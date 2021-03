Победительница «Большой перемены» рассказала Путину о своих проектах На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» зарегистрировались более 13 тыс. человек 9 марта 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций», который проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», подали 13404 человека. «Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в Конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что Конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции и его победителями станут настоящие звезды, которые будут очень востребованы как в нашей компании, так и у партнеров Конкурса», – заявила заместитель гендиректора АНО «Диалог» Юлия Аблец, слова которой приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Еще одним важным результатом Аблец назвала высокое внимание профессионального сообщества: крупных компаний, ассоциаций, отдельных экспертов в области digital. «Это говорит о том, что у Конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения, способного выработать единую позицию по ряду актуальных вопросов – например, об образовании в digital-сфере», – добавила он. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров также высоко оценил результаты заявочной кампании. «Для отраслевого конкурса это довольно высокий уровень интереса. Мы получили заявки из каждого региона страны, особенно активными были жители Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых приходится более половины – 54% – всех регистраций», – сказал Комиссаров. По его словам, важно, что в конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии. «Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%. Возможно, им будет непросто в одном состязании с опытными топ-менеджерами, с теми, чей стаж работы исчисляется десятилетиями, но они точно могут быть уверены, что их будут оценивать только по профессиональным знаниям и способностям», – добавил он. В настоящее время эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа. «Изучая видеоинтервью и презентации участников, мы заметили, что не все из них внимательно прочитали наши правила и инструкции, – отметил член экспертного совета конкурса Павел Безручко. – Мы рекомендуем всем конкурсантам проверить свои работы на соответствие формальным требованиям по содержанию и оформлению. Для этого мы предоставили дополнительное время на улучшения и соответствующим образом уточнили правила. Внесение изменений и загрузка заданий будут доступны в личном кабинете до 12.00 по московскому времени 14 марта». Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией 8 марта 2021, 17:07

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил в эфире телеканала Espreso бывший посол Украины в США Валерий Чалый. «Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», – цитирует РИА «Новости» дипломата. По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам. Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Стал известен размер гонорара «скопинского маньяка» за участие в шоу 8 марта 2021, 19:25

Текст: Абдулла Шакиров

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», получил за участие в телевизионном шоу 1,85 млн рублей. Федеральный телеканал заплатил Мохову 1,5 млн рублей, еще 350 тыс. ему выплатили в одном рязанском издании. Ток-шоу было отснято, но в эфир так и не вышло из-за резонанса и явного недовольства публики, передает канал 360. Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00). При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих ток-шоу. Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения. До этого сообщалось, что сотрудники гостиницы «Верда» в Скопине отказались Мохова по причине ремонта и отсутствия мест. В Европу поставили первую партию «зеленого» СПГ от Газпрома 8 марта 2021, 14:11

Фото: Issei Kato/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited, собщили в англо-голландском предприятии. «Shell Global LNG Limited недавно получила от группы «Газпром» первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе, что позволит Shell поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Там пояснили, что в среднем партия СПГ объемом порядка 70 тыс. тонн может выделить около 240 тыс. тонн эквивалента СО2 по всей цепочке создания емкости. Чтобы компенсировать эти выбросы, используются так называемые углеродные кредиты. «Мы благодарны Газпрому за сотрудничество с нами по доставке первой партии СПГ с нулевым выбросом CO2 в Европу. Мы уже доставили семь грузов с нейтральным выбросом CO2 в Азию и очень рады, что теперь можем предложить такую опцию клиентам в Великобритании», – отметил исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл. Умер народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров 8 марта 2021, 14:19

