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«Спутник V» решено производить в Италии без одобрения ЕМА
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии даже без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), заявил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, возможно ли производство препарата в Италии даже без одобрения со стороны EMA.
«Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», – передает слова Трани ТАСС.
В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
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Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хох из EMA за ее негативные комментарии в адрес государств ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и самому процессу экспертизы», – говорится в официальном аккаунте российской вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.
«Отложив экспертизу «Спутник V» на несколько месяцев, EMA не имеет права подрывать доверие к 46 другим [национальным] регуляторам, которые проверили все необходимые данные», – подчеркнули создатели российской вакцины, комментируя заявления Виртумер-Хохе, которая в эфире австрийского телеканала ORF сравнила возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Ранее «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии. Напомним, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер подтвердил право стран-членов покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». При этом он подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
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Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
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Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Италии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», – передает сообщение итальянской компании РИА «Новости».
Предполагается, что производство препарата будет запущено в июле.
Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Медик развеял мифы об антителах после коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, в каких случаях нужно измерять количество антител и имеет ли этот показатель значение для защиты от коронавирусной инфекции.
По его словам, совершенно точно нет смысла выяснять титр антител к SARS-CoV-2 в организме сразу же после вакцинации или перенесенного заболевания. «После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, все равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить», – отметил врач-иммунолог в интервью радио Sputnik.
В данном случае количественные показатели, связанные с антителами, не дают представления о степени защиты организма, пояснил он. Раз антитела появились, значит, иммунный ответ сформировался. Ведь иммунная система состоит из множества компонентов, их тысячи, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально, добавил Жемчугов.
Количество антител, выработавшихся в организме после вакцинации или после болезни, со временем неизбежно сокращается. Несмотря на это, человек все равно остается под защитой, уверен врач-иммунолог.
«Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум», – сказал он.
По словам Жемчугова, измерить количество антител не помешает в том случае, если человек планирует вакцинироваться после перенесенного заболевания. Если человек перенес COVID-19 не более полугода назад, можно посмотреть, каков титр антител. «Если есть антитела и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна», – считает врач.
При оценке количества антител необходимо учитывать особенности тест-систем, уточнил он. Сейчас применяется довольно много их типов, начиная от хроматографических, как тесты на беременность, и заканчивая строгими количественными тестами на отдельные антигены.
Если человек переболел примерно год назад и титр антител у него невысок, то можно провести однократную вакцинацию, посоветовал Жемчугов. «Если антитела есть, то есть человек переболел, то вакцинацию целесообразно делать однократно – если человек считает, что антител мало, и волнуется по этому поводу. Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Это если человек болел примерно год назад», – добавил он.
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Вирусолог объяснил, почему Израиль не признает используемую на Украине индийскую вакцину
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Индийская вакцина от коронавируса Сovishield, которую использует Украина, пока никак себя не заявила, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.
Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Киев и Иерусалим пока не могут договориться о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, поскольку Украина использует индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую Израиль пока не собирается одобрять.
«Не видел какого-то недовольства вокруг индийской вакцины, но и не попадались мне какие-то публикации касательно нее. То есть эта вакцина пока никак себя не заявила, чтобы уверенно ее взять, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее», – говорит Чепурнов.
Он отмечает, что Израилю на данный момент выгодно тестировать в первую очередь те препараты, которые уже показывают высокую эффективность и проявили себя на рынке. Так, например, они уже одобрили американские вакцины Pfizer, вакцинация которой началась еще в декабре, и Moderna.
«Израилю гораздо выгоднее сейчас брать какие-то более популярные препараты. Например, нашу вакцину, которую они уже попросили на тест. Причем, думаю, что нам как раз Израиль все согласует и все будет нормально, потому что из России к ним идет достаточно мощный туристический поток, им это выгодно. Не зря же они договорились о безвизовом туристическом потоке, то есть они хотели заполучить нашего туриста», – рассуждает собеседник.
Ранее украинская сторона запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса в стране, опубликовав соответствующее постановление. Второго марта президент Владимир Зеленский сообщил, что прошел вакцинацию от коронавируса препаратом Сovishield.
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США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах
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Представитель госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российских разведывательных служб, распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.
«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при Госдепартаменте США) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», – приводит слова представителя госдепартамента РИА «Новости».
«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», – выступил с утверждением Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США якобы подозревают в распространении дезинформации.
Напомним, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».
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Шведские ученые объяснили, почему «Спутник V» эффективнее других вакцин
Шведские ученые провели исследование, которое помогает понять причину более высокой эффективности векторных вакцин от коронавируса, таких как американская Johnson & Johnson и российская «Спутник V», сообщает телеканал SVT.
Подобные вакцины проникают в клетки организма с помощью так называемого аденовируса и, оказавшись внутри, запускают процесс по производству антител. Однако ученые из Университета Умео в Швеции, проводившие исследование совместно с немецкими и нидерландскими коллегами, выяснили, что у отдельных вакцин механизм проникновения в клетки не совсем такой, как считалось ранее, что и объясняет их более высокую эффективность, передает ТАСС.
«Это работает так: вакцина «зайцем» добирается до клетки и, оказавшись там, использует белок в качестве ключа для открывания клетки и доставки в нее гена, запускающего процесс производства антител», – рассказал профессор вирусологии Университета Умео Никлас Арнберг.
По его словам, ранее считалось, что все вакцины, использовавшие для транспортировки аденовирус, в качестве ключа для проникновения в клетку задействовали шиповый белок. «Но когда мы попробовали воспроизвести это в лабораторных условиях, у нас ничего не получилось. Тогда мы стали проверять другой белок, так называемый гексоновый, и обнаружили, что именно он выступает в роли ключа от клетки», – добавил он.
При этом Арнберг отметил более высокую степень защиты у российской вакцины. «Johnson & Johnson – это вакцинация только одной дозой, а российская вакцина – двумя. Это, вероятно, приведет к тому, что «Спутник» после двух доз обеспечит лучшую защиту, чем Johnson & Johnson», – прокомментировал он.
Исследование Университета Умео опубликовано в научном журнале PNAS.
Ранее главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны.
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Глава РФПИ рассказал подробности производства «Спутника V» в Италии
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться в Италии в июне, кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Есть много регионов Италии, которые с энтузиазмом относятся к «Спутнику V», они хотели бы принять участие в его производстве», – сказал Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai3.
Как говорится в сообщении итало-российской торговой палаты, «производство должно запуститься в июне 2021 года. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 млн доз до конца года», пишут «Ведомости».
В свою очередь Дмитриев заявил, что сроки начала производства российского препарата в Италии зависят от одобрения итальянских регулирующих органов.
Он также отметил, что РФПИ ведет переговоры с несколькими французскими компаниями, а также рассматривает в качестве партнера Германию. В частности, сообщает Bloomberg, разработчики «Спутника V» связались с немецким производителем вакцин IDT Biologika GmbH. В компании в свою очередь заявили, что не могут комментировать детали текущих переговоров с потенциальными заказчиками.
В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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Эстония решила ужесточить ограничения из-за COVID-19
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о планах еще более ужесточить ограничения из-за пандемии, поскольку эпидситуацию усугубляет «британский» штамм коронавируса.
«Мне поступила информация о том, что так называемый британский штамм вируса COVID-19 распространен в Эстонии более широко, чем предполагалось. Британский штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если окажется, что информация, которую мы проверяем, соответствует истине, это будет значить, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун», – написала эстонский премьер в своем Facebook.
Эстонский медик выступил в защиту российской вакцины от коронавируса «Спутника V».
Эстония ввела жесткий карантин из-за британского штамма коронавируса
Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта на месяц ужесточить ограничения из-за распространения в республике британского штамма коронавируса, сообщила премьер-министр Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.
«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», – приводит слова премьер-министра Эстонии ТАСС.
Согласно решению правительства, с 11 марта в учебных заведениях республики вводится дистанционное обучение для всех учеников, кроме детей с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендуют не водить детей в детский сад без крайней необходимости. Будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов товаров первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице. Предприятия общепита смогут работать только навынос. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.
Накануне Каллас допустила ужесточение карантина в Эстонии в случае получения подтверждения о распространении в республике британского штамма коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как коронавирус превратил Эстонию из «прибалтийского тигра» в котенка.
