Антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев В России выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса Клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» начались в Москве 18 февраля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартуют в Москве, также в российской столице пройдут исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 14-18 лет, сообщил мэр города Сергей Собянин. «Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Так, мэр обратил внимание на эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, которое началось на этой неделе. «Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя девять-десять месяцев или даже год после вакцинации», – указал мэр. По его словам, это исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона. Кроме того, он сообщил, что на базе детской городской клинической больницы им. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации. Он также рассказал, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве. «И, наконец, сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации», – указал Собянин. По его словам. в основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в «Спутнике V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно. «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка. В основном этапе – международных клинических исследованиях – примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. из России и Объединенных Арабских Эмиратов», – добавил мэр Москвы. «Российская часть исследований пройдет в Москве на базе десяти городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний. Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование», – заключил Собянин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Москвичей предупредили о «барической пиле» в праздники 17 февраля 2021, 12:57

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Жители Москвы на праздники могут столкнуться с резкими скачками атмосферного давления, это может сказаться на метеозависимых людях, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет «барическая пила». За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба – 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», – пояснил сотрудник «Фобоса» РИА «Новости». Ранее синоптики предупреждали, что 17 февраля в столице ожидается аномально холодная погода. Названы условия для предотвращения третьей волны COVID 17 февраля 2021, 16:24 Текст: Ксения Панькова

Третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%, считает вирусолог Михаил Щелканов. «Трудно оценивать темпы вакцинации по всей стране, но, думаю, как раз на эти цифры – 70% вакцинированных от SARS-CoV-2 и 60% от гриппа – выйдем примерно к началу осени», – сообщил вирусолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор Дальневосточного федерального университета, передает «Ридус». При этом Щелканов отметил, что если не удастся достичь уровня иммунной прослойки населения в 70% хотя бы в каком-то одном регионе России, то третья волна возможна. В сложившейся ситуации любой прогноз носит условный характер, признал эксперт. «Нельзя сбрасывать со счетов, что и наши зарубежные партнеры начали совершенно открытую компанию против наших вакцин. <...> Проблема вышла на уровень политических элит, причем даже не отдельных стран, а отдельных блоков политических. У нормальных здравых специалистов, не ангажированных политически, вопросов ко всем трем отечественным вакцинам никогда не было», – добавил он. За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разработчики «Спутник V» предложили ЕС начать производство в Европе 17 февраля 2021, 21:08 Текст: Ксения Панькова

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили ЕС ускорить поставки вакцины, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения EMA. «Массовые дозы «Спутник V» для европейцев были предложены после утверждения EMA и после завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутника V» в Twitter. Также разработчики «Спутник V» отметили, что ждут, когда EMA начнет «текущий обзор» вакцины и официально объявит об этом на своем веб-сайте. «Мы надеемся, что ЕС и EMA оценят вакцину на научной, а не на политической основе. «Спутник V» уже одобрен 29 странами», – добавляется в сообщении. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». У большинства перенесших коронавирус нашли проблемы с сердцем 18 февраля 2021, 08:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Авторы считают эти проблемы следствием коронавирусной инфекции, следует из материала в журнале European Heart Journal. Многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, особенно с его тяжелой формой, во время критической фазы болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, имеют повышенный уровень тропонина – белка, который выделяется в кровь когда артерия заблокирована или есть воспаление. Медики считают этот белок маркером повреждения сердца, передает РИА «Новости». Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек, которые до июня 2020 года проходили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии шести больниц неотложной помощи в Лондоне и у которых во время лечения был зафиксирован высокий уровень тропонина. Примерно через месяц после выписки у половины из них с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи выявили серьезные повреждения сердца, включающие: воспаление мышц – миокардит, рубцевание или гибель ткани – инфаркт, ограниченное кровоснабжение – ишемию, или комбинацию всех трех. Наиболее частой формой сердечных травм, имевшей место у 80 пациентов, что составляет 54 процента, были рубцы или повреждения сердечной мышцы, однако, не настолько сильные, чтобы помешать работе сердца. Результаты МРТ сравнивали с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами. Напомним, в декабре перенесшего семь остановок сердца мужчину с COVID спасли в Подмосковье. Антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев 18 февраля 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков. «Первая группа добровольцев (в возрасте от 18 до 60 лет) показала 100-процентную иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела (к коронавирусу)», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС. Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. «Это прекрасный показатель для этого возраста», – отметил он. Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19. Штамм коронавируса вызвал снижение иммунного ответа на вакцину Pfizer 18 февраля 2021, 07:22

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech, следует из статьи в журнале The New England Journal of Medicine. В ходе исследования ученым удалось воспроизвести геном вируса с мутациями, впервые обнаруженными в ЮАР. Клетки вируса были противопоставлены образцам крови 15 пациентов, которые ранее были привиты вакциной от Pfizer и BioNTech. По результатам исследования установлено, что количество антител, вырабатываемых в результате взаимодействия с южноафрикаским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса. «Несмотря на то, что мы не знаем точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, исходя из нашего опыта с другими вакцинами, можно утверждать, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от нового варианта коронавируса», – передает ТАСС со ссылкой на CNN слова одного из исследователей, директора института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотта Уивера. По его словам, снижение иммунного ответа на две трети можно считать «относительно небольшим в сравнении с вакцинами от других вирусов, имеющих куда большее число вариаций последовательности белка, чем SARS-CoV-2». Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 490 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Ранее сообщалось, что правительство Южно-Африканской Республики рассматривает возможность приобретения российской вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения от коронавируса. Своим распоряжением 7 февраля глава Минздрава ЮАР приостановил подготовку в стране к массовой вакцинации прививкой компании AstraZeneca, первая партия которой в составе 1 млн доз была доставлена из Индии 1 февраля. Кампания должна была начаться 10 февраля, однако проведенные в Йоханнесбурге исследования показали низкую эффективность этой вакцины от распространившегося в стране штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. Сейчас правительство ЮАР рассматривает альтернативные вакцины. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России 17 февраля 2021, 23:41 Текст: Антон Антонов

Российский посол Дмитрий Любинский рассказал об энергетическом диалоге России и Австрии, а также об интересе в Австрии к российским вакцинам от коронавируса. Он напомнил, что Газпром и OMV «тесно сотрудничают более 50 лет». Проект «Северный поток – 2», по его словам, «остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога». Австрия принимает в проекте «активное участие в качестве инвестора», передает ТАСС. Кроме того, Любинский сообщил, что «борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня». Об убедительной эффективности российских вакцин свидетельствуют «многочисленные запросы», которые российская сторона получает от «австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями». Россия «высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами». Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток – 2» европейским проектом, который отвечает интересам Европы, а также заявил, что Австрия готова организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса, если та будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот 18 февраля 2021, 11:40

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В гражданский оборот поступили более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. «В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»), они поставлены в большое количество регионов России», – сказала Непомнящих, добавив, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будет производиться на площадках индустриальных партнеров. «Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз (вакцины), выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество – более 4 млн доз в месяц», – добавила она, передает ТАСС. Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год. Тем временем стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона». Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19. В Москве Jaguar оправили на спецстоянку за огромный долг по штрафам 17 февраля 2021, 19:51 Текст: Ксения Панькова

Автомобиль марки Jaguar отправился на спецстоянку из-за накопленных почти 400 тыс. рублей долгов по штрафам, 163 из которых – за неоплату парковки, сообщил департамент транспорта Москвы. «На этой неделе Моспаркинг вместе с судебными приставами отправили на спецстоянку автомобиль Jaguar. Его владелец накопил почти 400 тысяч долгов по штрафам, 163 из которых – за неоплату парковки», – сообщает дептранс в Telegram. По данным ведомства, обратно свою машину нарушитель получит, только когда оплатит все долги. Дептранс напомнил, что штрафы следует оплачивать в течение 60 дней. Ранее были названы самые частые нарушения ПДД у московских водителей. В столичном ГИБДД рассказали, что за девять месяцев 2020 года было выявлено 22,5 млн нарушений ПДД, а автомобилисты должны были заплатить по штрафам около 35 млрд рублей только с учетом скидки 50%. Переболевших ковидом бессимптомно предупредили об опасности более тяжелого заражения 17 февраля 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Люди, бессимптомно перенесшие коронавирусную инфекцию, могут заболеть повторно спустя полгода-год в более тяжелой форме, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая», – передает ТАСС слова Тимакова в эфире телеканала «Москва-24». Тимаков также отметил, что новые штаммы коронавируса могут появиться в России примерно через два месяца. По мнению инфекциониста, учитывая эти факторы, опасно отменять масочный режим в общественных местах. «Осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу. <...> Пока у нас нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, то есть пока не началось лето и жара, <...> отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным», – добавил он. В среду в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379. ФРС оценила состояние экономики США 18 февраля 2021, 04:59 Текст: Антон Антонов

