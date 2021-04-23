Генпрокурор заявил о росте нарушений при ценообразовании

По итогам 2020 года в России более чем в два раза выросло количество нарушений при ценообразовании, выросла стоимость продуктов первой необходимости и средств индивидуальной защиты, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Более чем вдвое, с 1 тыс. 129 до 2 тыс. 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования», – передает его слова РИА «Новости».

Краснов уточнил, что «необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости и средства индивидуальной защиты» потребовал вмешательства Генпрокуратуры, после чего удалось добиться снижения цен на продовольствие или же предупредить их необоснованный рост «во многих регионах страны».

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер по сдерживанию роста цен.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российскому правительству удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем, в Кремле считают, что кабмин эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия.