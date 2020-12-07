Бывший украинский футболист осужден в России за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина Украины, бывшего профессионального футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Василенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – рассказали в суде, передает РИА «Новости».

Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии строгого режима.

Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.

Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.