В отношении истязавшей дочь в Подмосковье матери возбудили дело за пропаганду нацизма

Генерал МВД: Бандитам Басаева не удастся в покое дожить до старости

«Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований. Это способствует неотвратимости наказания», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание участника нападения банды Басаева на псковских десантников в 2000 году.

«Террористы, члены бандформирований, военные преступники находят много способов длительное время укрываться от правосудия. Так происходит не только у нас. Вспомните, через сколько лет после войны находили и судили нацистских преступников», – говорит генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, руководивший Центром общественных связей МВД во время первой чеченской войны.

В четверг правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, уроженца Чечни Германа Арбинина, участвовавшего в нападении банды Шамиля Басаева на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в четверг ФСБ и Следственный комитет. Само задержание произошло в минувший вторник силами сотрудников МВД и Росгвардии.

Арбинин, не понесший наказания непосредственно после совершения преступления, был задержан, поскольку «в ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база» участия в нападении, пояснили в Центре общественных связей ФСБ.

«Скрывающиеся преступники меняют фамилии, места проживания, иногда – внешность, но так или иначе возмездие настигает их. Главный принцип здесь – неотвратимость наказания», – отметил Ворожцов.

По оценке собеседника, в таком мегаполисе, как Москва, для злоумышленника вполне возможно в течение долгого времени скрываться при наличии подельников, помощников, которые также должны быть выявлены. «В Советском Союзе, где вроде бы все было под контролем, и то преступники порой прятались десятилетиями – и в столице в том числе. Методы сокрытия с тех пор сильно усовершенствовались, правда, и методы контроля тоже не стояли на месте», – отметил Ворожцов.

Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований, поскольку у преступлений, подобных тому, в котором подозревается Арбинин, срока давности нет, указал собеседник.

Поимка террористов и участников незаконных вооруженных формирований через такой временной промежуток оказывает большое психологическое воздействие на тех, кому еще удается скрываться, подчеркнул Ворожцов. «Возникает понимание – их обязательно найдут, где бы они ни находились и под какой личиной ни прятались – в нашей стране, ближнем или дальнем зарубежье. Перед нами всегда стоит пример Израиля, чьи спецслужбы разыскивают палачей своего народа через десятилетия», – указал собеседник.

По словам эксперта, спецслужбы всех стран мира, атакованных террористами, стремятся поймать и предать суду всех причастных к таким преступлениям. «Можно утверждать, что членам чеченских и других бандформирований, запятнавших себя кровью, не удастся в покое дожить до старости – рано или поздно найдут», – заключил Ворожцов.

Напомним, в 2000 году в Шатойском районе Чечни погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался двое суток. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков.

В июне прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников бандгруппы Басаева, причастных к нападению. В начале марта этого года в розыск были объявлены пять человек.