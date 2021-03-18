Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

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Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Россию предупредили о тепловой угрозе экономике

Потепление климата приведет к засухам в России Юрия Набатова/ТАСС
Климат в России меняется быстрее, чем во всем мире. С одной стороны, теплая погода вроде как несет для нашей страны одни выгоды: станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой. Однако потепление климата несет в себе и новые риски и угрозы. Какие именно? Подробности...
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Отзыв российского посла дал США шанс избежать большой ошибки

Анатолий Антонов занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в США с августа 2017 года Александр Щербак/ТАСС
Перед срочным вылетом Анатолия Антонова в Москву «для консультаций» посольство России в США возложило на американцев всю ответственность за кризис в отношениях двух стран. Ничего подобного не случалось со времен зенита холодной войны, Белый дом и Госдеп демонстрируют растерянность. Чего добивается Россия этим шагом и как он связан со скандальным интервью Байдена?  Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной REUTERS/Stefanie Loos
Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Америка – это хищник, который способен убить

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать. Подробности...
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Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
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Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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    Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

    Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США    18 марта 2021, 18:50
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Ирина Яровая,
    Андрей Самохин

    Россия будет работать с США. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как, исходя из этого, видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США?

    В четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад президента США Джо Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – сказал Путин.

    Президент отметил, что «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал глава государства.

    Кроме того, Путин указал на разницу генетического и культурно-нравственного кода русских и американцев. «Знаю, что руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Но мы другие люди. Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – заявил президент, добавив, что США «придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие».

    По мнению журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, «в речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы». «Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    «А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил Соловьев.

    Как известно, накануне Байден в интервью ABC допустил личные оскорбительные выпады в адрес Путина. В том числе, он положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли российского лидера «убийцей». Также в Белом Доме заявили, что США собираются привлекать Россию к ответственности за любые «злонамеренные действия».

    В тот же день российский МИД принял решение об отзыве посла в США Анатолия Антонова в Москву для оценки перспектив отношений с Вашингтоном. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в отношениях с Вашингтоном Москва в последний раз поступала так во время войны в Афганистане. В дипломатической практике срочный отзыв посла для консультации означает предпоследнее предупреждение перед разрывом дипотношений. При этом в МИД подчеркивают, что ставят своей целью «не допустить необратимой деградации» этих отношений. В Госдепе пока воздерживаются от комментариев по поводу возможного ответного отзыва посла США в Москве Джона Салливана.

    Заметим, что нападки Байдена не нашли понимания в европейских странах – союзницах США. Так, немецкое издание Die Welt усомнилось в опытности американского президента. «Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет Die Welt.

    Солидарность с Путиным выразила администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России. В специальном послании президент ассоциации Лоренцо Валлорейа констатировал, что Байден не только без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства, но еще и назвал его «киллером». Ни один президент США не позволял себе прежде личных оскорблений в адрес главы российского государства, подчеркнул итальянский общественный деятель. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.

    По мнению политолога-американиста Дмитрий Дробницкого, слова Байдена – это не оговорка и не случайность, а подготовленная провокация. «Мы такое уже слышали от Байдена, от всех тех ребят, которые работали в администрации Обамы, а потом и в Госдепе», – сказал Дробницкий, напомнив, что Байден в ходе своей предвыборной кампании несколько раз называл Путина «головорезом». «Они вполне конкретно поясняли, что они имеют в виду и просто ждали своего часа, чтобы заявить официально. Я напомню, что Трамп на такой же вопрос ответил достаточно изящно и довольно жестко по отношению к журналисту, который попытался спровоцировать его.

    Американист также подчеркнул, что Байдену был задан абсолютно подготовленный вопрос Джорджа Стефапонулоса, который входит в пул провластных журналистов и является в США «такой же величиной в журналистике, какой в СССР был телеведущий Игорь Кириллов». «Байдену вообще не задают несогласованных вопросов. Это только Трампа «подлавливали», партийная дисциплина Демпартии запрещает делать что-то подобное с Байденом», – уверен собеседник.

    «Слова Байдена невозможно списать на его старческую деменцию. У Стефанопулоса, у Псаки, у всего пресс-корпуса Белого дома тоже деменция? Вот увидите, вашингтонская администрация сейчас начнет требовать от европейцев присягнуть этому высказыванию Байдена. Потому мир раскололся по временной шкале на две части: до этого интервью и после», – постулирует он.

    «Но у всего есть предел, который в дипломатии именуют «красной линией». Если американцы ее перешли, а на мой взгляд так и есть, то никакие совместные дипломатические действия, встречи, договоренности между нашими странами невозможны, пока в Белом доме не дезавуируют эти высказывания. Американцы должны понять, что они сделали, и перестать хранить уверенность, что им за это ничего не будет», – призвал Дробницкий.

    При этом у России есть целый спектр возможных ответных практических действий в адрес США,

    полагает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Мы действительно можем свернуть определенные контакты, включить некоторые американские организации в списки нежелательных, ограничить сотрудничество наших стран в сфере образования и науки. Набор таких вариантов достаточно обширен», – констатировал он.

    «Но просто так уговорить Америку воспринимать нас всерьез никогда не получится, – добавляет главный редактор журнала «Россия в международной политике» Федор Лукьянов. – Чтобы встать на позицию партнера, а не слабого игрока, нам необходимо идти на обострение, требовать внимания к себе, превращать отношения в проблему для другой стороны».

    По его словам, сегодняшнее поведение американских властей обусловлено их уверенностью в том, они могут без последствий для себя говорить что угодно. При этом они рассчитывают на взаимодействие с Россией по интересующим их вопросам. И для того, чтобы эту ситуацию изменить, нужно как минимум остановить такое взаимодействие.

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