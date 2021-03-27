Зеленского заподозрили в подготовке Украины к всенародной войне

Украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.

Как отмечает издание, главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения Украины и война в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – 34 раза. Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии – ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой, передает РИА «Новости».

Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.

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