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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 21:14 | vz.ru
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Эксперт: Частью ударных беспилотников Bayraktar Украины будут управлять турецкие операторы
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Чтобы обеспечить себе преимущество на линии боевого соприкосновения в Донбассе украинским войскам понадобится около 30 беспилотников Bayraktar. Они будут активно пользоваться брешами, существующими в радиолокационной обороне ЛНР и ДНР. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя признание Турции в том, что она продала Украине партию боевых дронов.
«Для создания успешно действующей ударной группировки, аналогичной той, что применялась, например, в Карабахе, количество Bayraktar должно быть доведено до 25-30 единиц, – заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Теоретически нужное количество у ВСУ уже есть. На основе имеющихся данных о закупках военной техники для украинской армии можно сказать, что в арсенале ВСУ уже находится от 24 до 30 подобных боевых единиц».
Однако может ли украинская армия все их задействовать, пока вопрос, ведь управлять дронами может только специалист. «Скорее всего, подготовить необходимое для такой группы число офицеров-специалистов Украина не успела. Могу предположить, что обслуживать самостоятельно она может примерно 12 закупленных раньше остальных Bayraktar», – сказал Леонков. Однако, по его мнению, часть купленных Украиной Bayraktar наверняка обслуживают прибывшие из Турции операторы.
Почему выбор Киева пал именно на турецкие беспилотники, эксперт объясняет их характеристиками. «Высота полета Bayraktar достигает порядка 8 километров, а дальность применения его вооружения может составлять до 10 километров. Это дает им возможность атаковать, находясь вне зоны ответного огня зенитно-ракетных комплексов «Стрела», которыми предположительно располагают армии ЛНР и ДНР», – говорит Леонков. Боевой задачей украинских дронов будет, скорее всего, поиск позиций зенитно-ракетных комплексов защитников ЛНР и ДНР и их последующее уничтожение, полагает он.
При этом в линиях обороны ДНР и ЛНР существуют радиолокационные бреши, предупреждает он, что помешает защитникам республик своевременно реагировать на прорыв вражеских БПЛА в свой тыл. По мнению Леонкова, защитникам Донбасса необходимо разработать новые тактики охоты на БПЛА.
В пятницу турецкая компания Baykar подтвердила факт продажи Киеву ударных беспилотников Bayraktar. Ранее об этом сообщали только украинские власти. Как напоминает Леонков, боевыми комплексами такого типа ВСУ располагают с 2019 года.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский ожидается с рабочим визитом в Анкаре, где должен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Запланировано подписание ряда двусторонних документов, однако о подготовке сделок военного характера официально не сообщается.
Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский предположил, что одной из целей визита Зеленского станет попытка приобрести новую партию Bayraktar, а также ударные беспилотники Akinci. По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Впрочем, эксперт не уверен в том, хватит ли Украине денег на такую закупку такого количества боевых единиц.
Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»
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На форме военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт, которая отправилась на линию соприкосновения в Донбасс, заметили шеврон одной из бригад «Украина или смерть».
Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в пятницу прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими, передает РИА «Новости».
Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.
Ранее военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Погребинский объяснил, почему все больше украинцев верят во «вторжение России»
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«Жители Украины соответствующим образом реагируют на пропаганду в местных СМИ и соцсетях», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные группы «Рейтинг», согласно которым 36% украинцев оценивают вероятность «военного вторжения России» на Украину, как высокую. Это почти в полтора раза больше, чем в 2018 году.
«Таким образом люди реагируют на пропаганду, которая ведется на украинских каналах телевидения и в социальных сетях, где население активно пугают нападением России», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Собеседник отметил, что во многих украинских СМИ муссируется антироссийская риторика в надежде на то, что это мобилизует украинцев. «На самом деле, это будет работать, скорее, против самой украинской власти», – предположил Погребинский.
При этом украинский политолог считает, что рост уверенности людей во «вторжение России» можно расценить и как положительный фактор. «Семь лет идет вялотекущая война, но антивоенное движение полностью отсутствует. Люди не ощущают по-настоящему угрозы войны. Однако, если такая угроза возникнет, то появится шанс на урегулирование конфликта невоенными методами. Многие люди смогут выразить свое антивоенное настроение и выйти, например, на протест против полномасштабного конфликта», – считает Погребинский.
Кроме того, политолог объяснил, почему 27% тех, кто «положительно относится к Путину», также считают угрозу «вторжения» высокой. «Здесь нет ничего удивительного. Люди могут согласиться с тем, что кто-то поступает неправильно, но при этом они не будут питать личного негативного отношения к нему. Это лишь отражает амбивалентную природу человеческой психики», – заключил Погребинский.
Накануне украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала свежие результаты опросов, где 36% опрошенных оценивают вероятность «полномасштабного военного вторжения России на Украину», как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – считают, что угрозы нет. По сравнению с декабрем года, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице
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Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинская сторона – об этом можно судить по различным заявлениям – не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, «динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий». «В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал представитель Кремля.
