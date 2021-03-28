Предпринимательница решила запатентовать фразу из мема про Наташу и котов

Москвичка подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы из популярного в социальных сетях мема про Наташу и котов.

Как сообщает АГН «Москва», речь идет о фразе «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!». «Запатентовать» ее решила индивидуальная предпринимательница Бородулина Дарья Сергеевна, следует из документации.

В результате регистрации предпринимательница получит право выпускать и продавать под указанным брендом сувениры, канцтовары, одежду и игрушки, а также заниматься маркетингом, рекламой, съемками фильмов и трансляциями в интернете.

Ранее мем с котами, на котором питомцы пытаются разбудить хозяйку со словами «Наташ, ты спишь?» и «Наташ, вставай, мы там все уронили!», стал популярен в соцсетях.

Напомним, глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, какие наиболее необычные изобретения патентовали россияне в 2020 году. По его словам, восхищение вызвала заявка ученых Новосибирского государственного университета, которые предложили технологию оценки психоэмоционального состояния человека по тону голоса.