В России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

«Скопинский маньяк» нарушил условия надзора после освобождения

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву, сообщил осведомленный источник.

Мохов совершил правонарушение, поскольку его пригласили на съемки ток-шоу в Москву. Адвокат Игорь Ким рассказал каналу «360», что «скопинский маньяк» при выходе из колонии получил предписание, по которому должен был прибыть в свой родной город в Рязанской области к определенному сроку.

«Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», – заявил Ким.

Отмечается, что участие бывшего заключенного в ток-шоу также является нарушением.

«Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», – подчеркнул Ким.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00).

Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов.