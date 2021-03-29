ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому»

Приговоренный в России на 12 лет колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В.И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж.

В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии.

Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.

Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.