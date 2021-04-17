Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки, заявил первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД страны Ян Гамачек, отметив, что они должны покинуть Прагу в течение 48 часов.

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», – цитирует ТАСС Гамачека.

Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Nova.

«Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», – заявил Бабиш.

По данным издания Novinky, он также заявил, что «о серьезных фактах, касающихся безопасности» Чехии, ему сообщили накануне.

«Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку», – добавил чешский премьер.

Ранее Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V».