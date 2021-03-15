ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V»

Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ.

Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, сообщил Reuters, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Агентство отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями».

Ранее СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca.

Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.