Состояние экономики США далеко от долгосрочных целей, которые ставила Федеральная резервная система, выполняющая функции ЦБ, заявил руководящий комитет ФРС по открытому рынку. Как сказано в отчете по итогам заседания, его участники «отметили, что экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета». Указывается, что «проводимая политика должна оставаться адаптивной до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты». Комитет «поддержал основанные на практических результатах рекомендации по федеральным ставкам и темпам закупки активов», передает ТАСС. Отмечается, что страна пока не пришла к «широкому и инклюзивному» восстановлению рынка труда и целевому уровню инфляции в 2%. ФРС полагает, что нужно «некоторое время» для «существенного прогресса», так что денежно-кредитная политика вряд ли скоро изменится – базовые ставки останутся близки к нулю, а ежемесячные покупки активов сохранятся на уровне в 120 млрд долларов. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство, скорее всего, сохранит адаптивную денежно-кредитную политику. Напомним, Пауэлл заявлял, что сейчас американским властям не следует беспокоиться из-за госдолга, важно стимулировать экономику. В ФАС обещали проверить повышение цен на такси во время снегопада 17 февраля 2021, 19:42 Текст: Алексей Дегтярев

В Федеральную антимонопольную службу поступили обращения о повышении цен на такси, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. «На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», – пояснила РИА «Новости» Заева. Она напомнила, что государство не регулирует ценообразование на рынке такси, на нем применяется динамическое ценообразование. «То есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги», – пояснила представитель ФАС. Также она сообщила, что ведомство проводит расследование, чтобы оценить влияние агрегаторов на цены и комиссии на такси в Москве и области. «Доля «Яндекс.Такси» + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий», – сказала Заева. В ФАС добавили, что законы не запрещают сам факт доминирования на товарном рынке, но запрещено злоупотребление доминирующим положением. Департамент транспорта Москвы сообщал, что во время непогоды цены на такси резко повысились, некоторые агрегаторы подняли стоимость поездок в два-три раза. В пресс-службах сервисов онлайн-заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сообщили, что тарифы на поездки в такси в Москве не менялись, к удорожанию привели повышенный спрос и увеличенное время поездки из-за сильного снегопада. Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19 18 февраля 2021, 02:51 Текст: Антон Антонов

Из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса, сообщил Пентагон. Представители военного ведомства в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил сообщили, что первую из двух доз вакцины получили около 212 тыс. военных, 147 тыс. получили уже обе дозы. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал 916575 прививок своим военнослужащим и членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу лета собираются вакцинировать большинство военных. В США вакцинация военных препаратами Pfizer и Moderna является добровольной, так как вакцины прошли ускоренную регистрацию. После получения полноценной лицензии вакцинация станет обязательной, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года. В Пентагоне не знают, почему некоторые военные отказываются от прививок, передает ТАСС. Напомним, в США было выявлено 150910 случаев коронавируса у военных, 21 человек умер. Из-за распространения коронавируса отметили 99 и отложили 37 военных учений. Президент страны Джо Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. В США в целом зарегистрировано более 27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 486 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Черногория получила «Спутник V» из Сербии 17 февраля 2021, 23:00 Текст: Антон Антонов

Глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На взлетном поле аэропорта Подгорицы Брнабич встретили премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и члены правительства. Во вторник глава минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович сообщила, что также ожидается партия «Спутника V» прямо из России. Кроме того, должны поступить вакцины Sinopharm и Pfizer. В среду в Черногории было решено приостановить работу кафе и ресторанов в нескольких городах, включая Подгорицу, передает ТАСС со ссылкой на Radio Televizija Crne Gore. Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. Из-за коронавируса мировой госдолг вырос до рекордного уровня 18 февраля 2021, 06:40

Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с ситуацией с коронавирусом общий суверенный госдолг всех стран вырос до рекордного уровня и составил 355% мирового ВВП, сообщил вашингтонский Институт международных финансов. Госдолг вырос на 24 трлн долларов – до 281 трлн долларов. На разработанные властями разных стран программы поддержки экономики пришлось около 12 трлн, на международные компании – 5,4 трлн долларов, банки – 3,9 трлн долларов, домохозяйства – 2,6 трлн долларов. За 2020 год рост госдолга оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом, это выше темпов роста во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, тогда максимум достиг 15 п. п., передает ТАСС. В 2021 году ожидается дальнейший рост мирового госдолга еще на 10 трлн долларов. При этом «преждевременная отмена господдержки может привести к всплеску банкротств и новой волне проблемных кредитов». Многие компании все больше полагаются на господдержку. Наибольшие показатели роста госдолга зафиксированы в Европе: Греции, Испании и Франции, а среди развивающихся экономик – у Китая, Турции, Южной Кореи и ОАЭ. Наибольший уровень накопления корпоративного долга зарегистрирован в России и Перу. Напомним, в США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии. Bloomberg указало, что российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик.