Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны

Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.

«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.

Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.

«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».

«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.

Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.