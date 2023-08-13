Вандал пытался разбить икону в храме Киево-Печерской лавры

  • ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
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    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины
    Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Полиция запретила передавать еду запертым в Киево-Печерской лавре людям
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины
    Появилось видео момента падения Су-30 в Калининградской области
    Врач назвала повышающие либидо грибы
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    13 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    26 комментариев
    Новости
    10:30Эксперты: Восстановление новых регионов России будет стимулировать развитие всей страны

    Положение дел в строительной отрасли напрямую определяет ситуацию в экономике в целом, России нужно возрождать экономический потенциал новых территорий, строить заводы, фабрики и жилье, сказали газете ВЗГЛЯД в Госдуме и Совете Федерации. В это воскресенье в России отмечается День строителя.

    10:29Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

    Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, назвав строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    10:25В Пскове стартовал музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

    Псков стал первым из городов-участников масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Фестиваль проходил под открытым небом на площадке Финского парка. Для взрослых и детей выступали успешные спортсмены, известные поэты и музыканты, среди которых группы «ПилОт», «АнимациЯ», «Собор».

    10:18Вандал пытался разбить икону в храме Киево-Печерской лавры

    Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    09:57Rheinmetall пообещал Украине новые разведывательные БПЛА

    Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки, новые БПЛА также способны обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь, сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

    09:46Москвичам пообещали дождь и до 23 градусов в воскресенье

    Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    09:36ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

    Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, три 120-мм. миномета вместе с расчетами и потопили в Днепре лодку с 5 боевиками, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    09:18Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий

    Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B, он стал первым в мире высокоорбитальным радиолокационным спутником с синтезированной апертурой (SAR), сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    08:52В результате взрыва дома в американском Питтсбурге погибли четыре человека

    Четыре человека погибли в результате взрыва жилого дома в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания), сообщил телеканал ABC.

    08:44Шестой энергоблок ЗАЭС перевели в режим «горячего останова»

    Реакторная установка шестого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) переведена в состояние «горячий останов», сообщили на станции.

    08:26В Уссурийске отметили снижение уровня воды

    Снижение общего уровня воды отмечается в приморском Уссурийске, пострадавшем от паводка, сообщила городская администрация.

    08:10На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения

    Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    07:56Во Франции заявили о «новом нефтяном джекпоте» России

    В июле российская нефть продавалась по цене, которая оказалась выше установленного G7 лимита, указал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

    07:44Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории США более чем за век

    В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 89 человек, число погибших будет расти, заявил губернатор Гавайев Джош Грин.

    07:29Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    13 августа 2023, 10:18

    Вандал пытался разбить икону в храме Киево-Печерской лавры

    УПЦ: В храме Киево-Печерской лавры во время службы вандал камнем пытался разбить икону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    По сообщению УПЦ, мужчина вошел в храм преподобного Агапита Печерского во время литургии и дважды ударил камнем по иконе, передает ТАСС.

    Вандалу удалось разбить стекло, защищавшее икону, после чего прихожане пресекли его действия и вызвали полицию, которая задержала нападавшего.

    Ранее в Киево-Печерскую лавру прибыли сотрудники полиции и опечатали два корпуса, несмотря на то, что внутри находились люди.

    Напомним, минкульт Украины сообщил, что расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.

    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (44)
    12 августа 2023, 16:05
    Эксперт рассказал об особенности переделанных украинцами советских ракет С-200

    Эксперт Кнутов: Украинцы оснащают советские ракеты С-200 системами GPS

    Эксперт рассказал об особенности переделанных украинцами советских ракет С-200
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинцы вместе с американцами или британцами установили на ракету С-200 систему GPS, чтобы повысить точность поражения цели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была перехвачена российскими средствами ПВО.

    «По-видимому, украинцы вместе с американцами или британцами переделали ракету С-200 с таким расчетом, чтобы вблизи поражаемого объекта на ней включалась система GPS. В этом и заключается модернизация. По системе GPS ракета точнее наводится на тот объект, который надо уничтожить», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    Что касается основных характеристик ракеты, то она порядка 10 метров в длину и весит около семи тонн с учетом ускорителей. С-200 – это советский зенитный ракетный комплекс дальнего действия, он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года.

