Академик РАН: Путин придал импульс для вакцинации в России
«Для возвращения общества к нормальной жизни нужно либо всем вакцинироваться, либо всем переболеть. Очевидно, что первый способ во много раз безопаснее», – заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, профессор РАН Евгений Шляхто, подводя итоги совещания по вопросам вакцинации с участием президента России Владимира Путина, на котором глава государства заявил о своем желании привиться от COVID.
«У людей возникло ощущение того, что их, как говорится, «пронесло». Многие расслабились и думают, что можно не вакцинируясь жить так, будто бы коронавируса больше нет. Но это не так. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас в Европе: очередной локдаун, закрытие границ, введение новых ограничений. Нам это совершенно не нужно», – рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто.
Он добавил, что для возвращения общества к нормальной жизни нужно либо всем вакцинироваться, либо всем переболеть. «Очевидно, первый способ во много раз безопаснее. Поэтому вакцинация крайне важна. Сегодня мы понимаем, что вакцина – это инструмент возвращения к нормальной жизни, инструмент сохранения здоровья, – отметил собеседник. – Тем более, в России производится уже третья вакцина. Две уже в ходу. Каждая из них демонстрирует высокий уровень эффективности и безопасности».
«Потому, главный итог совещания с президентом заключается в том, что глава государства придал нам очередной импульс для развития, указав значимость вакцинации и заявив о своем желании привиться», – заключил Шляхто.
Ранее Путин заявил о важности нарастить темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным. Президент также рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.
Также Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, сказал, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля.
Кроме того, Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.
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