После гибели пациентов в подмосковной больнице возбуждено дело Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне Бахрейн зарегистрировал вакцину «Спутник V» 10 февраля 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Королевство Бахрейн стало 24-й страной, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», – говорится в сообщении фонда, передает РИА «Новости». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что принятое решение позволит защитить население Бахрейна благодаря безопасной и эффективной вакцине. «Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире», – заявил Дмитриев. Ранее в среду о принятом решении сообщило Бахрейнское государственное агентство новостей, по данным которого, Бахрейн одобрил применение «Спутник V» в экстренных случаях наряду с вакциной американской компании Pfizer. Применение вакцины «Спутник V» также одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии. Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Кроме того, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.

Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях 9 февраля 2021, 20:12

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

С помощью обычных селекций возможно «приучить» вирус к новому хозяину, то есть создать новый вариант вируса в лаборатории. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя одну из гипотез попадания COVID-19 к человеку. Глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал, что специалисты на данный момент выделили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. Согласно одной из версий, вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией, но данная теория считается маловероятной. «Иногда создать вирус в лаборатории сложно, а иногда не очень. Я даже имею в виду не молекулярно-биологические манипуляции, тем более что вирус обычно после них не очень жизнеспособен, а направленную селекцию, которая очень часто позволяет создавать вирусы. Просто потому, что это соответствует происходящему в природе», – говорит Чепурнов. Он приводит пример: у ученых существует понятие «адаптация к новому хозяину». Это метод, который вирусологи часто используют. В частности, он был применен при изучении вируса Эбола – он обладает высокой патогенностью только для человекообразных (для приматов и человека), а все остальные животные исходно не подвержены не только смерти, но и этой болезни. Но ученым необходимо работать с вирусом, поэтому его адаптируют для того, чтобы он мог заражать животных. «В России вирус адаптировали к морским свинкам, причем добиться этого удалось в достаточно короткие сроки (несколько месяцев). Американцы проделали похожую работу, но в отношении мышей. Это демонстрация того, что в ходе обычных селекций, создавая мутации вируса в определенном направлении, можно «приучить» вирус к новому хозяину», – рассказывает собеседник. Вирусолог поясняет, что таким образом теоретически могла произойти способная поражать человека мутация COVID-19. «Я предполагаю, что искусственно или случайно что-то такое произошло и в отношении коронавируса. Полагаю, что кто-то нашел штамм и не очень умело работал с ним, в результате чего случайным образом заболел и вынес из лабораторных условий», – говорит Чепурнов. Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев описал сценарий искусственного происхождения коронавирусной инфекции. Британия будет сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка по COVID-19 9 февраля 2021, 17:44

Фото: LUISA GONZALEZ/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. «Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», – цитирует главу минздрава РИА «Новости». Сейчас все, кто прибывает из стран черного списка, должны оплатить 1750 фунтов стерлингов. На эти деньги гражданам будет обеспечен трансфер до отеля, пребывание в гостинице на время карантина и ПЦР-тесты. Штраф за несоблюдение карантина в отеле составляет 10 тысяч фунтов стерлингов. В черный список Великобритании вошли 33 страны: страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Ранее стало известно, что Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля. С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны. В Сингапуре за сутки два человека заболели COVID-19 после вакцинации Pfizer 9 февраля 2021, 19:05 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о втором за сутки случае заболевания новой коронавирусной инфекцией после прививки вакциной производства Pfizer/BioNTech. Одной из заболевших является бортпроводница компании Singapore Airlines. В прошлый понедельник,1 февраля, она вернулась из ОАЭ, а на следующий день получила вакцину Pfizer/BioNTech. Спустя шесть дней, когда ее результат теста на коронавирус оказался положительным, бортпроводница ушла на самоизоляцию, сказано на сайте сингапурского минздрава. Как отмечают в ведомстве, вакцина не могла стать причиной заболевания женщины, поскольку не «не содержит живого вируса». В минздраве подчеркивают, что человек может заболеть непосредственно до или сразу после вакцинации, так как обычно ему требуется несколько недель, чтобы сформировать иммунитет. «Принимая во внимание ее недавнюю историю путешествий и возможность того, что она могла заразиться на борту самолета, мы предварительно классифицировали этот случай как завозной», – сказано в сообщении. На прошлой неделе житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. МИД об отказе Украины от «Спутника V»: Киев готов платить жизнями граждан, чтобы угодить Западу 9 февраля 2021, 18:55 Текст: Алексей Дегтярев

Желание украинского руководства отказаться от российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Киеву важнее жизни и здоровья украинцев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Фармацевтическая компания «Биолек» из Харькова подала в украинский минздрав заявку на регистрацию вакцины, но на данный момент никаких заявлений от официального руководства страны о желании получить вакцину не поступало в МИД России, сказал Руденко в разговоре с РИА «Новости». «Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют «гибридным оружием против Украины». По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», – добавил дипломат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание руководства Украины использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» – позиция абсолютного меньшинства. Пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19 9 февраля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Расширена категория граждан, которые могут в приоритетном порядке вакцинироваться от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок, сообщил Минздрав России. В приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что в категорию приоритета первого уровня включены лица в возрасте от 60 лет и жители городов с населением от 1 млн человек. В группу также входят медики, сотрудники образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ. Кроме того, к указанной категории относятся лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и лица с хроническими заболеваниями, передает ТАСС. В категорию приоритета второго уровня входят сотрудники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники пунктов пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, военные, правоохранители. Кроме того, к ней относятся волонтеры. В категорию приоритета третьего уровня включены чиновники, студенты вузов и колледжей, призывники. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Массовая вакцинация населения стартовала в России в январе. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения. На ваш взгляд В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры? Да, пора ослаблять

