Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.13 комментариев
Вандал пытался разбить икону в храме Киево-Печерской лавры
УПЦ: В храме Киево-Печерской лавры во время службы вандал камнем пытался разбить икону
Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
По сообщению УПЦ, мужчина вошел в храм преподобного Агапита Печерского во время литургии и дважды ударил камнем по иконе, передает ТАСС.
Вандалу удалось разбить стекло, защищавшее икону, после чего прихожане пресекли его действия и вызвали полицию, которая задержала нападавшего.
Ранее в Киево-Печерскую лавру прибыли сотрудники полиции и опечатали два корпуса, несмотря на то, что внутри находились люди.
Напомним, минкульт Украины сообщил, что расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.