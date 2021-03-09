Глава РФПИ рассказал подробности производства «Спутника V» в Италии

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться в Италии в июне, кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Есть много регионов Италии, которые с энтузиазмом относятся к «Спутнику V», они хотели бы принять участие в его производстве», – сказал Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai3.

Как говорится в сообщении итало-российской торговой палаты, «производство должно запуститься в июне 2021 года. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 млн доз до конца года», пишут «Ведомости».

В свою очередь Дмитриев заявил, что сроки начала производства российского препарата в Италии зависят от одобрения итальянских регулирующих органов.

Он также отметил, что РФПИ ведет переговоры с несколькими французскими компаниями, а также рассматривает в качестве партнера Германию. В частности, сообщает Bloomberg, разработчики «Спутника V» связались с немецким производителем вакцин IDT Biologika GmbH. В компании в свою очередь заявили, что не могут комментировать детали текущих переговоров с потенциальными заказчиками.

В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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