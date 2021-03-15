Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

Россия впервые опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. С одной стороны, это позитивная новость: наш газ в очередной раз доказывает свое преимущество. С другой – эта ситуация породила соперничество в Европе двух видов российского газа: трубопроводного и сжиженного. И дело не только в конкуренции двух компаний из России, но и в потерях бюджета.

«Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые», – рассказал глава концерна Shell в России Седерик Кремерс. Так, по его данным, всего в Европу в 2020 году было поставлено порядка 84 млн тонн СПГ, из них 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн на США.

По его прогнозу, до 2040 года спрос на СПГ в Европе продолжит расти при существенном снижении внутренней добычи, а вот доля трубопроводного газа немного сократится. Впрочем, основное падение трубопроводного газа произойдет за счет падения поставок из Норвегии и Северной Америки. Тогда как трубопроводные поставки газа из России останутся примерно на том же уровне, считают в Shell.

С одной стороны, для России это позитивная новость – российский СПГ оказывается в Европе более востребованным, чем американский СПГ, даже в условиях кризиса и резкого спада спроса и цен. С другой стороны, как ни крути, но российский СПГ отбирает кусок пирога у Газпрома, а значит, и у российского бюджета.

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Почему американский СПГ на европейском рынке сдулся в прошлом году? Во-первых, операционные затраты на сжижение и доставку американского СПГ оказались высоки и оплачивать их покупатели газа не захотели, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В какой-то момент цены на газ на европейском спотовом рынке падали до 30 долларов за тысячу кубометров. Никакого смысла сжижать газ и везти его в Европу у американцев не было. Поэтому СПГ-заводы в США даже останавливались на определенный период. Тогда как российские СПГ-заводы продолжали производство и отгрузку СПГ, несмотря на кризисную ситуацию.

«Операционные затраты «Новатэка» считаются практически нулевыми, потому что он покрывает их за счет экспорта газового конденсата. И транспортное плечо до Европы меньше», – говорит Юшков.

Во-вторых, как только спрос в Азии начал восстанавливаться, американцы сразу устремились туда, чтобы хоть что-то заработать. Цены в том регионе выше, чем в Европе.

Парадоксально, но когда власти разрешали частной компании «Новатэк» экспорт СПГ, то предполагалось, что сжиженный газ пойдет на новые рынки – азиатские. Вместо этого российский СПГ начал завоевывать европейский рынок, который является традиционным рынком сбыта для некогда единственного экспортера газа – Газпрома. Последний обеспечивает, наряду с «Роснефтью», экспортные доходы бюджета РФ. Тогда как «Новатэк» экспортные пошлины в российский бюджет все еще не платит, более того, его СПГ-проекты получили и другие налоговые льготы – нулевой НДПИ, сниженные налоги на прибыль, на землю и т. д. Российский бюджет почувствует отдачу от экспорта СПГ «Новатэком» только когда действие налоговых льгот закончится. А это случится через 8-12 лет.

«С точки зрения и Газпрома, и государства идеально, чтобы весь российский СПГ уходил в Азию – в Южную Корею, Японию и даже Китай. Газопровод «Сила Сибири» приходит на восток Китая, где нет СПГ-терминалов, поэтому прямой конкуренции между двумя видами российского газа здесь нет», – отмечает Игорь Юшков.

Но вот в Европе такая конкуренция неизбежна.

«Лучше, чтобы газ «Новатэка» вообще не приходил в Европу. Так или иначе, он все равно конкурирует с нашим трубопроводным газом. И российский бюджет недополучает НДПИ и экспортную пошлину. Здесь интересы Газпрома и бюджета совпадают»,

– согласен эксперт ФНЭБ.

«Проблема «Новатэка» в том, что у него не хватает танкеров с ледовым сопровождением для круглогодичного использования Севморпути. Да и круглогодичная проводка танкеров все еще рискованная. Если отправлять СПГ только на Восток, то пришлось бы сокращать объемы производства «Ямал-СПГ». Потому что не успели бы весь СПГ поставить. В Европу же можно направлять большие объемы за счет более простой и быстрой логистики», – поясняет собеседник.

