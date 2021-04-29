В России возникла острая нехватка грузовиков

Купить коммерческий автомобиль в России становится сложнее, чем легковой. Рынок столкнулся с серьезным дефицитом на фоне проблем автопрома с поставками комплектующих, в том числе чипов, а также отложенного спроса и роста сегмента онлайн-торговли, сообщили СМИ.

Грузовики и LCV на российском рынке законтрактованы на несколько месяцев вперед, следует из проведенного газетой «Коммерсант» опроса производителей и импортеров.

Так, на АвтоВАЗе говорят, что на складах нет свободных машин корпоративного сегмента: они выпускаются только под твердые контракты с клиентами, и производство загружено на два месяца вперед. Самая острая ситуация с семейством Lada Largus, дефицит вызван «большой востребованностью в первую очередь среди корпоративных клиентов». У грузовой Isuzu шасси законтрактованы на несколько месяцев вперед, говорит гендиректор компании Фабрис Горлье, отмечая особенно активный спрос на малотоннажные и среднетоннажные шасси.

В «Соллерсе» не уточняют, на какой период заказаны автомобили, говоря лишь об устойчивом спросе как на модельный ряд LCV УАЗа, так и на Ford Transit. «Многие бизнесы возобновили закупки после перерыва, обусловленного пандемией», – поясняют в компании, отмечая и влияние на спрос ограничения программы льготного автолизинга. Продажи Ford Transit с начала года выросли на 62%, что «потребовало запуск дополнительных мощностей в Елабуге». Что касается УАЗа, то компания ожидает роста продаж за год на 17,5%.

На складе «Аларм-Моторс» в наличии «небольшой объем Ford Transit и УАЗов». Предложение ограничено из-за необходимости своевременного исполнения крупных контрактов, перенесенных с 2020 года, уточняет дилер. До конца года дилерская сеть будет испытывать легкий дефицит по Ford Transit, считают там: производство распланировано до конца сентября. По УАЗу ситуация несколько лучше, но по ряду модификаций заказы принимаются на июль-август.

У ГАЗа дефицит возможен по отдельным модификациям «в связи со сложностями в обеспечении ритмичности поставок комплектующих из-за санкций». Региональный дилер LCV ГАЗа утверждает, что по ряду моделей «небольшие запасы», но есть и дефицитные позиции: «Предложение сократилось в связи с переходным периодом из-за обновления». В мае ГАЗ планирует запустить в серию «Газель NN». По мнению дилера, удовлетворить спрос удастся «не ранее чем через три-пять месяцев».

Бенефициар самарского автохолдинга «Премьера» Владимир Сипко говорит, что предложение сократилось по всем моделям: «Тему доставки, особенно малотоннажным транспортом, всколыхнула пандемия, поэтому есть дефицит, в частности на VW Multivan, Crafter и Transporter, даже на Citroen».

Аналогичная ситуация в грузовом сегменте. В Volvo Trucks говорят, что на заводе в Калуге портфель заказов «полон» на ближайшие месяцы: «Это связано как с отложенным спросом, так и с переходом на производство нового модельного ряда. Наибольшим спросом пользуются седельные тягачи для магистральных и региональных перевозок, но растут заказы и на технику строительного назначения».

Производство у Mercedes-Benz Trucks Russia законтрактовано на все лето. Одной из причин дефицита стала реновация парков крупными клиентами. В «ФАВ-Восточная Европа» также говорят о дефиците: контракты подписываются с условием поставки через один-два месяца. В компании к списку причин добавляют планируемое властями повышение утильсбора.

У Scania законтрактована большая часть поставок в 2021 году. Дефицит наблюдается почти во всех сегментах, говорят в компании, но больше всего требуются самосвалы, техника для коммунальной и лесозаготовительной отраслей. У КамАЗа заказы идут на сентябрь, там отмечают, что росту заказов способствует отложенный спрос, господдержка и проблемы с поставками у зарубежных игроков.

Из-за приостановки производства полупроводников и некоторых других комплектующих срок ожидания тягачей в текущем году сильно увеличился, сказал директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в РФ Эдуард Миронов.

Ранее в России раскрыли аферу с продажей поддельных «Камазов» на миллиард.