В украинских школьных учебниках появилась карта страны без Крыма

Погребинский заявил об «атмосфере невроза» в Киеве

«Факт разговора лидеров «евротройки» об Украине без Украины мог создать нервозную атмосферу в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

«Во-первых, готовность Путина разговаривать с Меркель и Макроном говорит о том, что у Кремля есть на это особые причины. Это не те темы, о которых потом сообщается в пресс-релизах. Лидер России хотел что-то донести до глав Германии и Франции, но эта информация не будет опубликована», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт предположил, что «из-за того, что Киев приближает свои войска к линии противостояния, Путин согласился участвовать в этих переговорах». «Он мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему «подопечному», что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – предположил собеседник.

Погребинский также напомнил о том, что накануне в Раде шел процесс оглашения готовности Киева к войне. «Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу. В частности, заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в котором он сказал о стягивании российских войск к украинской границе, говорит скорее о боязни наступления», – добавил эксперт.

Говоря о самой встрече трех лидеров, политолог отметил, что участники переговоров дали разные комментарии по этому поводу. «Кремль сформулировал свою старую позицию – надо, чтобы Киев шел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. У Ангелы Меркель нейтральная оценка того, что надо выполнять Минские соглашения. Она в этом смысле ближе к Кремлю», – сказал политолог.

Эксперт также указал на двусмысленность формулировок пресс-службы Меркель в отношении Москвы. «Кто-то может прочитать эту формулировку как желание устраниться от участия в урегулировании конфликта, передав всю ответственность Москве и при этом не оговаривая, каким путем Кремль обеспечит реализацию комплекса мер по реализации Минских соглашений», – сказал Погребинский.

«А Елисейский дворец безапелляционно требует от России взять на себя ответственность за возобновление обстрелов, не говоря ни слова о том, что это как минимум является двойной ответственностью. Думаю, официальному Киеву должен понравиться комментарий французского президента», – отметил собеседник.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.

Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».

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