Фото: Тер Месропян/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Советский пианист и педагог, народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров умер на 90-м году жизни, сообщил музыкант Лев Маркиз. «Сегодня скончался в возрасте 89 лет один из виднейших представителей русской пианистической школы Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог. Мы родились в один день – 1 ноября, но Делик был на год младше. Когда-то играли вместе и оставили совместные записи. Дорогой друг, ты достиг конечной гавани», – написал Маркиз в своем Facebook. Башкиров родился в Тбилиси в 1931 году. В 1950-х уехал на учебу в Москву, преподавал в Московской консерватории. В конце 1980-х переехал жить в Испанию. Более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде. В 1990 году музыканту ему присвоили звание народного артиста РСФСР. Определен представитель России на конкурсе «Евровидение-2021» 8 марта 2021, 21:53

Фото: M A N I Z H A/YouTube

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman, сообщили в эфире Первого канала. Пресс-служба канала сообщала, что представитель России на «Евровидении» будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» от России, а группа Little big не будет представлять Россию на конкурсе. Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что нынешний конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято. Накануне стало известно, что участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций 8 марта 2021, 23:21

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри «обрушением декораций». «Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней Сассекскими следует, что «даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке». «Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей»,– написала Захарова. «От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же», – указала она. По словам Захаровой, «любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот». «Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, «Белых касок» и тд.», – напомнила Захарова. Третьим выводом, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, является то, что «расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле». «Это не скандал. Это обрушение декораций», – заключила Захарова. Ранее Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что в королевской семье не хотели давать титул сыну британского принца Гарри из-за цвета кожи. Напомним, британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи Великобритании. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля 2020 года герцог и герцогиня Сассекские официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения. В Норвегии раскритиковали главу украинского МВД за нападки на русский язык 8 марта 2021, 19:41

Фото: Nazar Furyk/Zumapress/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Норвежский журналист Бьерн Нистад раскритиковал руководителя МВД Украины Арсена Авакова, который назвал русский язык «степным наречием». «Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий», – цитирует Нистада РИА «Новости». Напомним, на прошлой неделе Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, объяснив это тем, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам. Чиновник отметил, что считает русский «степным наречием», и предложил называть его «слобожанским». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление «феерией». Холмогоров назвал выбор представителя России на «Евровидении» «плевком в лицо» 9 марта 2021, 12:07

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Публицист и историк Егор Холмогоров назвал «сознательным плевком в лицо» выбор в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение» певицы Manizha (Манижа Сангин). «Похоже, что скандал с отправлением на «Евровидение» с песней «Русская женщина» откровенно издевающейся над русскими таджички Манижи, агитирующей за геев и мигрантов, превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским. Текст песни – образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин. … У авторши есть не менее омерзительные песни типа «Недославянка», – высказал Холмогоров свое мнение в Telegram. Публицист считает, что выбор Манижи в качестве представителя России на «Евровидении» – «это сознательный плевок в лицо». «Не надо врать, что это частное лицо, это не частное лицо, а представитель национальной телекомпании под национальным флагом. Вот спортсменам под национальным флагом России выступать будет запрещено. А это будет выступать именно под ним. Впервые за долгое время миллионы людей в России будут сознательно желать поражения своей страны. Поражения в дурацком конкурсе, но все-таки», – полагает Холмогоров. Ранее певица в комментарии РИА «Новости» заявила, что хочет показать миру Россию «щедрой, открытой и яркой». Артистка указала, что для нее цель участия в конкурсе – возможность поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. «Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», – рассказала Manizha. После того, как группа Little big отказалась представлять Россию на конкурсе, в ходе отбора по результатам зрительского голосования певица Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши. Manizha исполнит на «Евровидении» композицию Russian Woman. «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят. Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине 9 марта 2021, 02:33

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». «Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хох из EMA за ее негативные комментарии в адрес государств ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и самому процессу экспертизы», – говорится в официальном аккаунте российской вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter. «Отложив экспертизу «Спутник V» на несколько месяцев, EMA не имеет права подрывать доверие к 46 другим [национальным] регуляторам, которые проверили все необходимые данные», – подчеркнули создатели российской вакцины, комментируя заявления Виртумер-Хохе, которая в эфире австрийского телеканала ORF сравнила возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой». Ранее «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии. Напомним, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер подтвердил право стран-членов покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». При этом он подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ширвиндт вспомнил последние слова Миронова перед смертью 9 марта 2021, 07:15