    «Ракета крупная и хорошо заметна на радарах в силу того, что у нее металлический корпус. Боевая часть очень мощная – около 500 килограмм. Если боевую часть переделать из осколочно-фугасной на фугасную, то можно использовать большее количество взрывчатки, например, пластит, который имеет более разрушительную силу», – указал эксперт.

    Сложность поражения ракеты С-200 состоит в том, что ее уничтожают в основном осколочно-фугасной ракетой. «В результате поражения в ракете пробивается большое количество отверстий, но при этом внешне корпус остается целым и С-200 может продолжить полет и поразить наземный объект, как это было в Таганроге. Поэтому желательно поражать подобные ракеты нашими системами типа С-350 «Витязь», у которых есть ракеты-перехватчики, действующие по принципу «пуля в пулю», фактически происходит таран, что на 100% гарантирует уничтожение ракеты С-200», – пояснил Кнутов.

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в субботу, что силами ПВО в районе моста были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины.

    Коментарии (19)
    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

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    12 августа 2023, 13:17
    Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко

    Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко умерла в возрасте 55 лет

    Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко

    Tекст: Александра Юдина

    Актриса Белла Ко умерла 10 августа в Москве в возрасте 55 лет, сообщает информированный источник.

    По данным источника, актрису нашли в квартире на улице Перерва, причиной смерти стала борьба с онкологией, передает Regnum.

    Белла Ко сыграла в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других, фильмах «Обменяйтесь кольцами», «Нелегал» и «Гольфстрим под айсбергом».

    Тремя днями ранее скончалась «Золушка с Чистых прудов» актриса Вера Васильева.

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    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (2)
    12 августа 2023, 14:01
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Минобороны России: Средства ПВО уничтожили направленную на Крымский мост ракету

    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе.

    Обошлось без пострадавших и разрушений.

    До этого глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (32)
    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    Коментарии (23)
    12 августа 2023, 15:49
    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал используемых российскими военными «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации
    @ «Ростех»

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились образы используемой ВС России в зоне проведения спецоперации военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО», сообщают в Ростехе.

    По информации ведомства, российское оружие «громит оружие НАТО». ВС России используют в основном военную технику Ростеха, и она выглядит устрашающе в виде механизированных «Боевых монстров», передает «Царьград».

    В Ростехе отметили, что у всех этих типов вооружения «есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», чем-то они напоминают фантастических героев медиафраншизы «Трансформеры».


    Отмечается, что среди таких монстров есть тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую изобразили в виде железного «Змея Горыныча» с пусковыми установками ракет вместо трех голов.

    При этом ударный вертолет Ка-52 стал летающим ящером-трансформером, знаменитый боевой танк Т-90 превратился в медведя-трансформера, а ставший легендой на полях сражения ЗРК «Панцирь» – механическим носорогом.

    Кроме того, дрон-камикадзе «Ланцет» получил символичный образ робота-осы, так как удары таких БПЛА в Киеве считают самым грозным оружием российской армии.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 украинских бойцов.

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 13:18
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

    Минобороны подтвердило удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, указывается в Telegram-канале военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России был нанесен удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (22)
    12 августа 2023, 18:04
    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30 в Калининградской области

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В сети опубликована видеозапись, предположительно, сделанная за секунды до падения Су-30 в Калининградской области.

    Видеозапись публикует Telegram-канал «RT на русском».

    Ранее сообщалось, что самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж не выжил.

    Причиной ЧП называлась техническая неисправность.

    Коментарии (11)
    12 августа 2023, 17:30
    Врач назвала повышающие либидо грибы

    Tекст: Вера Басилая

    Лисички и белые грибы способны повысить мужское и женское либидо, в них содержится весь комплекс витаминов, заявила доктор превентивной медицины Ольга Царева.

    Врач пояснила, что на повышение либидо влияют магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D, которые содержатся в грибах. По ее словам, больше всего полезных веществ содержится в лисичках, в составе которых – весь комплекс витаминов B, много магния и железа, передает «Газета.Ru».

    Эксперт посоветовала есть свежие грибы с минимальной термической обработкой с зеленью и овощами.

    Ранее миколог рассказал, можно ли есть съедобные грибы-гиганты.

    Коментарии (7)
    12 августа 2023, 21:39
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

    По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

    Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

    Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.

    Коментарии (3)
    12 августа 2023, 11:54
    В Кривом Роге прогремела серия взрывов

    Мэр Кривого Рога в Днепропетровской области Вилкул сообщил о серии взрывов

    В Кривом Роге прогремела серия взрывов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Кривой Рог прогремела серия взрывов, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, сообщает мэр города Александр Вилкул.

    По его словам, очевидцам не стоит ничего снимать о происходящем и выкладывать в Интернет, передает радио Sputnik.

    Накануне мощный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны.

    Коментарии (4)
    12 августа 2023, 21:10
    Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

    Global Time: Китай решил не приглашать глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» в Китае были отправлены лидерам развивающихся стран, главы западных государств в списки не включены, сообщила газета Global Time.

    Источники издания заявили, что глав некоторых западных стран не были приглашены, из-за того, что целью форума является сотрудничество в области развития. Газета пишет, что власти Китая преследуют не масштаб и количество, а качество и эффективность, передает РИА «Новости».

    При этом источник Global Time назвал ложью утверждения западных СМИ, что европейские лидеры не собираются посещать офис в Китае, просто Пекин не отправил им приглашение на мероприятие.

    Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь».

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 14:40
    Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

    Пленный Щербина рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

    Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 бойцов ВСУ, а нескольких из них взяли в плен, рассказал украинский пленный Сергей Щербина.

    По его словам, в рядах ВСУ низкий боевой дух, к тому же повальное пьянство, передает РИА «Новости».

    Уроженец города Александрия Кировоградской области 1984 года рождения попал под мобилизацию, выйдя с работы в подвыпившем состоянии. Мужчину остановила полиция, а затем работники военкомата, которые тут же его забрали.

    Пленный рассказал, что проходил срочную службу еще в 2003 году, работал гранатометчиком, поэтому в ходе мобилизации стал помощником гранатометчика.

    По рассказу Щербины, в рядах ВСУ много пьют, в том числе и от страха, также бойцы не хотят участвовать в боях.

    Также пленный рассказал, что, несмотря на слабую подготовку и низкий боевой дух, подразделение Щербины бросили в самую горячую точку – район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР.

    «Заняли окопы, потом российский танк начал стрелять. Я испугался, лег в окопе. Появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 наших человек выбежали из посадки, то есть они вшестером нас разогнали», – сказал он.

    Щербина отметил хорошее отношение российских солдат к пленным.

    «Как нам показывали, рассказывали (на Украине, – прим. ВЗГЛЯД), что лучше не сдаваться в плен, но на деле они (русские) последней едой делились», – заметил Щербина.

    Щербина сообщил также, что у российских солдат больше мотивации.

    «А нам рассказывали совсем другое. Даже думаем одинаково. Зачем воевать? Мы все – русские, белорусские, украинцы – как так произошло, что мы воюем?» – заметил пленный.

    Ранее украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.

    Коментарии (12)
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    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад

    В субботу Украина дважды пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант. В обоих случаях они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу. В экспертной среде говорят, что Украина модернизировала советские ракеты с помощью западных специалистов. Какого рода внесенные изменения и как России удается перехватывать эти ракеты? Подробности

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    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

    Неужели украинцев перестанут хватать прямо на улицах, чтобы поставить под ружье, а сотрудники военкоматов перестанут брать взятки за уклонение от мобилизации? Зеленский начал показательную «борьбу с коррупцией», уволив всех военкомов Украины. И для этого у него совсем другие причины, чем борьба с коррупцией как таковая. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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