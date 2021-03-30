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В Кремле назвали единственный способ урегулирования в Донбассе
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Минские соглашения являются на сегодня единственной основой для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку в них обозначена последовательность выполнения конкретных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, в документе четко обозначена последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. Песков призвал ничего не усложнять, а просто посмотреть и перечитать этот документ, «чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев не выполнил меры».
Ранее Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений. По его словам, Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается.
Также накануне в Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому»
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Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж.
В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.
Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.
Киев заявил о «моральной готовности» украинских войск к наступлению в Донбассе
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Наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.
«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».
Комментируя возможность наступления, Хомчак заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».
При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».
Кроме того, Хомчак заявил, что украинские военные выполняют «домашнее задание» для членства в НАТО на 8,5–9 баллов из 10, причем отметил, что «скромно занижает». Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
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ФСБ опубликовала видео задержания украинского экс-футболиста
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания в 2019 году бывшего украинского футболиста Василия Василенко, который планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром».
На видео силовики задерживают бывшего футболиста, который находился в машине Volkswagen. Показан изъятый у него ящик с металлическими предметами, передает РИА «Новости». Видео доступно в Telegram RT.
Напомним, в декабре Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. В понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
На Украине заявили о желании Киева «забросать трупами» границу с Россией
Киевские власти хотят «забросать трупами» границу с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи... <...> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».
По его словам, таким человеком может быть Владимир Зеленский. Кузьмин подчеркнул, что президент – глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части.
«Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию – да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того чтобы всем этим пользоваться и приумножать, пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!» – сказал он.
По его словам, «действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины
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«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе.
«Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев.
В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник.
Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому.
«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».
Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».
При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
В «Слуге народа» предложили «всем, кто не верит в Украину», уехать из страны
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил «всем, кто не верит в Украину, выезжать».
Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский генерал Сергей Кривонос рассказывал, что уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
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Белый дом собрался оказать поддержку Зеленскому
Вашингтон передал Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, заявила представитель Белого дома Эмили Хора.
Американская администрация по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком сообщила, что таким образом Вашингтон хочет поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ». Кроме того, США заверили, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Акциями компании завладели китайцы, но актив был у них отобран Киевом под нажимом США.
В Кремле оценили обострение ситуации в Донбассе
Москва серьезно обеспокоена эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе и провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, речь об этом шла по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности и провокационные действия приводят к трагедиям.
Также Песков отметил, что на этапе согласования находится видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, одной из тем переговоров станет Донбасс.
«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», – сказал Песков.
При этом он уточнил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идет, поэтому в видеоконференции не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского.
«Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
В ДНР заподозрили Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с маркировкой СЦКК
Украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), считают в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Нашей разведкой отмечается регулярное появление на позициях украинских боевиков автомобиля «Зил-131» белого цвета с символикой СЦКК. Примечательным является тот факт, что грузовик прибывает на позиции накануне обстрелов территории Донецкой народной республики», – рассказал представитель Народной милиции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что в пятницу во время обстрела окраин Донецка, автомобиль с маркировкой СЦКК находился в районе ведения огня. Помимо этого, автомобиль находился рядом с другим населенным пунктом ДНР, который попал под минометный обстрел.
«По имеющейся у нас информации, командование оперативно тактической группировки «Восток» использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков», – заявил представитель Народной милиции ДНР.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
Украина призвала США быть активнее в урегулировании ситуации в Донбассе
США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Об этом он заявил в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Ермак высказал опасения в связи с «опасной тенденцией» роста числа случаев нарушения перемирия. Кроме того, Киев поблагодарил Вашингтон за помощь, передает ТАСС.
Как заявила украинская сторона, Ермак и Салливан согласились, что Украина и США могли бы теснее сотрудничать в вопросе противодействия дезинформации. Вашингтон обещал Киеву помощь в достижении политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности и вопросе членства в НАТО.
Напомним, США сообщили, что передали Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ».
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Приговор осужденному в России за шпионаж украинскому экс-футболисту признан законным
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж, сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
«Выслушав мнения сторон, суд признал законным решение суда первой инстанции по делу Василенко и оставил жалобу стороны его защиты без удовлетворения», – сказала Буданова ТАСС.
Таким образом, судебное решение вступило в силу.
В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.
Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.
В ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке обстрелов
Украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В 1-й механизированный батальон 92-ой бригады в район населенного пункта Золотое ... комбриг Федосенко (Павел Федосенко – прим. ВЗГЛЯД) направил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава разведывательной роты бригады, с задачей разведки объектов гражданской инфраструктуры в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, для планирования их к огневому поражению», – рассказал Филипоненко. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сохранить перемирие в Донбассе.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростове-на-Дону
Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщил информированный источник в Москве.
«Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса».
Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в Конституцию.
Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно. «На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей, длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины, в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник.
Ранее сообщалось, что число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тысяч за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов.
Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».
Песков оценил ситуацию в Донбассе
При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации» соглашений и «последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже». Кроме того, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аргументы и факты».
Он добавил, что сейчас видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, «перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», а также «растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне».
Напомним, Песков также заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. «Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.
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В Кремле заявили о поиске выхода из тупика по украинскому направлению
Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, позиция Киева о невозможности выполнить Минские соглашения по Донбассу и необходимости принять новые документы является опасной.
«За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», – сказал пресс-секретарь.
При этом он указал, что при президенте Украины Владимире Зеленском продвинуться в реализации Минского комплекса мер так и не удалось.
«С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», – сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, на сегодняшний день видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, что перечеркивает скромные достижения, которые были сделаны раньше. Песков отметил, что напряженность в Донбассе растет, однако никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.