В Кремле назвали единственный способ урегулирования в Донбассе

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НОВОСТЬ ЧАСА

Задержание открывшего стрельбу в Мытищах опровергли

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
Разделы

Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвежские подводные лодки – крайне опасный противник Agencja Gazeta/Reuters
Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Три новых лидера Ближнего Востока

Константин Труевцев
Константин Труевцев, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»
В начале «Арабской весны» и на стадии возгорания сирийского конфликта на доминирование в регионе претендовала Саудовская Аравия, однако затем ее влияние стало ослабевать, пока не ослабло совсем. Сейчас ни у одного из арабских государств нет экономических, политических, военных и духовных ресурсов, чтобы взять на себя эту роль. Подробности...

Главный урок ковида – он никого ничему не научил

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Год назад – 30 марта 2020-го – в Москве и Московской области официально был введен режим самоизоляции для всех. Другие регионы сделали это чуть раньше или чуть позже. При нашей жизни такого еще не было. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Альянс демократий» построит новый мировой порядок

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сколько добывать нефти, какие строить заводы (а какие сносить), как осуществлять инфраструктурные проекты, кто будет производить вещи, растить хлеб, развивать «цифру» – всё это будет определять глобальное начальство. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Судьбу Украины обсудят без Украины

Обсуждение: 8 комментариев

Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 9 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
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Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Задержание открывшего стрельбу в Мытищах опровергли
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    В Кремле назвали единственный способ урегулирования в Донбассе

    30 марта 2021, 14:06

    Текст: Евгения Шестак

    Минские соглашения являются на сегодня единственной основой для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку в них обозначена последовательность выполнения конкретных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

    По его словам, в документе четко обозначена последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. Песков призвал ничего не усложнять, а просто посмотреть и перечитать этот документ, «чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев не выполнил меры». 

    Ранее Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений. По его словам, Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается. 

    Также накануне в Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована. 

    26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. 


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    ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому»
       29 марта 2021, 16:17
    Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж.

    В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии.

    Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.

    Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.  

    Коментарии (43)
    Киев заявил о «моральной готовности» украинских войск к наступлению в Донбассе
       30 марта 2021, 02:30
    Фото: Алеся Бацман/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

    «Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».

    Комментируя возможность наступления, Хомчак заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».

    При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».

    Кроме того, Хомчак заявил, что украинские военные выполняют «домашнее задание» для членства в НАТО на 8,5–9 баллов из 10, причем отметил, что «скромно занижает». Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР.

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.

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    Коментарии (145)
    ФСБ опубликовала видео задержания украинского экс-футболиста
       29 марта 2021, 22:43
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания в 2019 году бывшего украинского футболиста Василия Василенко, который планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром».

    На видео силовики задерживают бывшего футболиста, который находился в машине Volkswagen. Показан изъятый у него ящик с металлическими предметами, передает РИА «Новости». Видео доступно в Telegram RT.

    Напомним, в декабре Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. В понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».

    Коментарии (12)
    На Украине заявили о желании Киева «забросать трупами» границу с Россией

    30 марта 2021, 10:15

    Текст: Евгения Шестак

    Киевские власти хотят «забросать трупами» границу с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

    «Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи... <...> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».

    По его словам, таким человеком может быть Владимир Зеленский. Кузьмин подчеркнул, что президент – глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части.

    «Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию – да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того чтобы всем этим пользоваться и приумножать, пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!» – сказал он.

    По его словам, «действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности». 

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.

    Коментарии (58)
    Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины
       30 марта 2021, 14:18
    Фото: Андрей Любимов/
    Агентство «Москва»
    Текст: Елена Лексина

    «Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе.

    «Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

    Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев.

    В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник.

    Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета».

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому.

    «Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».

    Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».

    При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».

    В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.

    Коментарии (10)
    В «Слуге народа» предложили «всем, кто не верит в Украину», уехать из страны
       30 марта 2021, 03:31
    Фото: НАШ/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил «всем, кто не верит в Украину, выезжать».

    Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

    Напомним, украинский генерал Сергей Кривонос рассказывал, что уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.

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    Коментарии (31)
    Белый дом собрался оказать поддержку Зеленскому

    30 марта 2021, 00:22

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон передал Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, заявила представитель Белого дома Эмили Хора.

    Американская администрация по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком сообщила, что таким образом Вашингтон хочет поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ». Кроме того, США заверили, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Акциями компании завладели китайцы, но актив был у них отобран Киевом под нажимом США. 

