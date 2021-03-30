В Кремле назвали единственный способ урегулирования в Донбассе

Минские соглашения являются на сегодня единственной основой для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку в них обозначена последовательность выполнения конкретных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в документе четко обозначена последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. Песков призвал ничего не усложнять, а просто посмотреть и перечитать этот документ, «чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев не выполнил меры».

Ранее Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений. По его словам, Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается.

Также накануне в Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.

26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.