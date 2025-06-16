Глава Пентагона не смог определить местоположение Калининграда

Tекст: Дарья Григоренко

Хегсет попытался перевести ситуацию в шутку, сказав: «Похоже, что мы тут с вами играем в викторину». На дополнительный вопрос о Сувалкском коридоре Хегсет тоже не ответил, предложив Виндману самому рассказать о нем. Этот эпизод вызвал вопросы к осведомленности руководителя Пентагона относительно ключевых геополитических точек в Европе, передает РИА «Новости».

Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

Позже Bild сообщил, что население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания.