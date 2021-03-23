Начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах из России, ОАЭ и Ганы

В России, ОАЭ и Гане проходят международные исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», в июне могут быть опубликованы первые результаты, рассказал глава направления клинического развития Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Арсен Кубатаев.

«Мы уже запустили международное клиническое исследование третьей фазы («Спутник Лайт» – прим. ВЗГЛЯД)... Данное международное исследование вовлекает субъектов, добровольцев из РФ, ОАЭ и из Республики Гана», – об этом он рассказал во время конференции «Спутник V» в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины», сообщает РИА «Новости».

Кубатаев рассказал, что около двух тысяч субъектов было рандомизировано, то есть получили эту моновакцину. Ожидается, что будет рандомизировано до семи тысяч добровольцев. Он также уточнил, что первый промежуточный отчет по этому исследованию ожидается примерно в июне, он покажет, какова профилактическая эффективность вакцины.

«Конечно, мы не ожидаем ее эффективность такого же уровня как вакцины «Спутник V», которая составляет 91,6%, но исходя из успеха «большой вакцины» «Спутник V», ожидания достаточно оптимистичные в защитных качествах вакцины «Спутник Лайт», – рассказал он. Также Кубатаев добавил, что преимущество вакцины заключается в том, что она состоит из одного укола, что существенно упрощает логистику и вакцинацию большого количества населения.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о том, что вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически готова к применению.

Напомним, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.