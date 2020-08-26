МВД решило создать базу участников АУЕ Модернизированный Ми-28НМ на испытаниях подвергся ракетному обстрелу Названы самые необычные российские изобретения 2020 года 26 августа 2020, 08:23 Текст: Евгения Шестак

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, какие наиболее необычные изобретения патентовали россияне в 2020 году. По словам Ивлиева, восхищение вызвала заявка ученых Новосибирского государственного университета, которые предложили технологию оценки психоэмоционального состояния человека по тону голоса, передает РИА «Новости». «Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека – тревогу, депрессию», – сообщил он. Высоко оценили в Роспетенте и систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта Сеченовского университета – она поможет диагностировать заболевание на ранних стадиях. Также, по словам Ивлиева, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. В Сбербанке запатентовали голосовых помощников, способных по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки. Ранее Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на космический аппарат, который будет работать в качестве маяка при полетах к другим планетам.

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