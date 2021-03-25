Разблокирование Суэцкого канала может занять несколько недель

Разблокирование Суэцкого канала может занять не несколько дней, а несколько недель, заявил Питер Бердовски, руководитель компании Boskalis, которая пытается убрать с мели контейнеровоз Ever Given, заблокировавший проток.

«Мы не исключаем, что это может занять недели, в зависимости от ситуации. На самом деле это (судно) невозможно (просто) стащить [с мели). Сегодня это стало ясно», – цитируют Бердовски «Ведомости».

Он пояснил, что к вылету в Египет готовится группа инженеров компании для помощи тем специалистам, которые уже на месте. Также туда направят дополнительное оборудование.

Работники Boskalis намерены совместить несколько разных методов для решения этой задачи, продолжатся попытки отбуксировать судно, с контейнеровоза снимут часть груза, топлива и воды.

Стандартной буксировке мешает то, что дно Суэцкого канала неоднородно, добавил Бердовски.

«Вы имеете дело с глубиной посередине канала до 25 метров, но вскоре она уменьшается до 15 метров, а затем до 11 метров и меньше к берегу. Корабль же имеет осадку 15,7 метра», – указал он.

Ранее сообщалось, что на восстановление нормального движения по Суэцкому каналу потребуется порядка трех дней.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Судно длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялось из КНР в Роттердам. Позже сообщалось , что контейнеровоз Ever Given удалось частично снять с мели, однако из-за блокировки Суэцкого канала в очереди скопилось не менее 23 судов.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, сказал газете ВЗГЛЯД, что «если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России.