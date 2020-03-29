Роскосмос собрался запатентовать космический маяк

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на космический аппарат, который будет работать в качестве маяка при полетах к другим планетам.

Аппарат планируется запускать к планете, которую собираются исследовать. Оказавшись на ее орбите или в точке Лагранжа (точка взаимодействия двух космических тел, в которой аппарат находится в одном месте), он начнет работать как маяк и даст возможность навести на него другие космические аппараты. Сигнал своего местоположения маяк сможет передавать с помощью лазера, передает РИА «Новости».

В марте Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю.

Кроме того, в России создали «лунный навигатор».

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