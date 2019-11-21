Байден выступил за декриминализацию марихуаны

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21 ноября, четверг | Последнее обновление — 08:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Польше заявили о «пророссийскости» Макрона
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Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР
Путин не случайно предрек распад Евросоюза
России не нужно останавливаться на легализации свастики
Работавший в Москве натовский шпион притворяется наивным пенсионером
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Встреча «четверки» России не нужна, но состоится
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Как обустроить вандалов
Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Русским не хватает любви к жизни
Сергей Худиев, публицист, богослов
В следующем году население России снова сократится. Проблема в том, что мы себя не любим. А сознание своей ценности мы обретаем, когда соотносим себя с чем-то более важным и ценным, чем мы сами. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Проект нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте
В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невестыПодробности...
На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары
В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинкиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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