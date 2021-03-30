Песков оценил ситуацию в Донбассе

При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации» соглашений и «последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже». Кроме того, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аргументы и факты».

Он добавил, что сейчас видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, «перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», а также «растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне».

Напомним, Песков также заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. «Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.

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