На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: «Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».
Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов. «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили», – ответил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
Захарова назвала последствия возможного вступления Украины в НАТО
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Вступление Украины в Североатлантический альянс грозит масштабной эскалацией на юго-востоке страны и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины (Владимира) Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», – сказала она, передает РИА «Новости».
Захарова добавила, что Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем. «Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», – сказала она.
«В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке», – подчеркнула она.
Ранее в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
В то же время замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков в зоне разведения сил
На участке отвода сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано присутствие украинских военных, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.
«На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й бригады ВСУ», – передает слова представителя ЛНР РИА «Новости».
По словам Филипоненко, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.
Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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Песков: Путин в разговоре с Меркель назвал перемещение российских войск внутренним делом
Президент Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ответ на ее призывы отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, заявил, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое – мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, что сказал Путин в ответ на призыв Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной.
Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. В свою очередь Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
В Киеве опровергли сообщения о подготовке к наступлению на Донбассе
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
«Сообщения … о якобы «подготовке Украины к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации», – заявил Хомчак, передает РИА «Новости».
По его словам, целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений на неподконтрольных украинским властям территориях региона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Генсек ОБСЕ призвала отвести вооружения в Донбассе
Стороны конфликта в Донбассе должны соблюдать Минские соглашения и отвести вооружения от линии соприкосновения, а также обеспечить защиту населения и гражданской инфраструктуры, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
По ее словам, ситуация в Донбассе продолжает оставаться хрупкой, на это указывает новый виток напряженности и увеличение числа нарушений режима прекращения огня, передает ТАСС.
Генсек ОБСЕ подчеркнула, что согласованным путем для движения вперед остается выполнение Минских соглашений. По ее словам, периодическое возвращение к режиму прекращения огня показывает, что стороны при желании все-таки могут воздерживаться от боевых действий.
«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры», – отметила она.
Шмид призвала «к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности» в Донбассе. Она отметила, что предложения России, направленные на укрепление работы ОБСЕ, заслуживают приветствия.
Кроме того, генсек ОБСЕ уточнила, что в первой половине этого года может посетить с визитом Россию. «Да, поездка запланирована на первую половину года. Конкретные планы поездки будут зависеть от развития ситуации с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 и связанных с ней ограничений на передвижение», – отметила она.
Шмид отметила, что с нетерпением ждет «встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым».
Ранее главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. До этого замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Армия Украины разместила бронетранспортеры у жилых домов в Счастье
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетранспортеры в жилом районе населенного пункта Счастье, сообщила пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ было зафиксировано размещение четырех бронетранспортеров БТР-80 в жилом районе населенного пункта Счастье по улице Цветочной, передает агентство Луганскинформцентр.
В ЛНР напомнили, что размещение украинскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.
Ранее в пятницу сообщалось, что украинские силовики трижды за сутки нарушили режим тишины в ЛНР.
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Захарова назвала «гипотетической глупостью» идею переноса переговоров по Донбассу из Минска
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «гипотетической глупостью» возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну. По ее словам, этот вопрос предметно не обсуждается.
«Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Она добавила, что Белоруссия не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска. «Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались «продать». Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском», – добавила Захарова.
Она подчеркнула, что вопрос о переносе заседаний контактной группы из Минска в другой город предметно не обсуждается.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.
В ЛНР заявили о 18 случаях нарушения перемирия со стороны Киева за неделю
Украинские силовики за неделю 18 раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня», – сказал Филипоненко, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении десяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
В ЛНР ранее заявили, что с 26 марта по 2 апреля зафиксировали десять обстрелов со стороны украинских силовиков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Украинские силовики трижды за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представитель ЛНР сообщил, что «за истекшие сутки, 8 апреля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», передает РИА «Новости».
Украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Нижнее Лозовое, Калиновка и Молодежное.
«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», – дополнил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
До этого замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
В ДНР заявили о двух погибших и двух раненых за неделю
Два человека, один из которых ребенок, погибли, еще двое получили ранения на территории ДНР из-за ведения боевых действий ВСУ, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
«В период с 02 по 09 апреля 2021 года, по официальным источникам, получили ранения двое гражданских лиц... трагически погибли один ребенок и один военнослужащий республики», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.
Он отметил, что всего с начала года ранения различной степени тяжести из-за ведения боевых действий получили 13 человек, погибли 20 человек. Всего с начала конфликта погибло 4983 человека, в том числе 91 ребенок.
Ранее сообщалось, что украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 27 раз за неделю.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 27 раз за неделю
Украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, разведка обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«За неделю украинские боевики 27 раз нарушили Комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Противник совершал огневые провокации с применением 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитных установок, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.
По его словам, разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники украинских силовиков в Донбассе за неделю в 17 населенных пунктах. Среди выявленного вооружения украинских силовиков танки, гаубицы и бронетехника.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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