Нет, оставить как есть

Меры надо ужесточить

В ВОЗ рассказали, как распространяются новые штаммы коронавируса 10 февраля 2021, 08:41 Текст: Наталья Ануфриева

Число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В организации указали, что «четвертую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 млн новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее», передает РИА «Новости». «Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тыс. новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – отмечается в сообщении. За неделю с 1 по 7 февраля было зафиксировано 3 млн 153 тыс. 426 новых случаев и 88 тыс. 369 летальных исходов. Вместе с тем варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться: «британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм – в 15. Ранее ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку. Из-за прекращения подачи кислорода в ковидном отделении подмосковной больницы погибли три человека 10 февраля 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

В результате прекращения подачи кислорода в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области скончались три пациента, сообщили знакомые с ситуацией источники. «В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», – сказал источник ТАСС. В то же время Пятый канал сообщает, что, вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора. Источник в правоохранительных органах уточнил, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Он добавил, что ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Весной прошлого года произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ. При этом известно, что в июле УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику. Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок 10 февраля 2021, 13:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Необходимо везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита. «Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное – стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», – передает слова Онищенко РИА «Новости». Он пояснил, что в Удмуртии ввести рекомендательный режим ношения масок позволяет вакцинация и большое число переболевших. Однако Онищенко отметил, что из-за послабления следует усилить контроль за соблюдением мер на мероприятиях. «Нет, не рано, потому что я знаком и знаю профессионализм службы в Удмуртии. Она была уже некоторое время назад в лидерах по уровню заболеваемости, поэтому это прежде всего, как следствие, достаточно высокая иммунная прослойка создается. Там вакцинация началась – это тоже уже управляемость появляется, и я надеюсь, что все-таки даже первая аппликация уже дает результаты. Поэтому это разумно. Однако когда идет послабление – нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий. Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», – заключил Онищенко. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в 2021 году граждане России смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики. Иран назвал вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире 9 февраля 2021, 20:38 Текст: Елена Мирошниченко

Иран назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых эффективных в мире, заявление сделал официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси. ««Спутник V» является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности»», - сказал Раиси в эфире телеканала IRINN. Сейчас в Иране идет разработка собственных вакцин, но несмотря на это власти страны приняли решение часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива. Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В подмосковной больнице уточнили причину гибели пациентов после сбоя в подаче кислорода 10 февраля 2021, 14:43 Текст: Алина Назарова

Сбой в подаче кислорода действительно произошел в Никольской больнице в Подмосковье, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил глава структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев. «В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам, был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут», – рассказал он телеканалу «360». Гордеев отметил, что мобильные ИВЛ были оперативно задействованы. В тот момент никто из пациентов не погиб. Двое скончались через время из-за тяжести состояния, как отметил руководитель, не связанных с подачей кислорода. Сейчас все пациенты стационара находятся в безопасности, за ними пристально наблюдают врачи. Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Монголия зарегистрировала «Спутник V» 9 февраля 2021, 17:12 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Монголии. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», – передает сообщение фонда РИА «Новости». Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC, отмечается в сообщении. Ранее во вторник применение «Спутника V» одобрил Пакистан. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме. Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. ОНФ анонсировал эфир «Вакцинация от COVID-19» 9 февраля 2021, 17:32 Текст: Ксения Панькова

Общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщило, что во вторник в 18.00 (мск) состоится эфир «Вакцинация от COVID-19». «Ведущие эфира: координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая, главный врач Городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук, депутат Московской городской Думы Елена Самышина», – говорится в сообщении ОНФ на странице «ВКонтакте». Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британия ужесточила правила для прибывающих из-за границы 9 февраля 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). «Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина», – передает РИА «Новости» слова глава минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока. Министр уточнил, что желающие могут сдать тест на пятый день, и если он окажется отрицательным, они могут выйти из режима самоизоляции. Отмечается, что прохождение всех тестов должно бронироваться перед поездкой, платить за них должны будут сами пассажиры. Если кто-то не пройдет тест, то будет обязан оплатить штраф в тысячу фунтов стерлингов, повторное нарушение грозит штрафом в 2 тыс. фунтов. С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля. С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны. Академик РАН оценил предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок 10 февраля 2021, 15:00

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что следует везде в стране ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами. Именно это, на его взгляд, поможет стимулировать вакцинацию. «Я думаю, что пока еще рано. Все-таки эпидемиологическая ситуация в стране еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, ежедневно регистрируются новые случаи. Единственное, их надо заставлять обязательно носить не везде, а только в общественных местах, транспорте», – говорит Зверев. На данный момент маска все-таки является единственным надежным средством защиты в тех местах, где люди не могут соблюдать соответствующую социальную дистанцию, подчеркивает вирусолог. Он также объясняет, что, судя по опыту других стран, такие ослабления мер приведут к резкому всплеску заболеваемости в стране, что не хотелось бы допускать в России в ближайшее время. «Когда процентов 70-80 населения столкнется с этим вирусом, то, в принципе, можно будет говорить о коллективном иммунитете и обсуждать полную отмену обязательного ношения масок. Но, опять же, мы до сих пор точно не знаем, какой продолжительности этот иммунитет у человека, перенесшего заболевание. Поэтому торопиться сейчас с масками точно не стоит», – рекомендует академик. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что, по всем прогнозам, все риски, связанные с коронавирусом, к лету существенно снизятся или исчезнут совсем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 14,5 тыс. новых случаев коронавируса 10 февраля 2021, 11:04

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 14 494 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1441, Санкт-Петербурге – 1169, Московской области – 650. Всего в стране выявлено 4 012 710 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 516 461 человек, из них 22 575 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 536 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 78 134 человек. Накануне, 9 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 019. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 525. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.