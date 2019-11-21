Байден выступил за декриминализацию марихуаны

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за отмену наказания за употребление марихуаны.

«Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка. Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы», – передает РИА «Новости» слова Байдена в ходе теледебатов.

Он также призвал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении.

Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД писала, что американские политики подкуплены деньгами за марихуану.