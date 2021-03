Авария в Суэцком канале подстегнет спрос на российскую нефть 24 марта 2021, 22:30

Фото: Suez Canal Authority/REUTERS

Текст: Ольга Самофалова

Длительная блокировка самого загруженного Суэцкого канала принесет серьезные убытки многим компаниям и нарушит торговлю. Однако в этой истории есть не только пострадавшие – в первую очередь Европа и Ближний Восток, но и те, кто сможет выиграть. Среди них и Россия. Чем эта нештатная ситуация может быть полезна нашей стране? Виновником остановки движения по Суэцкому каналу стало одно из крупнейших судов в мире – контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который рассчитан на перевозку не менее 20 тыс. контейнеров. Это один из самых больших контейнеровозов на сегодняшний день. А владеет им компания Evergreen. Эта махина села на мель на 101-м километре Суэцкого канала, заблокировав ход по меньшей мере уже ста судов. Первая версия: лоцман не справился с управлением из-за сильного ветра. Вторая причина: произошло отключение электроэнергии, корабль потерял управление – и лоцман ничего не мог сделать, судно ушло на мель. Попытки сдвинуть с места застрявшее судно пока не дали результатов. И пока нет информации о том, сколько потребуется времени на саму операцию и на восстановление нормального трафика по этому самому загруженному морскому торговому пути. Появившаяся в Financial Times информация о том, что суда пойдут по старым участкам канала, экспертов удивляет. «Старые участки есть на севере канала, нитка соединяет Порт-Саид с Большим Соленым озером. Но на юге, непосредственно между Большим Соленым озером и Суэцем, существует лишь один путепровод, и его Ever Given и перегородил. Все равно что его потопили», – говорит главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Сколько в итоге продлится блокада Суэцкого канала, никто толком не знает. Одни верят, что удастся справиться за один день, другие уверяют, что надо минимум два дня, а третьи не исключают и затяжную блокаду на неделю или даже две. «Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится – это может занять достаточно долгое время», – говорит Войтенко. «Если в течение ближайших нескольких суток его снимут с мели, то на экономике это не скажется. Если для операции, связанной, например, со снятием контейнеров с судна, потребуются недели или месяцы, тогда можно будет говорить о вероятном ущербе», – полагает эксперт. «Сдвинуть столь большой контейнеровоз с места непросто. Если его не удастся снять с мели с помощью буксиров, то, скорее всего, судно просто разгрузят и удалят песок вокруг днища судна. А это займет время», – полагает Анна Зайцева, аналитик ГК «Финам». Плюс потом потребуется еще время, чтобы трафик вернулся в график. Подобные инциденты не часто, но на самом деле случаются. Прошлая подобная история произошла в 2014 году. Тогда движение через канал из-за аварии судна остановил танкер Tropic Brilliance, принадлежащий российской компании «Совкомфлот». В пробке тогда скопилось 135 судов. До этого столь серьезных инцидентов не было тридцать лет. Тогда движение через Суэцкий канал было остановлено на трое суток. Этому инциденту придается большое значение из-за высокой нагрузки канала. Через Суэцкий канал проходит порядка трети всего контейнерного трафика и примерно восьмая часть всей мировой торговли, говорит Александр Купцикевич из FxPro. Существенная часть торговли касается сырой нефти. Через Суэцкий канал проходит порядка 12% от совокупного объема мировой торговли и около 600 тыс. баррелей нефти ежедневно. По разным сведениям, сейчас в канале застряли несколько танкеров с 10-13 млн баррелей нефти, что составляет 10,5-14,7% от мирового суточного потребления нефти, указывает Зайцева. Эта ситуация угрожает нарушением графика поставок энергоносителей, поэтому она сразу отразилась в росте стоимости нефти, который подхватил и российский рубль. «Сообщения об Ever Given сразу развернули нефть к росту, позволив ей прибавить 2,4 доллара из четырех потерянных днем ранее», – говорит Купцикевич. В последние дни нефть начала падать – и, скорее всего, продолжала бы падение, если бы не инцидент в Суэцком канале, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Нефть торговалась все дороже и дороже на ожиданиях того, что пандемия заканчивается, начинается вакцинация и все будет восстанавливаться. Но в реальности спрос на нефть не вернулся на доковидные показатели, пандемия никуда не ушла, возникли проблемы с вакцинацией, в Европе начались новые локдауны. Трейдеры обратили внимание, что как на мировом рынке нефти было перепроизводство, так оно и осталось. Поэтому в последние дни цены на нефть пошли вниз», – объясняет эксперт. Непредвиденная история с Суэцким каналом помогает нефти держаться. Дорогая нефть для России, где доходы бюджета наполовину зависят от экспорта нефти и газа, несомненно хороший поворот. Кроме того, инцидент обещает рост спроса на российскую нефть и нефтепродукты со стороны европейских потребителей. Потому что у России проблем с их доставкой никаких нет. «Возможно, мы увидим задержки по отгрузке как ближневосточной нефти, так и из ряда африканских стран, которые поставляли сырье через Суэцкий канал. Поэтому Европе придется проедать свои запасы в хранилищах, которые есть на каждом НПЗ и в портах, а также закупать больше нефти и нефтепродуктов у России», – прогнозирует эксперт ФНЭБ. Если прогнозы по исправлению ситуации в Суэцком канале будут неутешительными, то суда могут начать обходить Африку через мыс Доброй Надежды, что существенно удлинит и сделает более дорогой доставку товаров. Из-за дефицита танкеров вырастет стоимость фрахтов, а также расходы на судовое топливо, которое пока еще производят из нефти, отмечает Юшков. Это тоже положительный момент для цен на сырье. Более того, вся эта история также может оказаться на руку Газпрому. «Мы можем увидеть подорожание газа на спотовом рынке Европы, потому что через Суэцкий канал проходят также газовозы. Например, через канал идет СПГ из Катара, а это один из крупнейших поставщиков сжиженного газа. Но из-за закрытия канала катарский СПГ уйдет на азиатские рынки», – прогнозирует эксперт ФНЭБ. Эта история отразится также и на экспортере российского СПГ – компании «Новатэк». Юшков считает, что «Новатэк» отменит планы по проводке СПГ с помощью атомных ледоколов по Северному морскому пути в Азию, если такие планы имелись. Потому что в январе один из двух его танкеров получил повреждение одного двигателя и вынужден был пойти во Францию для ремонта, а дорога пролегала именно через Суэцкий канал. Если что-то случится с танкером сейчас, то пройти на ремонт не получится, и на такие риски «Новатэк» не решится пойти. На эту тему Тем более у компании будет прекрасная возможность отправить СПГ в Европу, куда не сможет доходить ближневосточный газ и где цены на него будут расти. «Это история с Суэцким каналом может закрепить поставки СПГ с Ямала в западном направлении», – не исключает Юшков. Проблемы с Суэцким каналом также дают России хороший повод напомнить всему миру о необходимости иметь альтернативный морской путь из Азии в Европу, которым является Северный морской путь. Что нельзя так сильно зависеть от одного маршрута доставки грузов. «Пропиарить идею альтернативного пути можно, другое дело, что сейчас вряд ли кто-то изменит маршрут на Севморпуть, где в это время самая сильная ледовая нагрузка. К тому же атомные ледоколы не такие широкие, как суда, которые идут через Суэцкий канал. Если бы эта история случилась в августе или сентябре, тогда можно было бы перенаправить суда из Суэцкого канала на Севморпуть, потому что это самые благоприятные для проводки месяцы», – заключает собеседник.