В России запатентовали систему передачи энергии с орбитальной станции на Землю

Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно документу, ученые предлагают развернуть космическую солнечную электростанцию на высоте от 300 до 1 тыс. километров и при пролете над наземным приемным пунктом передавать накопленную в аккумуляторах электростанции энергию с помощью микроволн.

«(...) энергоснабжение Земли из космоса может: 1. Обеспечить передачу энергии непосредственно в районы ее потребления и, в первую очередь, в труднодоступные и высокоширотные без организации наземных линий электропередачи большой протяженности. 2. Сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу», – передает РИА «Новости» текст пояснения к патенту.

При этом в российском патенте указан схожий американский патент 1971 года, в котором впервые была выдвинута идея создания солнечной космической электростанции.

Тогда электростанцию предлагалось разместить на геостационарной орбите высотой 36 тыс. километров, что позволило бы ей все время находиться практически над одним и тем же участком поверхности Земли и тем самым обеспечить постоянную передачу энергии на Землю. Однако в этом случае приемная станция должна быть расположена на экваторе. Российское предложение позволяет передавать энергию и в другие регионы Земли.

В июле 2018 года первый заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, способный передавать энергию солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции.

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