Впрочем, из 22 млн тонн российского СПГ, которые были поставлены в Европу, только 80% принадлежит «Новатэку». Учитывая, что в прошлом году компания всего произвела около 20 млн тонн СПГ, то «Новатэк» поставил в Европу порядка 16 млн тонн, остальные 7 млн тонн – Газпром. В России работают сейчас два крупных СПГ-завода. Это подконтрольный Газпрому «Сахалин-2», где в 2020 году было произведено 11,6 млн тонн СПГ. И новатэковский «Ямал СПГ» с проектной мощностью 16,5 млн тонн, который работает сверх нее.

При этом в «Новатэке» уверяют, что для части его СПГ Европа является не конечным потребителем, а перевалочным пунктом для поставки в другие страны. Однако статистика Shell это не учитывает.

«Ситуация может измениться, когда построят перевалочный хаб на 20 млн тонн. Тогда поставки перенаправят в Азию. Правда, к тому моменту уже запустят четвертую очередь «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Поэтому весь СПГ все равно не уйдет в Азию. Создавая аналогичный перевалочный хаб в Мурманской области, «Новатэк», по сути, признается, что все равно часть СПГ будет идти в Европу и в будущем», – рассуждает Игорь Юшков. «Поэтому через десять лет, когда «Новатэк» начнет платить налоги, эта проблема для бюджета уйдет. Но не для Газпрома», – добавляет газовый эксперт.

Впрочем, государство предоставило такие налоговые льготы «Новатэку» не просто так. Во-первых, ради создания в России, по сути, новой отрасли по сжижению природного газа. Без этих льгот ямальский газ, скорее всего, так и остался бы в земле. Теперь же Россия планирует к 2035 году нарастить производство СПГ в три раза: с текущих 29 млн тонн до 120-140 млн тонн СПГ в год и занять до 15-20% мирового рынка.

«Россия уже является значимым игроком на рынке СПГ. Планы в энергетической стратегии по росту до 2035 года вполне реальны. Один «Новатэк» планирует в ближайшие пять лет более чем удвоить свой объем производства за счет проектов «Арктик СПГ-2» и «Обский СПГ». Это очень амбициозная СПГ-программа. Также в ближайшие годы возможен старт проекта «Балтийский СПГ» Газпрома.

В будущем Россия сможет поспорить за лидерство на мировом рынке СПГ с США, Катаром и Австралией»,

– считает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Кроме того, «Новатэк» занимается развитием российских технологий в этой сфере. Скоро компания обещает запустить четвертую линию «Ямал СПГ» по собственной технологии среднетоннажного СПГ «Арктический каскад». Заявляется, что эта технология может помочь снизить себестоимость производства СПГ на 30%. Сейчас идут пусконаладочные работы четвертной линии.

Ее запуск неоднократно переносился. Изначально планировали открыть линию в конце 2019 года. Задержки при реализации новых собственных технологий вполне понятны. На этой линии «Новатэк», по сути, протестирует собственную, запатентованную технологию сжижения газа. После чего по этой технологии будет построен полноценный завод – «Обский СПГ» мощностью 5 млн тонн.

Кроме того, «Новатэк» является не просто активным пользователем Северного морского пути. Он как раз помогает Совкомфлоту развивать новый логистический путь, на который Россия также делает большую ставку.

В январе-феврале как раз был совершен первый круговой рейс из порта Сабетта (где находится «Ямал-СПГ) в китайский Цзянсу и обратно в Сабетту по высокоширотной трассе Северного морского пути. Этот путь проделал танкер-газовоз ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери». В Китай отвезли новатэковский СПГ.

Уникальность январского прохода, во-первых, в том, что это самый поздний самостоятельный проход по восточной части Севморпути. Обычно навигация здесь длится с июля по ноябрь. А переход крупнотоннажного грузового судна в феврале по восточному пути Арктики вообще совершен впервые. Третье: обратный переход от мыса Дежнева до Сабетты под проводкой ледокола «50 лет Победы» занял 11 суток 10 часов. Это оказалось чуть быстрее, чем самостоятельный переход «Кристофа де Маржери» в январе 2021 года.

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