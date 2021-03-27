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27 марта, суббота | Последнее обновление — 08:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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20:09
собственная новость
Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость
Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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В Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США
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Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабному конфликту на Украине, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.
«Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций. «Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США... чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», – заявил Кравчук в эфире на телеканала «Украина».
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных
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В армии самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле Донбасса.
«Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач. Обращаем внимание на то, что военнослужащие Народной милиции, оценив ситуацию, не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков 10 бригады, с которых они вели стрельбу по району поселка шахты «6/7» г. ГОРЛОВКА из АГС и стрелкового оружия. Около 17 часов на позициях 10 бригады в районе поселка Шумы, наши наблюдатели фиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым», говорится в заявлении армии ДНР.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» заявил, что четверо бойцов ВСУ погибли в результате обстрела в Донбассе.
Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину
Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Зеленский признал Россию военным противником Украины
В утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности страны Россия названа военным противником Киева.
«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
В стратегии утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
По мнению составителей документа, проводимая Россией внешняя политика и ее военная стратегия якобы могут привести «к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе».
Кроме того, стратегия военной безопасности Украины предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Президент России Владимир Путин отмечал прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В Газпроме исключили пересмотр контракта на транзит газа с Украиной
Контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действуют, заявил глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков.
Отвечая на вопрос, будет ли пересмотр договора с Украиной, Зубков сказал: «Конечно, я думаю, что нет», передает РИА «Новости».
По его словам, юридически все договоры между Россией и Украиной действуют. Он отметил, что сейчас для компании главное завершить «Северный поток – 2», который уже готов на 90-92%, а также поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.
Ранее украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Пушков ответил на слова секретаря СНБО Украины о «заигрывании» с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об опасности «заигрывания» с Москвой.
«Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож. Сразу после объявления новых санкций против России он заявляет о том, что заигрывания с Москвой плохо закончатся для Украины. Какие «заигрывания»? О чем он толкует, о чем думает? Все о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины», – написал Пушков в Telegram-канале.
Ранее Данилов заявил, что боится за существование Украины в случае продолжения «заигрывания» с Москвой.
Также в марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией».
Украина заявила о четырех убитых бойцах ВСУ в результате обстрела в Донбассе
В Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих, сообщили в штабе украинской «Операции объединенных сил» (ООС).
«В результате обстрела четверо военнослужащих из состава объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», – говорится в сообщении в Facebook ООС.
В сообщении отмечается, что обстрел якобы велся прицельно из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
На Украине решили продлить карантин до конца 2021 года
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Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. «Этот вирус помолодел, им заражаются втрое больше людей, сокращается инкубационный период, очень много тяжелых больных», – приводит слова министра здравоохранения Украины ТАСС.
«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», – сказал Степанов в эфире телеканала «Украина-24». В ближайшие две-три недели, сказал министр, прогнозируется рост новых случаев до 25 тыс. в сутки.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». 21 марта Киевскую область внесли в «красную» зону карантина, где введены самые жесткие ограничения. К «красной зоне» также относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сохранить перемирие в Донбассе
«Нормандской четверке» необходимо предпринять все возможные усилия для сохранения режима прекращения огня в Донбассе, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Цена войны – жизни наших людей. Отважных и непокоренных. Сегодня мы вновь потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров «нормандской четверки» и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», – заявил Зеленский в своем Twitter.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
Тимошенко сочла украинцев загнанными в тупик
Председатель политической партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги.
«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны – и их продолжают загонять», – сказала политик в эфире телеканала «Украина 24».
По ее словам, тарифы на ЖКХ являются «наиболее коррумпированной» сферой на Украине. Тимошенко призвала жителей страны «делать из этого выводы», поскольку власти даже не стесняются анонсировать дальнейшее повышение тарифов.
Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что акции протеста из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги поддерживают 91,1% жителей Украины.
Напомним, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины, по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.
На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимым более 45% жителей республики.
Участников движения «Украинский выбор» обвинили в госизмене
Трем участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял нынешний глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, предъявлены обвинения в государственной измене за проведение референдума в Крыму, сообщила генпрокуратура Украины.
Уголовное дело в отношении мужчин возбудили по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Им вменяют участие в организации референдума в Крыму в 2014 году, сообщается на сайте украинского ведомства. При этом Генпрокуратура Украины не раскрывает имен подозреваемых.
В четверг сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора проводят обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор».
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц.
Украинские силовики 17 раз за неделю обстреляли ДНР
Украинские военнослужащие за минувшую неделю 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«За неделю украинские боевики совершили 17 огневых провокаций с применением 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия, в том числе снайперского. Также боевики попытались применить БПЛА для ведения корректировки минометного огня», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, в результате обстрелов погиб мирный житель. Также он отметил, что украинские силовики за неделю разместили 32 единицы военной техники в 11 населенных пунктах Донбасса, что «является нарушением третьего пункта дополнительных мер». Также среди обнаруженного вооружения танки и бронетехника.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе пять раз за неделю
Украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов, заявил в пятницу начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
«В течение недели вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Лещенко.
По его словам, украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Нижнее Лозовое, Лозовое и Золотое-5.
В ЛНР ранее заявили, что в период с 12 по 19 марта зафиксировали девять обстрелов со стороны украинских силовиков. В ДНР также заявили об обстрелах силовиками Украины населенных пунктов, украинские военные открывали огонь 17 раз за неделю.
Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
Захарова заявила об исследовании Киевом дна демократии
Киевские власти, вводя очередные санкции против россиян и российских компаний, исследуют дно демократии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, призвав профильные международные организации отреагировать на действия Украины.
«Если говорить емко и говорить понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, подобные санкции идут вразрез с основополагающими принципами свободы слова и плюрализма мнений, не соответствуют духу европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Видим в этом продолжение линии киевского режима на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию русскоязычных граждан страны, устрашение всех инакомыслящих и не согласных с тем, что творится на Украине», – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что Евросоюз «занят другим», в том числе санкциями против России, и не увидел действий Киева. «Мы призываем мировое сообщество отказаться от такой политики не просто двойных стандартов, а непринятия действенных мер в отношении явного наступления на демократические принципы, и наконец дать оценку всем многочисленным эпизодам запугивания, уголовного преследования инакомыслящих, убийств и иных форм наступления на демократию на Украине», – сказала Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физлиц и компаний, в том числе российских. Ограничительные меры Киева затронули 81 юридическое и 26 физических лиц.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Кравчук обвинил Россию в желании уничтожить Украину
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину.
«Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций. «Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США... чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», – заявил Кравчук в эфире на телеканала «Украина».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Киева. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины.
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