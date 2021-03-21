Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»

21 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
Разделы

Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
Перейти в раздел…

Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

Месть Китая за потерю контроля над «Мотор Сич» грозит серьезными последствиями для Украины РИА Новости
Киевский суд арестовал 100% акций АО «Мотор Сич» – крупнейшего в мире производителя авиадвигателей. Контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, но на Украине решили национализировать предприятие. Киев обманул китайских партнеров, которые пытаются отсудить многомиллиардные убытки. Но одной компенсацией Украина вряд ли отделается, предупреждают эксперты. У Китая появилась мотивация признать Крым частью России. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Цель – не война, а освободительное движение в Японии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы должны говорить японцам: настоящие ваши враги – не мы, а американцы. Это с ними вы воевали. Это они сбросили на вас атомные бомбы, лишили вас армии и национальной гордости, а теперь хотят ампутировать вам национальную и историческую память. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Как пели гитлеровские штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы». Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
Обсуждение: 154 комментария
Перейти в раздел…

Пашиняна дожали

Обсуждение: 4 комментария

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

Перейти в раздел…

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...

Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...
Перейти в раздел…
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
  • Да

  • Нет
Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»
    Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири США и Канада объявили о начале военных учений в Арктике Эксперты назвали причины и последствия ареста губернатора Белозерского Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь
    Во Франции оценили перспективы одобрения «Спутника V» Иран потребовал от США отменить санкции Московский таксист прострелил голову отказавшемуся платить пассажиру Стало известно, как защититься от схем аферистов с переводами «по ошибке»
    ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе Невролог рассказал, какие судороги говорят об опасных болезнях Названа самая безопасная для здоровья поза для сна В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку укусом

    Главная тема


    Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»

    «дипломатический шедевр»


    Немцы восхитились реакцией Путина на высказывания Байдена

    «рейнджеры особого назначения»


    Британия анонсировала создание специального полка для гибридных войн

    экологическая катастрофа


    Ученые назвали собак опасными для человечества

    Видео

    «мы другие люди»


    Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

    моральная ответственность


    Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

    территориальные потери


    Как поляки насладились крупнейшим унижением России

    центр самолетостроения


    Российский авиапром избавляется от балласта

    утерянное достояние


    Юрий Алексеев: В советский рай Латвию больше не возьмут

    глобальное лидерство


    Геворг Мирзаян: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    оборонительный подход


    Тимофей Бордачёв: России нужны не контрсанкции, а санкции

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?

    Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»

       21 марта 2021, 18:50
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за своей позиции по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

    «Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», – передает слова министра RT.

    Как отметил Сийярто, все больше западных лидеров призывают внести российский препарат в список одобренных вакцин. По его мнению, многие европейские страны допустили ошибку, придав вакцинации идеологический характер. Также министр считает, что Евросоюз выбрал неправильную стратегию закупки вакцин, что подтверждается недостатком препаратов в европейских странах.

    15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.

    Ранее Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19
       19 марта 2021, 18:13
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.

    Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».

    «Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.

    Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.

    Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.

    В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.

    Коментарии (46)
    Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
       19 марта 2021, 21:10
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.

    По ее словам, такой сценарий развития возможен.

    Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.

    Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

    Коментарии (61)
    Во Франции оценили перспективы одобрения «Спутника V»
       21 марта 2021, 00:58
    Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Франция открыта для российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, заявил госсекретарь по делам Европы при французском МИДе Клеман Бон.

    Он заверил, что Париж «не проводит какой-то антироссийской политики». Однако Бон подчеркнул, что «не может идти и речи о том, чтобы прививать этой вакциной людей без того, чтобы она прошла научную апробацию». При этом Франция будет использовать «Спутник V», если «вакцина получит разрешение на применение», передает ТАСС со ссылкой на BFM.

    Бон подчеркнул, что «у Франции существуют и реальные решения – это вакцина Pfizer», по которой «подписаны дополнительные контракты». Он призвал «не увлекаться миражами». «В ближайшее время у нас не будет ни китайской, ни российской вакцины», – сказал Бон, пояснив, что «Спутник V» получит разрешение не ранее, чем через «несколько недель».

    «То есть надо рассчитывать на период апреля-мая», – сказал он, отметив, что «в целом же такие процедуры обычно занимают примерно два месяца». Кроме того, по его словам, существует «и вопрос о производстве российской вакцины». Бон указал, что «в Италии, например, одна компания уже заявила, что способна выпускать» ее. «И если будет проведена сертификация вакцины и начато ее производство в Европе, это очень хорошо», – заявил он.

    Бон также подчеркнул, что «по китайской вакцине заявка до сих пор не подана в Европейское агентство лекарственных средств». Госсекретарь заявил, что она не используется во Франции не из-за «бюрократических или административных проволочек» со стороны Европы. «Мы не будем прививать людей вакциной, которая не прошла проверку наших экспертов и европейских инстанций», – сказал он.

    Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что французское правительство должно как можно быстрее разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Эстрози напомнил, что «около полусотни стран уже используют эту вакцину, и кампания по вакцинации населения там проходит хорошо».

    Коментарии (12)
    Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech
       19 марта 2021, 18:22
    Фото: Jonathan Hayward
    Keystone Press Agency
    Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Гонконге пациент скончался после прививки препаратом от коронавируса BioNTech, закупленным в Германии, сообщают СМИ.

    После применения препарата умер 66-летний мужчина, у него был диабет и несколько других хронических заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTHK.

    Он получил в минувший вторник первую дозу вакцины и после этого от него не поступало жалоб на недомогание.

    Ранее гонконгские эксперты установили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского.

    Также в Гонконге выявили семь случаев смерти после прививки вакциной китайского производителя Sinovac. При этом правительственные эксперты заявили, что прямой связи между применением этого препарата и смертью пожилых пациентов с хроническими заболеваниями нет.

    Коментарии (14)
    Италия выразила готовность обойтись без «европейского единства» по «Спутнику V»

    19 марта 2021, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил премьер-министр страны Марио Драги.

    Как сообщил Драги на первой пресс-конференции в качестве премьера, канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств «одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии». По мнению Драги, «это нормальный прагматизм». Он считает, что «нужно опираться на европейское единство». Однако в том случае, если «оно не достигается, нужно делать по-другому». Премьер-министр не исключил того, что Италия сама закажет «Спутник V»: «Закажем, посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим», – передает ТАСС.

    Напомним, Меркель заявила, что в ЕС «должны использовать любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам». При этом она «предпочла бы европейские закупки», но «если дело не дойдет до таких европейских закупок», то ее страна готова «пойти по германскому пути в одиночку».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»

    20 марта 2021, 23:20

    Текст: Антон Антонов

    Ряд компаний в Швеции выразил готовность начать производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают СМИ.

    Кабмин Швеции поручил Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства. Глава отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем указал, что есть «вызовы», так как сейчас «производственные мощности не рассчитаны на такое производство». «Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину», – сказал он, пояснив, что «речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются».

    Координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем сообщал о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах по данному вопросу. Однако какие именно шведские компании ведут переговоры с Россией, пока не известно, передает ТАСС со ссылкой на Svenska Dagbladet.

    Напомним, Российский Фонд прямых инвестиций в начале марта сообщил о запуске «процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)».

    Коментарии (24)
    В Баварии задумались о производстве «Спутника V»

    20 марта 2021, 14:59

    Текст: Ксения Панькова

    Баварский премьер Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung заявил о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Баварии, после того как препарат будет одобрен к применению.

    «Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует требованиям», – сказал Зедер в интервью, передает РИА «Новости».

    Согласно изданию, баварский премьер подчеркнул, что российская вакцина в будущем «может производиться в Германии». Газета указывает, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.

    18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Молдавия захотела получить «Спутник V»

    21 марта 2021, 04:56

    Текст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила о переговорах с российским посольством по вопросу поставок вакцины «Спутник V».

