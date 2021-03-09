В Кремле оценили работу правительства по сдерживанию цен на продукты

Российскому правительству удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем, в Кремле считают, что кабмин эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, как президент оценивает успехи работы кабмина по вопросу с ценами на продукты.

Ранее российское правительство одобрило введение постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост.

Песков также сообщил, что Кремлю известно из СМИ про инициативу наказывать за фейки о ценах на продукты, но там не знают, как именно это предлагается сделать. «Не знаком с этой инициативой, я слышал о ней, читал в СМИ, но что именно предлагается, как предлагается это квалифицировать и отличать фейк от не фейка – это я не знаю. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет. Новая инициатива», – сказал журналистам Песков.

Он отметил, что «фейковых сообщений много», но «нужно рассматривать каждый конкретный случай». «Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным - но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы», – добавил Песков.

Ранее газета «Известия» сообщила, что депутат Госдумы Анатолий Выборный подготовил поправки в Уголовный кодекс о штрафах и реальных сроках за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен – санкция для физических лиц предполагается в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей или лишения свободы до трех лет, а для юридических лиц – штраф от 500 до 800 тыс. рублей. Как заявил сам автор инициативы, проект о наказании за фейки, которые провоцируют рост цен на продукты, могут внести в Госдуму до конца года, если он пройдет все согласования и получит положительные отзывы.