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В минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране
На Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса, считает глава местного минздрава Максим Степанов.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии, в том числе, есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
Степанов заявил, что проводниками «антивакцинальной вакханалии» являются политические деятели и эксперты, которые «считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая – не хорошая».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Украинский мэр заявил о критической ситуации с COVID
Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе критической, отметив, что местные возможности борьбы с COVID-19 уже исчерпаны.
По его словам, за последние несколько дней в городе были зафиксированы максимальные с начала пандемии показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. «Заполненность медицинских учреждений – сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность организовать дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали», – написал Марцинкив во вторник на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь.
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Суперкомпьютер для исследования коронавируса заработал в Японии
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Церемония по случаю вывода самого быстрого в мире суперкомпьютера «Фугаку» на полную мощность состоялась в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе, сообщило Киодо.
Частично «Фугаку» был запущен в апреле 2020 года. В июне его признали самым быстрым в мире эксперты международного проекта «Топ-500», которые определяют наиболее мощные суперкомпьютеры на планете. В ноябре этот статус был вторично подтвержден. «Фугаку» занял также первое место в трех других категориях, продемонстрировав лучшие показатели при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр, передает ТАСС.
Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в рейтинге, а теперь опустился на вторую строчку. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.
По данным Киодо, первоначально ввести «Фугаку» в полный рабочий цикл предполагалось в апреле, однако этот процесс было решено ускорить в том числе из-за необходимости проводить экстренные исследования, связанные с распространением коронавируса. «Фугаку» планируется задействовать более чем в сотне различных исследований. Помимо проблем пандемии, они связаны, в частности, с разработками в области искусственного интеллекта и прогнозированием погоды. «Фугаку» – одно из наименований священной для японцев горы Фудзи. Это слово также перекликается с названием корпорации Fujitsu.
Напомним, в апреле 2020 года сотрудники Центра компьютерных исследований при японском государственном Институте естественных наук «Рикэн» решили использовать суперкомпьютер Fugaku («Фугаку») для связанных с коронавирусом исследований.
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Комендантский час в Нидерландах продлили до конца марта
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте объявил о продлении комендантского часа в королевстве до 31 марта.
Как сообщил Рютте, «на основе статистики и прогнозов экспертов введение новых существенных послаблений с 16 марта [в Нидерландах] не представляется возможным». «В настоящий момент возможны лишь небольшие корректировки в отношении послаблений, вступивших в силу с 3 марта», – приводит слова политика ТАСС.
Он уточнил, что с 16 марта увеличится с двух до четырех человек число людей в возрасте от 27 лет, которые могут совместно заниматься спортом на открытом воздухе (ограничения на занятия групповыми видами спорта для людей в возрасте до 27 лет были сняты ранее). Также с 16 марта возобновятся уроки плавания для детей. С 27 марта будут обновлены правила для приема посетителей для магазинов, не продающих продукты и товары первой необходимости. В настоящее время они могут принимать не более двух посетителей с интервалом не менее чем в 10 минут, при этом от покупателей требуется предварительная запись не менее чем за четыре часа до предполагаемого времени посещения. Для магазинов, площадь которых составляет менее 50 кв. м, правила остаются без изменений. Магазины же с большей площадью смогут принимать по одному клиенту на 50 кв. м при соблюдении всех остальных условий.
Остальные меры остаются в силе как минимум до 31 марта, в том числе комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30. Исключение составят лишь выборы, которые пройдут 15-17 марта. В эти даты возвращение с избирательного участка будет достаточным основанием для нахождения на улице после 21.00. До 15 апреля продлена рекомендация не путешествовать за пределы страны при отсутствии срочной необходимости. Закрытыми остаются кафе, бары и рестораны, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.
Что касается существенных послаблений, то они, заметил Рютте, могут быть приняты к началу лета, когда вакцинация от коронавируса будет распространена на всех желающих. «Это будет момент, когда мы, наконец, сможем принять большие шаги для возвращения к нормальной жизни», – сказал исполняющий обязанности премьер-министра.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля 2020 года. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. 17 февраля Апелляционный суд Гааги продлил комендантский час.
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