    Она заявила, что «выбор из нескольких типов вакцин – это хорошо». Как пояснила Санду, «обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле», причем «обсуждение ведется со всеми партнерами, включая посольство России», передает «Интерфакс».

    В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.

    Коментарии (3)
    Еврокомиссия признала третью волну коронавируса в ЕС
       19 марта 2021, 16:55
    Фото: FRIEDEMANN VOGEL/ЕРА/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

    «Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией, мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», – цитирует ТАСС Спинант. По ее словам, основная цель – вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза.

    Ранее в Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса. Напомним, в ВОЗ отметили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.

    До этого в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.

    Коментарии (14)
    Сенат Чехии запретил применение «Спутника V» без одобрения ЕМА

    19 марта 2021, 00:52

    Текст: Антон Никитин

    Сенат парламента Чехии в четверг принял постановление с требованием разрешить использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республике только после регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

    «Нельзя разрешать применение [в Чехии] вакцины «Спутник V» до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА», – приводит текст документа ТАСС.

    Сенаторы, согласно пресс-службе парламента Чехии, таким образом выразили поддержку министру здравоохранения республики Яну Блатныму, заявившему 10 марта об отказе в разрешении на использование в стране вакцины без предварительной регистрации в EMA.

    «Я не предоставлю «Спутнику V» исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA», – сказал Блатный.

    В конце февраля президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. В Карловых Варах пожаловались, что единственный в крае крематорий не успевает сжигать тела умерших от COVID-19. По оценке минтруда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (18)
    Глава ЕК пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС
       20 марта 2021, 12:15
    Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.

    Фон дер Ляйен заявила в интервью медиагруппе Funke, что «у нас есть возможность запретить запланированный экспорт», и это «сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», передает ТАСС.

    Она указала, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.

    Вместе с тем глава ЕК предостерегла от поспешного планирования летних отпусков в свете ситуации с пандемией: «Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС) начинается третья волна (пандемии)».

    Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию.

    «Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», – отметила глава ЕК.

    Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

    До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.

    Коментарии (6)
    В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID
       20 марта 2021, 16:15
    Фото: Zuma\ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса, сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти.

    «Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

    Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее римский авторитетный институт, стоящий на первой линии исследований и лечения вызываемого коронавирусом заболевания, дал положительное заключение о российском препарате.

    Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил.

    Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки
       21 марта 2021, 05:53
    Фото: Leonhard Simon/imago-images/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В немецком Касселе произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против ограничений, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщают СМИ.

    На акцию «Свободные граждане Касселя – основные права и демократия» собрались тысячи человек, они отказались соблюдать масочный режим и правило социальной дистанции. Власти города запретили массовые акции из-за ситуации с COVID-19. Полиция попыталась не допустить шествия. Произошли столкновения противников ограничений не только с полицией, но и с участниками проходившей неподалеку ответной демонстрации. Правоохранители применили дубинки и перцовый газ. Акции протеста состоялись и в других городах Германии, в том числе в Берлине, передает РЕН ТВ со ссылкой на N-TV.

    Напомним, акции против ограничений из-за COVID-19 в субботу прошли по всей Европе. В странах Евросоюза был введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

    Коментарии (10)
    Монголия захотела производить «Спутник V»
       20 марта 2021, 02:14
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V», сообщают информационные агентства.

    Баттулга встретился с российским послом Искандером Азизовым и заявил, что страна «имеет потенциал для производства вакцины». Он предложил послу «изучить возможность производства российской вакцины» в Монголии и передать в Кремль «предложение о сотрудничестве». Азизов обещал оперативно проинформировать Москву. Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 100-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает ТАСС со ссылкой на «Монцамэ».

    В феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.

    Коментарии (1)
    Филиппины разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»
       19 марта 2021, 06:34
    Фото: Thiago Prudencio/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, сообщило Reuters.

    «Известные и потенциальные преимущества [разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи] вакцины «Спутник V» перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», – приводит слова главы управления Роландо Энрике Доминго ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины. Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •