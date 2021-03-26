Подсчитана стоимость застрявшей в Суэцком канале нефти

Танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов застряли в результате блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given, сообщила аналитическая компания Kpler.

По ее данным, в канале застопорились по меньшей мере семь крупнотоннажных судов, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти. Два из них находятся к северу от места аварии, пять – к югу, передает ТАСС. При цене 64 доллара за баррель общая стоимость данного груза составляет 403 млн долларов.

Если канал не сумеют разблокировать за выходные дни, с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму 160 млн долларов.

Также отмечается, что остановка постигла и 15 других судов, перевозящих нефтепродукты, включая нафту, авиационное топливо и бензин. Пять из них направлялись в сторону Азии. Кроме того, в канале или при входе в него задержаны пять судов с грузом сжиженного природного газа и еще два – со сжиженным нефтяным газом.

Логистическая служба Project44 сообщила, что в регионе оказались 34 контейнеровоза, перевозящие 380 тыс. контейнеров с несыпучими грузами. Из них 21 судно находится в радиусе 100 км от Ever Given, а прибытие остальных ожидается в течение ближайших дней. Общее количество застрявших в регионе судов разных типов оценивается примерно в сотню.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Предполагается, что разблокирование канала может занять несколько недель. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна.

Между тем японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит Ever Given, извинилась за эту ситуацию и подтвердила отсутствие утечек нефтепродуктов и травм среди команды.