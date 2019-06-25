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25 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Тбилиси должен заплатить за снятие российских санкций

Выход из санкционного пике должен дорого обойтись ГрузииФото: Zurab Kurisikidze/EPA/ТАСС
Антироссийские акции, плавно перерастающие в побоища, дорого обойдутся Грузии: на кону сотни миллионов долларов ежегодных доходов небогатой страны. Положение Тбилиси усугубляется тем, что самой России эти ограничения ощутимых убытков не несут и «отыгрывать назад» для нее смысла нет – пока Грузия не заплатит за поблажки. Но чем именно? Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...

«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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            Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

            Американские политики едины в своем одобрении марихуаны   25 июня 2019, 11:45
            Фото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
            Текст: Артем Филиппов

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            Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему?

            Употребление марихуаны – будь то в рекреационных или медицинских целях – прочно вошло в быт американского общества. По данным Института Гэллапа, две трети американцев (66%) поддерживают полную легализацию марихуаны. Это очередной максимум одобрения данной инициативы за последние полвека, начиная с 1969 года (тогда эту идею разделяли только 12% респондентов), когда Гэллап впервые провел опрос на эту тему.

            Поскольку растет количество сторонников легализации травки, растет и число штатов, разрешающих своим жителям рекреационное (читай, развлекательное) использование марихуаны. В настоящее время десять штатов и округ Колумбия (вскоре в этот список может войти Иллинойс) допускают употребление взрослыми марихуаны для «отдыха», а 34 штата легализовали использование медицинской марихуаны.

            Тем не менее сегодня все чаще раздаются голоса, призывающие к осторожности. На днях две центральные неолиберальные газеты США New York Times и Washington Post вышли с соответствующими предостережениями со стороны ведущих американских ученых.

            В статье New York Times, написанной Кеннетом Дэвисом и Мэри Крик, двумя известными врачами, занимающимися проблемами аддиктивных зависимостей, прямо содержится предупреждение о том, что регулярное употребление популярного наркотического вещества вызывает заметное снижение IQ у молодых американцев. Дэвис и Крик призывают власти установить минимальный возраст, при котором разрешено покупать каннабис в рекреационных целях, не менее чем в 25 лет. Мозг – особенно префронтальная кора, которая контролирует принятие решений – развивается у подростков и молодых людей именно до этого возраста.

            Статья, опубликованная в Washington Post, тоже обращает внимание на угрозу со стороны марихуаны для здоровья американских подростков. В статье говорится, что легализация марихуаны усугубляет и без того тяжелые проблемы с распространением наркотиков в государственных средних школах.

            «С детьми происходят ужасные вещи, – считает психиатр Либби Стейт, которая лечит подростков на юго-западе штата Колорадо, ставшего одним из двух первых в стране, разрешивших рекреационное использование марихуаны. – Я наблюдаю увеличение проблем у пристрастившихся к травке подростков и молодежи в виде психозов, пагубных зависимостей, самоубийств и депрессивных расстройств». Авторы статьи указывают, что многие американские подростки считают травку менее вредной, чем алкоголь или сигареты.

            По мнению ряда специалистов, все более раннее и частое употребление каннабиса наносит огромный ущерб здоровью и успеваемости в школе. «Мозг ненормально уязвим в подростковом возрасте, – говорит Стейси Грубер, доцент психиатрии в Гарвардской медицинской школе. – Кажется, что политика опередила науку, и в лучшем из возможных миров наука позволила бы нам определять политику».

            Конечно, приведенные выше факты давно известны. Еще в 2014 году в журнале Journal of Neuroscience были опубликованы результаты исследования специалистов Северо-Западного и Гарвардского университетов. Они изучали мозговые структуры студентов бостонских колледжей и обнаружили, что даже нерегулярное употребление молодыми людьми марихуаны ведет к значительным аномалиям в прилежащем ядре и миндалевидном теле – двух областях головного мозга, ассоциированных с наркозависимостью. Авторы исследования полагают, что бытовые представления о том, что выкурить косяк-другой без последствий для здоровья, в корне неверны.

