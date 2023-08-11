Прихожан канонической УПЦ заперли в корпусах Киево-Печерской лавры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил украинский канал «Первый казацкий», два корпуса лавры опечатали, несмотря на то, что внутри находились люди.

При этом агентство УНИАН пишет, что прихожане сами забаррикадировались от полиции, передает ТАСС. Сотрудники полиции выставили посты у всех гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры.

Как сообщил и. о. директора государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, территория Нижней лавры будет закрыта до тех пор, пока комиссия министерства культуры не вернет в государственное пользование все расположенные там корпуса монастыря.

По его словам, на территории монастыря находится 79 корпусов, но сооружений, в которых можно жить или вести хозяйственную деятельность, всего 40, при этом в пользовании заповедника находится только 10 помещений.

«В связи с этим нами было принято решение закрыть территорию Лавры, чтобы ускорить процесс передачи еще 30 помещений в пользование заповедника», – сказал он.

Остапенко уточнил, что пока «монахи могут оставаться на территории Лавры», а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных.

Ранее минкульт Украины сообщил, что расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.