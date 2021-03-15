Песков заявил о высоком спросе на российскую вакцину от коронавируса в мире

Спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик – и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что как раз РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на российскую вакцину.

«Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян», – отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.

Тем временем власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.