Фото: Aleksandr Sternin/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о последних словах актера Андрея Миронова перед смертью. «Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова», – цитирует Ширвиндта «Московский комсомолец». Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году, где артист, находясь на гастролях, потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере. Актера доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня Миронов умер в возрасте 47 лет. Миронов страдал от врожденной аневризмы, при которой категорически противопоказаны длительные физические нагрузки. Ранее Ширвиндт рассказал, что Миронов знал о своих проблемах со здоровьем, однако не хотел делать операцию. Украина пыталась «удалить» крымчан из совещания ОБСЕ по свободе СМИ 8 марта 2021, 22:47 Текст: Антон Никитин

Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчины РИА «Новости». По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС. Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму. «Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – пояснила она. Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе. Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врио главы Мордовии заявил о критической ситуации в регионе 9 марта 2021, 09:20

Фото: https://er.ru

Текст: Алина Назарова

Ситуация в Мордовии критическая, причастны к этому отправленные в отставку члены правительства республики, заявил врио главы региона Артем Здунов. «Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку по большей части именно отставкой председателя правительства… В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике», – сказал Здунов. По его словам, «на сегодняшний день ситуация в Мордовии действительно критическая», передает РИА «Новости». В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры «самоустранились» от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности. В начале марта Здунов дал старт республиканскому кадровому проекту «Моя Мордовия», который направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Экс-советник Ельцина оправдал Горбачева за развал СССР 8 марта 2021, 18:25

Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Первый президент СССР Михаил Горбачев был намерен сохранить СССР, но ему не повезло, заявил бывший советник президента России Бориса Ельцина Сергей Станкевич, комментируя высказывания журналиста Алексея Венедиктова. «Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался, потому что, первое – коммунистическая партия сначала завела этот Союз в тупик, а затем неловко реформировала. Вторая причина – это путч. Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно», – передает комментарий Станкевича Ura.ru. С ним солидарен и журналист, историк, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе. «В распаде СССР виновен СССР. Ленин, Сталин. С самого начала это был абсолютно нежизнеспособный социально-политический и экономический организм. После Сталина, выяснилось, что эта система держалась искусственно. Где-то с конца 1960-х годов было это понятно. Горбачеву просто не повезло, что при нем обрушились цены на нефть и Советскому Союзу не на чем было держаться. Каким-то ужасным усилием можно было еще лет 5-10 протянуть, но все равно он бы развалился», – заявил Сванидзе. Ранее Венедиктов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев, на самом деле, был единственным из советской элиты, который боролся за сохранения страны, а значит, не виноват в распаде. Венедиктов также считает, что любому правителю государства можно предъявить какие-то претензии, например, Черчиллю или Де Голлю. Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса 9 марта 2021, 08:55

Фото: PRESIDENTIAL PRESS

SERVICE/Reuters

Текст: Алина Назарова

Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук. По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук. Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости». В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Опра Уинфри дала пояснения к скандальному интервью Меган Маркл 8 марта 2021, 21:10 Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу. Супруга принца Гарри, афроамериканка по матери, Меган Маркл в интервью Опре Уинфри сообщила, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Маркл отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что «это нанесет им серьезный ущерб». «Это были и не его бабушка, и не его дед», – сказала позднее Уинфри в эфире телеканала CBS. Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филип непричастны к разговорам, информация о которых вызвала широкий резонанс в обществе и в СМИ, передает РИА «Новости». Маркл в ходе интервью отметила, что во время беременности была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой «настоящей клеветнической кампании». В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глубоко восхищается королевой Елизаветой Второй и не будет комментировать скандал, вызванный интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. А в Белом доме подчеркнули значение отношений с Великобританией на фоне интервью «частных граждан» принца Гарри и Меган Маркл. Американская администрация отказывается от дальнейших комментариев, но признает «отвагу» принца Гарри и его супруги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.