Для разблокировки Суэцкого канала отправили два дноуглубительных судна

Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна, сообщил источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

«Операция по вызволению контейнеровоза продолжается, на место направлены два дноуглубительных судна. С утра в операции участвуют и трактора: и на земле на берегах канала, и в виде кораблей, извлекающих ил со дна канала», – пояснил собеседник РИА «Новости».

В GAG сообщили, что не менее 65 судов скопились в очереди на входах в канал, принимаются меры по освобождению зашедших в канал за контейнеровозом трех судов.

«Все, у кого есть соответствующий опыт, или просто хочет помочь, находятся на месте происшествия», – указал источник.

Ранее сообщалось, что разблокирование канала может занять несколько недель.

Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда более чем с 10 млн баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.