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Из-за употребления марихуаны уволены пять сотрудников Белого дома
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Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, вопреки обещанию администрации Джо Байдена обновить политику по этому пункту, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности на тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме», – написала Псаки в Twitter.
Она также уточнила, что «из сотен нанятых людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там в результате этой политики».
Ранее издание Daily Beast сообщило со ссылкой на источники, что из-за употребления в прошлом марихуаны десятки молодых сотрудников Белого дома были отстранены от работы или переведены на удаленную работу – либо же их попросили уволиться.
В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.
Напомним, что Джо Байден ранее высказался за отмену наказания за употребление марихуаны.
Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД писала, что американские политики подкуплены деньгами за марихуану.
Путин ответил Байдену: Кто как обзывается – тот так и называется
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Президент России Владимир Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
«Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – сказал Путин в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», – отметил Путин.
По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Президент добавил, что США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на их условиях. «Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Путин добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул он.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны
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Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.
«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.
«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».
«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этом вопросе.
«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден) привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она.
При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что Вашингтон будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил об «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в этой стране.
Также президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США
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«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак.
Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».
«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.
Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США.
«А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский.
Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист.
«В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Байден назвал Харрис президентом США
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Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.
Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Сурков назвал старину Джо мазафакой
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Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).
Суркова попросили прокомментировать слова Байдена в адрес российского президента. «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старина Джо – ублюдок?»), то я бы ответил: «Oohoo, I do» («О, да, я знаю»)», – заявил Сурков, слова которого приводятся в Telegram директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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В Италии выразили солидарность с Путиным в связи со словами Байдена
Администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России выразило солидарность с президентом Владимиром Путиным в связи с оскорбительными заявлениями, которые сделал в его адрес американский лидер Джо Байден.
В специальном послании солидарности, текст которого поступил в РИА «Новости», президент итальянской ассоциации Лоренцо Валлорейа подчеркнул, что Байден не только без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства, но еще и назвал его «киллером».
Он отметил, что ни один президент США не позволял себе прежде «самых настоящих личных оскорблений» в адрес главы российского государства. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.
«На наш взгляд, настал момент, чтобы Италия первой, а за ней и все другие европейские страны, дистанцировалась от позиций США, обличив американское поведение», – резюмировал глава ассоциации.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Кремль дал оценку словам Байдена о Путине
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, добавив, что дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения с Москвой.
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: «К сказанному мне нечего добавить», передает РИА «Новости».
Он также затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире: Президент очень занят
Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».
«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине
Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.
«В Белом доме засел псих…» – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».
«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!» – написал MYak.
«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.
«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.
«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Рубль подешевел к доллару на фоне заявлений Байдена
Курс доллара в ходе торгов в среду утром ускорил рост до 1,58% и достиг отметки 74 рубля впервые с 10 марта.
Доллар растет на фоне заявлений президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Соловьев: Пусть американцы скрежещут зубами в неистовой злобе
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«Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно. А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ответ Владимира Путина на выпад президента США Джо Байдена.
«В речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы. Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил собеседник.
Владимир Путин в четверг ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена. Последний в интервью ABC позволил себе некорректные высказывания в адрес Путина, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос, считает ли он его «убийцей».
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. Путин добавил: «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – подчеркнул президент России.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
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Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой Джозефом Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – заявил Путин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Для того, чтобы «не пикироваться заочно», главы обоих государств могут продолжить отношения таким образом, указал он.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Путин пояснил, что готов провести беседу с Байденом 19 марта или 22 марта. Российский президент отметил, что даст поручение Министерству иностранных дел о проработке разговоров двух мировых лидеров.
В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
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