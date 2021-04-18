Львовский журналист признал нежелание жителей Украины воевать

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18 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 08:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия собралась направить военные корабли в Черное море
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филипа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Львовский журналист признал нежелание жителей Украины воевать
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На Украине молодые люди не хотят воевать, они предпочтут уехать из страны в случае войны, сообщил украинский журналист Станислав Безушко.
Журналист львовского издания Zaxid.net напомнил, что депутат партии «Слуга народа» Анна Колесник, слушая доклад главкома ВСУ Руслана Хомчака, написала в мессенджере, что «нужно валить из страны». По словам Безушко, эта фраза отражает «реальное состояние готовности большинства украинцев к сопротивлению». Он считает, что тех, кто готов воевать «будет значительно меньше» в случае конфликта, чем готовых уехать. Причем чаще всего подобные фразы можно услышать от молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.
Безушко обвинил украинцев, лидеров мнений, политиков и даже бывших участников боевых действий в демотивации и дискредитации военных. «Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.
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Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула.
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием.
«Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС.
Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ.
В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости».
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.
«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении.
Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса.
По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если «Северный поток – 2» достроят – не только Украина проиграет», – приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.
Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», – подчеркнул украинский лидер.
Со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал гадостями и подлостью слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего Крыму и Донбассу последствия Чернобыля.
«Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня – один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране.
«Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», – добавил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле». По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля
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Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.
По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
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Меркель и Макрон заявили о важности реализации минских соглашений
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Канцлер Германии Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате, сообщил кабмин ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу ситуацию в Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры Франции и Германии подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате.
«Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата», – говорится в сообщении кабмина ФРГ, передает ТАСС.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Посол Украины в Германии попросил членства в НАТО или статуса ядерной державы
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.
«Я знаю, что некоторые немцы очень скептически относятся к этому сценарию (вступления Украины в НАТО), прикрываясь девизом: «Ради бога, ни в коем случае не гневите и не провоцируйте русских». Но этот «немецкий страх» непонятен на Украине», – заявил посол в ответ на комментарий журналиста Deutschlandfunks о том, что вступление Украины в альянс станет «провокацией против Москвы», поскольку НАТО еще ближе подойдет к российским границам.
По его словам, на Украине сложилась «чрезвычайно опасная ситуация». «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: … снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – заявил Мельник.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны оставались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооруженные дальними бомбардировщиками Ту-22М3, передает RT.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашен безъядерный статус страны. С 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления голословны, поскольку Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.
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Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины
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Прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной, выразил мнение глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD выступил против прекращения строительства газопровода, так как, на его взгляд, отказ от проекта может и не оказать воздействия на Москву, а также не приведет к деэскалации напряженности на Украине, передает Deutsche Welle.
Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
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Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией
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Украинские модели, задержанные за съемку в голом виде в ОАЭ, депортированы, им запрещен въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории, сообщают СМИ.
Перед вылетом на родину девушки записали видео, на котором машут и улыбаются, передает таблоид The Sun.
«Пока, Дубай! Не сказать, что очень приятно, но... Главное, что мы живы и здоровы!», – говорят они на видео.
Отмечается, что девушкам запретили въезд в ОАЭ на пять лет, а перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад».
Издание утверждает, что моделей якобы оскорбляли, держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях – в частности, им было отказано в доступе к таким вещам, как туалетная бумага и зубные щетки.
Кроме того, девушки рассказали, что находившаяся с ними беременная арабка, не имевшая отношения к делу моделей, якобы умерла у них на глазах.
«Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», – пожаловалась одна из натурщиц.
Девушкам грозило шестимесячное заключение в тюрьме.
Между тем в заключении в Дубае по-прежнему находится 41-летний Виталий Гришин, который организовал и профинансировал скандальную съемку. Ему предъявлено обвинение в организации «непристойной фотосессии».
Сообщается, что он якобы знаком с американскими политиками Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, актерами Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли.
Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией»
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Вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии», заявил командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников», – сказал он, добавив, что Киев «в случае обострения рассчитывает на увеличение материально-технической помощи». При этом, по его словам, «сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно». Он считает, что «уровень военной угрозы вокруг украинских границ вырос, но в данный момент критическая линия не пересечена». Наев пояснил, что украинская сторона «не видит создания наступательных групп», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
Тем временем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинский генштаб «прогнозирует все возможные варианты развития ситуации», проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны и другие мероприятия. Он призвал «представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе». Хомчак заявил, что не следует «смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований». Он посоветовал «присоединяться» к ВСУ, «пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя «ситуацию вокруг границ», заявил в эфире телеканала «1+1», что Киев «слышит поддержку всех партнеров и абсолютно бескомпромиссный сигнал» к Москве «относительно отведения военных группировок». По его словам, «это принципиальный вопрос и для Франции, и для Германии». Ермак сказал, что поддержка со стороны других государств для Украины является «абсолютно четким сигналом, который приведет к снижению этого напряжения».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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МИД Украины в ответ на задержание своего консула высылает российского дипломата из Киева
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МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страны в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
«Комментарий представителя МИД Украины в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге. В ответ (...) старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – добавили в украинском МИД.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили
Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Киев уже готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.
Между тем стало известно, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
До этого, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт призвал германского министра иностранных дел Хайко Мааса немедленно отклонить требования Киева о ядерном статусе.
«К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время, она является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии, я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», – передает РИА «Новости» заявление Гердта.
«Я ожидаю, что министр иностранных дел Хайко Маас немедленно отклонит требование Украины о ядерном оружии», – добавил Гердт, подчеркнув, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».
Накануне украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
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ЛНР: Американские инструкторы прибыли в Донбасс для подготовки украинских снайперов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в Донбассе трех иностранных инструкторов, обучавших снайперов и саперов ВС Украины, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
«На полигон 80-й бригады (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, – ред.ВЗГЛЯД) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, американские специалисты провели занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Работа инструкторов США спланирована до 20 апреля на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ, утверждает представитель ведомства.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле военными Украины из гранатометов подконтрольного Луганской народной республике поселка Золотое-5.
Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
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