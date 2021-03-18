Эксперт оценил перспективу обострения отношений России и США

«Чтобы встать на позицию партнера, а не слабого игрока, необходимо идти на обострение, требовать внимания к себе, превращать отношения в проблему для другой стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя решение российского МИД об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений.

«Отношения России и США после отзыва посла на консультации в Москву не могут измениться просто потому, что такие вещи не происходят в одностороннем порядке. Это может случиться только если обе стороны принимают такое решение. Но Америка, очевидно, ничего менять не собирается, а значит, такой сценарий трудно себе представить», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Россия в свою очередь вряд ли предпримет какие-либо действия по пересмотру и сворачиванию отношений с США, полагает эксперт. «Конечно, отзыв посла – это достаточно резкий дипломатический демарш, который демонстрирует недовольство страны действиями своего партнера. Но сам по себе он не предполагает конкретных последствий. Судя по тональности Москвы, решение о замораживании отношений с США в каких-либо сферах принято не будет: высказывания Байдена пережить можно, не стоит на это обращать внимания. Правильно это или нет – другой вопрос», – сказал политолог.

По мнению собеседника, Москва могла бы вести равноправный диалог с США только благодаря резким действиям со своей стороны. «Просто так уговорить Америку воспринимать нас всерьез никогда не получится. Чтобы встать на позицию партнера, а не слабого игрока, необходимо идти на обострение, требовать внимания к себе, превращать отношения в проблему для другой стороны. Ведь сегодняшнее поведение американских властей обусловлено прежде всего их уверенностью в том, что никаких последствий не будет, можно говорить все что угодно и при этом взаимодействовать с Россией по интересующим их вопросам. Для того, чтобы это изменить, нужно как минимум прекратить такого рода взаимодействие», – заключил Лукьянов.

Ранее президент США Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия.

В среду Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Утрата американским руководством политической культуры создает прямую угрозу международной безопасности и требует соответствующих ответных мер со стороны России, заявил в четверг глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден устроил истерику от безысходности.

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