            Но кто станет слушать медиков и психиатров, если в Колорадо количество магазинчиков, торгующих различными видами каннабиса, давно превзошло розничные сети Starbucks и McDonald's, вместе взятые?

            Согласно исследованию легального, медицинского и нелегального рынков марихуаны в США и Канаде, подготовленному ArcView Market Research, в 2016 году жители США и Канады потратили на каннабис порядка 53,3 млрд долларов (из них 46 млрд пришлись на черный рынок). В 2018 финансовом году объем розничных продаж каннабиоидов в штате Вашингтон составил 978 млн долларов, что означает 358 млн долларов в виде акциза в казну штата. Индустрия выращивания и продажи травы в Колорадо в 2018 году достигла еще более высоких продаж: рекордные 1,54 млрд долларов, что принесло 266 млн долларов в виде налогов на марихуану, лицензий и сборов.

            Тем временем почти каждый крупный кандидат в президенты США, баллотирующийся на выдвижение от Демократической партии в 2020 году, высказался за повсеместную легализацию марихуаны. Например, кандидат в президенты и сенатор США Камала Харрис, бывший генеральный прокурор Калифорнии, в ходе начавшейся избирательной кампании публично призналась в опыте курения травки.

            Сегодня марихуана подается посредством Голливуда и интернет-культуры в качестве неотъемлемого аспекта быта американской молодежи. Пьянство считается антисоциальным, табак – невыразимо опасным, а курение травки в колледже – чем-то веселым, безобидным и даже прогрессивным.

            Конечно, аргумент о том, что следует запретить к употреблению взрослыми вещество, опасное для подростков, недостаточно убедителен. На фоне солидных налоговых поступлений и огромных перспектив рынка марихуаны администрация Трампа в целом удовлетворена двухпартийным консенсусом среди американских законодателей по поводу дальнейшей декриминализации марихуаны и легких наркотиков – предполагается, что это снизит нагрузку на американскую полицию и разгрузит тюрьмы.

            Однако не все в руководстве США согласны с такой позицией. В конце 2018 года ушел со своего поста выдвиженец Трампа, генеральный прокурор США, известный консерватор-республиканец Джефф Сешнс – в том числе из-за бессилия воспрепятствовать масштабной легализации марихуаны в стране.

            Легкие наркотики плотно вошли в жизнь рядовых американцев. По статистике CNBC, каждый десятый американец приходит на работу под воздействием марихуаны.

            Агентство Reuters сообщает о попавших в руки журналистов документах, в которых командование военных баз предупреждает владельцев розничных магазинов легких наркотиков о недопустимости их продажи военнослужащим и персоналу военных объектов. После этого не удивляет скандал в элитном подразделении ВВС США, отвечавшем за ядерное оружие на военной базе Мальмстрем, военнослужащие которого попались на злоупотреблении наркотическими веществами.

            Впервые с 1975 года федеральный опрос, проводимый по инициативе национальных институтов здоровья (агентство, структурно входящее в министерство здравоохранения США), установил, что ежедневное употребление марихуаны американскими старшеклассниками превзошло по объему курение табака. Более того, употребление марихуаны и других легких наркотиков студентами побило все прежние рекорды за последние 35 лет.

            Американские социальные консерваторы подсчитывают скрытый экономический ущерб от марихуаны и падении уровня жизни. Все дело в том, что у потребителей наркотика снижается интеллект, уровень памяти и падает способность концентрироваться на учебе. Однако все эти потери экономической статистикой не учитываются.

            Наука также подтверждает, что марихуана опасна для большего числа людей, чем считалось ранее. Но вряд ли в ближайшем будущем в США повысят хотя бы до 25 лет разрешенный возраст покупателей марихуаны – экономическая выгода перевешивает все разумные доводы медицины, науки и морали.


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