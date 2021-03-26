Перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу

Создатель родстера «Крым»: К осени появятся первые реальные прототипы автомобиля

«Мы планируем, что у нас уже к сентябрю появятся первые прототипы третьего варианта нашего автомобиля, на которых уже можно будет ездить», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Родстер Крым» Дмитрий Онищенко.

«Изначально это был инициативный молодежный проект МГТУ им. Н. Э. Баумана, и мы просто хотели показать, что, используя стандартные компоненты отечественного автомобиля, можно сделать его с совершенно другими потребительскими качествами: иными форм-фактором, дизайном и так далее. Мы сделали первый прототип. По результатам испытаний с этим проектом познакомилось очень большое количество людей. Поэтому, когда мы получили положительную обратную связь, стали продолжать этим заниматься и даже задумались о создании штучного, может быть, даже серийного производства этих автомобилей», – рассказывает Онищенко.

Команда разработала бизнес-план, занялась поисками инвестора, которого даже практически нашла, но потом возникла смелая мысль, что данный проект следует сделать более широким, продолжает собеседник. Тогда пришла идея вовлечь в данный проект студентов и других вузов, поскольку у каждого учебного заведения есть свои сильные стороны, инженерные школы. Кроме того, он напоминает, что два года назад президент Владимир Путин на встрече с ректорами технических университетов предложил вузам обмениваться между собой лучшими образовательными программами, что стало еще одним мотиватором для расширения проекта.

«Поскольку инициатива идет от самих студентов, мы в рамках образования можем делать так, что ребята, обучаясь в разных вузах и знакомясь с разными инженерными школами, будут впитывать только самое лучшее. Поэтому мы немного сместили акценты от коммерческого проекта, связанного с созданием серийного автомобиля, на образовательный. Но мы не отменяем планы создания мелкосерийного производства автомобилей», – сообщает руководитель проекта.

Он подчеркивает, что курировать работу студентов будут опытные инженеры Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ», который является разработчиком проекта Aurus.

«Сейчас в каждом вузе создается конструкторское бюро, где ребята будут работать над своим вариантом прототипа автомобиля. И для того, чтобы можно было бы как-то идентифицировать эти работы, потому что есть определенные трудности с поиском ресурсов, особенно в региональных вузах, мы разработали несущую систему (кузов), которая является самой дорогой деталью автомобиля, причем под перспективу дальнейшей сертификации. Она должна выдержать все краш-тесты», – уверен Онищенко.

Эта деталь конструкции безвозмездно передается молодым командам инженеров, студентов из разных вузов на дальнейшую разработку, продолжает собеседник. Сейчас в программу включились 20 университетов, которым передано уже 11 несущих систем. Одну НАМИ планирует оставить себе, чтобы также построить третий прототип.

«У нас достаточно маленькая команда, поэтому мы остановились на создании базовой версии со стандартным двигателем Granta (ВАЗ-21127), потому что мы хотели создать недорогой доступный автомобиль. Для того, чтобы это получилось, необходимо использовать компонент от массового семейства», – объясняет специалист.

Он рассказывает, что несущая система разработана таким образом, что инженеры могут использовать и другие силовые установки. Соответственно, обязанности по созданию автомобилей распределены по всем 20 вузам. Кто-то будет создавать электромобиль, кто-то – с обычным двигателем, а кто-то будет использовать гибридную силовую установку, водородные топливные элементы и так далее.

«Я очень надеюсь, что НАМИ нам поможет и мы сможем заполучить для одного из прототипов мощный турбированный двигатель семейства Aurus – четырехцилиндровый мотор мощностью 250 лошадиных сил. Для нашего маленького автомобиля с расчетной массой 850 кг – это очень хорошая энерговооруженность, может быть, даже больше, чем у хороших немецких спорткаров. Поэтому мы планируем разные двигатели, и будет очень здорово посмотреть, какие есть преимущества у той или другой энергетической установки», – считает руководитель проекта.

Как только все автомобили будут готовы, их сравнят и определят, в каких условиях можно будет применить ту или иную энергетическую установку, поясняет Онищенко. И поскольку проект инициативный, все зависит от тех ресурсов, которые удастся привлечь, ведь пока нет никакого бюджетного финансирования.

«Мы, конечно же, планируем, что у нас уже к сентябрю появятся первые прототипы третьего варианта нашего автомобиля, на которых уже можно будет ездить, испытывать их, но четких сроков пока мы давать не можем. Что касается цены, то здесь тоже очень много факторов. Например, один из них – серийность. Мы посчитали, что с учетом запроса спокойно можем продавать 1–2 тыс. автомобилей в год, если цена в базовой комплектации с двигателем ВАЗ-21127 будет составлять 650–800 тыс.», – делится эксперт.

Он уточняет, что данную стоимость автомобиля можно будет обеспечить только в том случае, если будет возможно покупать комплектующие по доступным, внутризаводским ценам. Но, естественно, если речь пойдет о более дорогих электромобилях или гибридах, то и автомобиль будет стоить дороже.

Ранее заместитель главного редактора в МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева в своих социальных сетях сообщила, что стоимость родстера (двухместного спортивного автомобиля) «Крым» составит 500–800 тыс. рублей.