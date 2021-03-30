Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы.

«С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – передает «АиФ» слова Пескова.

Он также прокомментировал приглашение российского посла в США в Москву для консультаций.

«Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также ответил на вопрос о возможности разрыва дипотношений с США.

«Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», – ответил Песков.

Также он ответил на вопрос о общих темах для разговора с США.

«Да, они есть. Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес – говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также оценил идею проведения саммита «ядерной пятерки» – лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции.

«Сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема», – сказал Песков.

Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».

Напомним, в понедельник Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.