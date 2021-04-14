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В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими ВС из миномета
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Украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Сегодня в 18.16 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении населенного пункта Веселое (между селом Спартак и поселком Пески к северу от Донецка – прим. ВЗГЛЯД.) выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Также применялось стрелковое оружие», – передает заявление представителя ведомства РИА «Новости».
Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена
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«Все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе, потому американцы сами решили идти на дээскалацию конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Этот звонок означает положительное развитие событий для всех. Таким образом приоткрыта дверь к разрядке, но мы в нее еще не вошли. Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – добавил собеседник. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
«К тому же, в США идет борьба за власть в сфере внешней политики. Старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Мэтью Рожански. Он считается пророссийским. Но против него выступают другие ястребы и они умоляют Байдена его не назначать», – отметил политолог.
Эксперт также полагает, что встреча лидеров России и США должна состояться в Вене, потому что «Австрия – не член НАТО, но это та часть Запада, которая дружелюбно относится к России».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила
Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
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В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль
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«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.
«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
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Патрушев предупредил о возможных провокациях Киева для начала военных действий против Крыма
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Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
При поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев.
«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – сказал он, передает РИА «Новости».
Патрушев также указал, что «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств».
По его словам, «ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом».
Кроме того, отметил Патрушев, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины «нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика». «Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов», – заявил он.
По его словам, подобные действия неслучайны. «Их цель – разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти. Мы видим, как цинично игнорируются результаты о вхождении Крыма в состав Российской Федерации», – сказал секретарь Совбеза.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому.
На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила
, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Патрушев обвинил Киев в попытке совершить диверсии в Крыму
Украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения», – цитирует ТАСС Патрушева.
По его словам, угрозы национальной безопасности в Крыму возможны из-за деструктивных шагов США, стран ЕС и Украины, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России, «нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии».
Ранее Патрушев заявил, в 2020 году в Крыму предотвратили шесть террористических актов.
В начале апреля украинские военные инженерно-саперных подразделений провели возле Крыма учения по обустройству минно-взрывных заграждений. Пресс-служба командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины, что ВСУ начали масштабные военные учения около границы с Крымом.
Украина объявила о начале учений рядом с Крымом
Вооруженные силы Украины начали масштабные военные учения около границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.
В соответствии с легендой учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. В бой введены танковый резерв и противотанковую артиллерию, в частности батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира», передает РИА «Новости».
В начале апреля украинские военные инженерно-саперных подразделений провели возле Крыма учения по обустройству минно-взрывных заграждений.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО наращивает активность на Украине и в Черном море, непосредственно у российских границ.
НАТО обвинили в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе
НАТО подстрекает украинские власти к продолжению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«НАТО – военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там [в Донбассе] происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди», – сказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Кроме этого, официальный представитель российского МИД отметила, что Евросоюз наблюдает за всем происходящим в Донбассе, при этом забыв о своих обязательствах, принятых коллективно в рамках других организаций.
«ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности», – указала Захарова.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.
Лавров обсудил с главой ОБСЕ переброску Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе
У Москвы вызывает обеспокоенность переброска Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Переговоры прошли 14 апреля по просьбе председателя ОБСЕ, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
«Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ (вооруженные силы Украины) пригородов Донецка и Луганска», – отмечается в сообщении.
Вместе с тем российская сторона подтвердила свою заинтересованность в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского «Комплекса мер».
«Отмечена необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – согласованных в июле 2020 года в контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», – добавили в МИД.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В ОБСЕ указали, что перемещение войск по России не затрагивает безопасность других стран
Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств, заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Российская Федерация считает задействование Украиной процедур, предусмотренных пунктом 16 главы III Венского документа 2011 года (ВД-2011), безосновательным. Мы не ведем какой-либо существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-2011. Она носит рутинный плановый характер, осуществляется в рамках завершающегося зимнего периода тренировок частей и подразделений, в том числе Южного военного округа, и не требует уведомления», – заявила Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.
Она также подчеркнула, что «все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки на нашей национальной территории», они «адекватны обстановке и не затрагивают безопасность других государств», передает ТАСС.
Представители государств – участников ОБСЕ проводят в среду по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с наращиванием военного присутствия на границе России и Украины.
Ранее главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В Кремле назвали условие деэскалации в Донбассе
Деэскалация ситуации в Донбассе станет возможна только в случае отказа Киева от провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от вооруженных действий», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, США могут использовать свое влияние и побудить Украину отказаться от провокаций. При этом на вопрос о том, будут ли в США использовать это влияние, Песков отвечать не стал: «Это вопрос не к нам».
Ранее в среду глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и временный поверенный в делах США Кристина Квин обсудили «угрозу из-за наращивания России войск на границах с Украиной».
При этом Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Футболистов из ЛНР и ДНР навсегда отстранили от футбольных мероприятий на Украине
Украинская ассоциация футбола (УАФ) по просьбе Службы безопасности Украины (СБУ) навсегда запретила 26 футболистам из Самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принимать участие во всех мероприятиях, связанных с футболом.
«За действия и поведение, наносящие вред репутации футбола и УАФ Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола запретил (…) осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно», – говорится в сообщении на сайте ассоциации.
В список попали 26 игроков. Отмечается, что футболисты могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения.
В 2017 году Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно отстранила от футбола 18 футболистов, игравших в чемпионате ДНР по футболу.
Глава СБУ и поверенный в делах США обсудили «угрозу» России
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и временный поверенный в делах США Кристина Квин обсудили «угрозу из-за наращивания России войск на границах с Украиной», заявил пресс-центр СБУ.
«Одной из ключевых тем встречи стала общая ситуация с безопасностью и потенциальная угроза, связанная с наращиванием РФ своего военного присутствия на границах с Украиной... Также на встрече обсуждалось недавнее введение Украиной санкций в отношении рядя физических и юридических лиц, перспективы реформы СБУ», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Квин заверила Баканова, что США готовы в дальнейшем помогать Украине в противодействии российской агрессии.
«Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира», – сказала Квин.
В свою очередь Баканов заявил, что СБУ готова объединять усилия с международными коллегами, чтобы Украина могла успешно сдерживать «угрозы» со стороны России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Жителей Крыма призвали избегать поездок на Украину из-за коронавируса
Роспотребнадзор из-за роста числа завезенных из-за границы случаев коронавируса призвал жителей Крыма ограничить поездки на Украину, сообщила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.
«Хочу обратиться к нашим жителям максимально ограничить передвижение на территорию Украины. К сожалению, сегодня мы фиксируем значительное передвижение граждан, проживающих на территории республики, в сторону сопредельного государства Украина и обратно из Украины в Россию, то есть на территорию Республики Крым. Если до этого случаи завозные у нас регистрировались в неделю один – два случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, 15 – с территории Украины, два – из Турции и один из других зарубежных государств», – передает ТАСС слова Пеньковской на брифинге, который транслирует телеканал «Крым-24».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции и о том, что решение о приостановке авиасообщения с этой страной связано именно с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.