    Коментарии (4)
    В Кремле оценили обострение ситуации в Донбассе

    29 марта 2021, 15:37

    Текст: Евгения Шестак

    Москва серьезно обеспокоена эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе и провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    По его словам, речь об этом шла по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности и провокационные действия приводят к трагедиям.

    Также Песков отметил, что на этапе согласования находится видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, одной из тем переговоров станет Донбасс. 

    «Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», – сказал Песков. 

    При этом он уточнил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идет, поэтому в видеоконференции не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского. 

    «Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – добавил он.

    Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована. 

    26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. 

    Коментарии (3)
    В ДНР заподозрили Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с маркировкой СЦКК

    29 марта 2021, 19:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), считают в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    «Нашей разведкой отмечается регулярное появление на позициях украинских боевиков автомобиля «Зил-131» белого цвета с символикой СЦКК. Примечательным является тот факт, что грузовик прибывает на позиции накануне обстрелов территории Донецкой народной республики», – рассказал представитель Народной милиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Он добавил, что в пятницу во время обстрела окраин Донецка, автомобиль с маркировкой СЦКК находился в районе ведения огня. Помимо этого, автомобиль находился рядом с другим населенным пунктом ДНР, который попал под минометный обстрел.

    «По имеющейся у нас информации, командование оперативно тактической группировки «Восток» использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков», – заявил представитель Народной милиции ДНР.

    Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

    После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.

    До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.

    Коментарии (1)
    Украина призвала США быть активнее в урегулировании ситуации в Донбассе

    30 марта 2021, 02:53

    Текст: Антон Антонов

    США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

    Об этом он заявил в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Ермак высказал опасения в связи с «опасной тенденцией» роста числа случаев нарушения перемирия. Кроме того, Киев поблагодарил Вашингтон за помощь, передает ТАСС.

    Как заявила украинская сторона, Ермак и Салливан согласились, что Украина и США могли бы теснее сотрудничать в вопросе противодействия дезинформации. Вашингтон обещал Киеву помощь в достижении политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности и вопросе членства в НАТО.

    Напомним, США сообщили, что передали Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ».

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    Приговор осужденному в России за шпионаж украинскому экс-футболисту признан законным

    29 марта 2021, 15:50

    Текст: Алина Назарова

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж, сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

    «Выслушав мнения сторон, суд признал законным решение суда первой инстанции по делу Василенко и оставил жалобу стороны его защиты без удовлетворения», – сказала Буданова ТАСС.

    Таким образом, судебное решение вступило в силу.

    В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии.

    Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.

    Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.

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    В ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке обстрелов

    29 марта 2021, 18:31

    Текст: Елена Мирошниченко

    Украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    «В 1-й механизированный батальон 92-ой бригады в район населенного пункта Золотое ... комбриг Федосенко (Павел Федосенко – прим. ВЗГЛЯД) направил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава разведывательной роты бригады, с задачей разведки объектов гражданской инфраструктуры в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, для планирования их к огневому поражению», – рассказал Филипоненко. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

    В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сохранить перемирие в Донбассе.

    Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

    После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.

    До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.

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    Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростове-на-Дону

    30 марта 2021, 11:55

    Текст: Алина Назарова

    Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщил информированный источник в Москве.

    «Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса».

    Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в Конституцию.

    Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно. «На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей, длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины, в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник.

    Ранее сообщалось, что число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тысяч за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов.

    Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».

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    Песков оценил ситуацию в Донбассе

    30 марта 2021, 08:03

    Текст: Антон Антонов

    При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации» соглашений и «последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже». Кроме того, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аргументы и факты».

    Он добавил, что сейчас видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, «перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», а также «растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне».

    Напомним, Песков также заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. «Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.

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    В Кремле заявили о поиске выхода из тупика по украинскому направлению

    30 марта 2021, 08:45

    Текст: Евгения Шестак

    Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

    По его словам, позиция Киева о невозможности выполнить Минские соглашения по Донбассу и необходимости принять новые документы является опасной. 

    «За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», – сказал пресс-секретарь. 

    При этом он указал, что при президенте Украины Владимире Зеленском продвинуться в реализации Минского комплекса мер так и не удалось. 

    «С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», – сказал Песков. 

    По мнению представителя Кремля, на сегодняшний день видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, что перечеркивает скромные достижения, которые были сделаны раньше. Песков отметил, что напряженность в Донбассе растет, однако никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне. 

    Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована. 

    26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. 

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