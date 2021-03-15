Лавров обсудил поставки «Спутника V» в Венгрию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и венгерский министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию.

«В ходе беседы обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции, включая поставки в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Также министра рассмотрели практические вопросы двусторонних отношений, и несколько международных тем, которые представляют взаимный интерес. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны.

Напомним, в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян.