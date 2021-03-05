Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

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НОВОСТЬ ЧАСА

В футболе разрешили игру рукой

5 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...

Внутреннего иностранца неверно считать либералом

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Самое главное – это знать то, как внутренний иностранец будет реагировать на те или иные раздражители, вести себя в тех или иных нормальных и ненормальных ситуациях. И наши недоброжелатели очень хорошо об этом знают. Как это обычно бывает в XX веке, наши враги знают о нас, о частях нас, лучше, чем мы сами. Подробности...
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Печальные итоги построения однополярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вести, доходящие с Запада, «все чудесатее и чудесатее»: людям запрещают не только выражать свое неправильное мнение о гендерах, однополых союзах, миграции, но, кажется, скоро и вовсе запретят неправильно думать. Подробности...
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«Скопинский маньяк» на свободе

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В футболе разрешили игру рукой
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    Тимофей Бордачёв

    Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		5 марта 2021, 18:11

    Различные меры экономического давления со стороны США и их союзников стали уже настолько привычной частью международного общения, что позволили развиться целой индустрии оценки их реального воздействия.

    Каждый слух о том, что Вашингтон или Лондон готовят в отношении Москвы или Пекина очередные козни под названием «санкции», порождает незначительные колебания финансовых рынков, которые, скорее всего, уже заложены в долговременные расчеты нашего и китайского Центробанков. За невозможностью со стороны Запада действовать в ущерб себе эти меры давления становятся серией частных враждебных акций, не встроенных в единую систему и способных приводить в волнение только биржевых аналитиков. Которые по роду деятельности не обязаны разбираться в международной политике.

    Так и в этот раз – запущен слух, что США и Великобритания готовят «санкции» в отношении возможности кредитования банками российского суверенного долга. В случае своего осуществления это мера, конечно, потенциально более неприятная, чем выпады Евросоюза против отдельных российских чиновников высокого ранга. Однако, как считают представители индустрии оценки санкционных рисков, на решительные меры никто пойти не готов. Наиболее распространенное мнение специалистов – действовать если и будут, то аккуратно и не в ущерб себе.

    Именно этим, невозможностью для Запада действовать «в ущерб себе», отличается современная ситуация от событий эпохи начала холодной войны. 75 лет назад Уинстон Черчилль произнес свою известную речь на площадке Вестминстерского колледжа в городе Фултоне. В ней впервые прозвучало такое понятие, как «железный занавес», а борьба с Россией и коммунизмом была провозглашена в качестве главной цели.

    В России «Фултонскую речь» любят – она является своего рода признанием нашей способности доставить Западу реальное беспокойство. Для России, которая на протяжении нескольких столетий была объектом агрессии с этого направления, такая постановка вопроса означает в первую очередь признание заслуг со стороны противника.

    Фото: PA Images/Reuters

    Британский правящий класс – это люди, которые по самому праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Во многом именно благодаря этому замечательному качеству они сумели менее чем за сто лет добиться того, что всемирная империя сократилась до масштабов «Сингапура на Атлантике». Такая особенность, однако, не является препятствием для периодического производства если не самых глубоких, то достаточно выдающихся публицистов и политических деятелей. Это способствует сохранению способности к производству ярких идей, как правило, разобщающего характера.

    Нельзя, вместе с тем, забывать, что каждая идея, какой бы искрометной она ни была, хороша только в определенных обстоятельствах. Попытки возродить концепцию при полностью изменившихся условиях не могут привести даже к минимально убедительным результатам. Это мы очень хорошо видим сейчас.

    Хотя, по правде говоря, в начале 1946 года никакого «железного занавеса» не было. Он реально опустился над Европой, когда в апреле 1949 года был создан блок НАТО, а в восточноевропейских странах пришли к власти коммунистические правительства. До этого о разделении Европы никто особенно не задумывался. Таким образом, концепция Черчилля стала идеологическим инструментом мобилизации стран Запада. Привычный метод – придумать угрозу и затем против нее собираться вместе.

    В 1946 году радикальная постановка разобщающей идеи сработала, поскольку для этого были исторические условия. Последние несколько лет европейские и американские политики произносят речи о российской или китайской «угрозе» в ежедневном режиме. И это существенно ничего не меняет. Причина в том, что даже самая буйная внешнеполитическая фантазия все-таки нуждается в реальных основаниях. Или, если перефразировать приписываемый тому же Черчиллю апокриф, «даже у параноика должны быть настоящие враги».

    После Второй мировой войны СССР уже не ставил перед собой задачу мировой социалистической революции, Сталин отказался от этой идеи уже к началу 1930-х годов. Но международная политика и применение силы великими державами еще не были полноценно ограничены ядерным оружием. Москва не могла исключать того, что интересы безопасности СССР потребуют оккупации Западной Европы и установления там дружественных политических режимов. В Китае вообще приближалась победа радикальной марксистской партии во главе с партизанским вожаком Мао Цзэдуном. Он даже после победы над националистами в 1949 году еще лет 15 пугал другие социалистические страны готовностью к тотальной войне с Западом.

    Для континентальной Европы перспектива советского вторжения означала полную потерю правящими кругами власти и денег, контроль над которыми они копили с середины 19-го века. То есть даже при всей надуманности лозунга о железном занавесе как главном признаке европейской политики в 1946 году закрывать глаза на то, что СССР – это экзистенциальная альтернатива, было невозможно. Поэтому европейские элиты радостно подхватили риторику Черчилля и вместе с американцами провозгласили «крестовый поход» против СССР и его союзников. Тем более что тезис о «железном занавесе» был очень удачным с точки зрения применения любых методов в борьбе с европейскими левыми партиями и движениями. В отдельных странах, например в Италии, эта борьба была настолько успешной, что страна до конца холодной войны находилась под властью мафиозных политических кланов.

    Сейчас говорить о том, что борьба США и союзников против России и Китая ведется ради выживания, просто смешно. И на Западе это прекрасно понимают. Россия и Китай – это рыночные экономики со своей национальной буржуазией, полностью вписанные в международное информационное пространство. Можно, конечно, много говорить о создании «лиги демократий» во главе с США, которая объединит всех против российского и китайского вызовов. Но на практике эти разговоры также закончатся действиями «не в ущерб себе», как это постоянно происходит на примере так называемых санкций.

    Мир по сравнению с серединой 20-го века изменился настолько, что говорить о возрождении холодной войны даже в самом фарсовом выражении не приходится. 45 лет интеграции Китая в мировую экономику и 30 лет аналогичного движения России создали между ними и странами Запада такое количество связей, что никаких радикальных и поэтому действительно угрожающих решений принять невозможно. Этого не может делать Россия – сравнительно нормальные экономические отношения у нее сохраняются даже с Прибалтикой, адекватность лидеров которой часто можно поставить под сомнение. Этого не может и не хочет делать Китай – даже сокращая масштабы взаимной зависимости с США, Пекин все равно поддерживает ее как часть национальной стратегии развития. Сами США и Европа не видят угрозы, отражение которой настолько приоритетно, что требует полной мобилизации.

    И, что самое важное, радикальные решения просто не нужны. Хорошо это или нет, но завершение холодной войны действительно привело к целостности мира.

    Речь уже не идет о необходимости или возможности полной победы одного государства или группы стран. Международная политика окончательно вернулась к своему историческому состоянию борьбы всех против всех. Но с пониманием того, что добиться полной победы при наличии ядерного оружия и разнообразии выбора источников средств для развития невозможно.

    В принципе, это достаточно комфортная ситуация. Тем более что необходимость для государств постоянно искать новые способы сублимации реальной борьбы очень способствует развитию экспертной и медийной индустрий. Постепенно т. н. санкции станут одним из способов микрорегулирования международных экономических отношений. И это, согласимся, гораздо лучше, чем тотальное противостояние враждебных миров, с которым мы больше, слава богу, никогда не столкнемся.

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